Японская газета «Хоккайдо симбун» подробно сообщает о результатах всеяпонского телефонного опроса населения страны, проведенного ведущим информационным агентством «Киодоцусин».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Согласно полученным данным, число отказавших в поддержке кабинету министров во главе с Абэ японцев выросло на 4,6% и составило 44,1%. Последний раз ситуация, при которой большинство не поддерживает нынешнее правительство, была зафиксирована в мае этого года. Тех, кто поддержал кабинет, оказалось 42,4%, что на 4,9% ниже в сравнении с опросом, проведенным 3 и 4 ноября с.г.

cegohcegoh Население Японии

52,8% не одобряет озвученный в октябре этого года курс премьер-министра Японии Синдзо Абэ, направленный на внесение поправок в конституцию в 2020 году. «За» выступило 37,6%.

Практически по всем политическим инициативам и законопроектам правительства, принятым благодаря большинству правящей Либерально-демократической партии в парламенте, согласных меньшинство. Так, 65,8% японцев не одобрили поправки в иммиграционный закон о расширении приема в стране иностранных рабочих. За поправки — лишь 24,8%.

56,5% японского населения выступают против начала строительства вблизи города Наго новой военно-воздушной базы корпуса морской пехоты США «Футэмма», против чего длительную борьбу ведут жители фактически оккупированного американцами острова Окинава.

Военно-морская база США. Окинава

Большинство — 49,8% против 46,3% — не согласны с увеличением с октября будущего года с 8% до 10% потребительского налога со всех покупок и оплаты услуг.

Не нравится многим японцам, среди которых сохраняются пацифистские настроения, и наращивание военной мощи государства — создание авианосца на базе сторожевого корабля «Идзумо» не поддержало 45,2%. За модернизацию выступило 43,3%.

Как показал опрос, невысок и рейтинг правящей партии. Либерал-демократам сегодня оказывают доверие лишь 38,6% японских избирателей — сокращение на 6,6%. Но это все равно больше поддержки теряющих популярность оппозиционных партий страны, которые готовятся, если удастся, выступить на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента единым фронтом с тем, чтобы не допустить получения ЛДП конституционного большинства в две трети.