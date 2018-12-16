



Indiannavy.nic.in Нирмала Ситхараман

Прошедшее на днях 18-е заседание Межправительственной индийско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, состоявшееся в Нью-Дели, на котором индийский министр обороны Нирмала Ситхараман встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, скучным образом встало на ленты новостей — и в тот же день ушло из активного обсуждения.

Журналисты с милой небрежностью обратили внимание лишь на то, что на заседании было принято решение о совместном производстве автоматов АК-103, в очередной раз обсудили возможную организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т, вспомнили о том, что осенью два государства заключили крупный контракт, согласно которому Москва поставит десять дивизионов системы ПВО С-400, и проиллюстрировали свои публикации снимками атомной подводной лодки класса «Акула», поскольку на совещании зашла речь о возможности аренды Индией второй лодки такого класса.

Между тем, как и положено для серьезнейших, стратегических решений в оборонной сфере, главное событие ни от кого не скрывалось — но было проведено одной строчкой официального сообщения индийских государственных информагентств:

«Военно-морской флот Индии и ВМФ России считают полезным заключение соглашения о материально-техническом обеспечении, которое позволит использовать активы и базы друг друга. Индийская сторона готовит проект этого соглашения о материально-технической поддержке, и он вскоре будет передан России».

В настоящий момент из глобальных морских игроков такое соглашение у Индии было только с единственным военно-морским флотом — ВМФ США. И вот теперь точно такую же возможность пользоваться индийской береговой инфраструктурой — включая топливо, ремонт, запасные части и расходные материалы — получает флот России.

Американцы заключили соглашение о материально-техническом обеспечении с Индией совсем недавно, только в 2016-м, и уже активно пользуются пунктами обслуживания на Андаманских и Никобарских островах.

Indiannavy.nic.in ВМФ Индии

Девять дней назад индийский министр обороны Нирмала Ситхараман завершил свой официальный визит в США поездкой на военно-морскую базу на Гавайях, в штаб-квартиру того, что в начале этого года было переименовано в американское «командование Индо-Тихоокеанского региона» (ИНДОПАКОМ). До этого года регион назывался Азиатско-Тихоокеанским.

«Мы [Индия и США] являемся глобальными партнерами в области обороны и безопасности, и это [соглашение о военно-техническом обеспечении флотов]является примером нашего взаимного сотрудничества для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал командующий ИНДОПАКОМ адмирал Фил Дэвидсон.

Заседанию Межправительственной индийско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству предшествовал четырехдневный визит в Россию начальник штаба военно-морского флота Индии адмирала Сунил Ланба. Именно в ходе этого визита, как утверждают индийские военные аналитики, и были окончательно согласованы параметры будущего соглашения. Адмирал Ланба встречался в ходе того визита со своим российским коллегой адмиралом Владимиром Королевым и рядом других высокопоставленных военных чиновников, в том числе с генералом Валерием Герасимовым, начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны России, а также посетил Академию Генерального штаба и выступил с закрытым докладом «Перспективы военно-морского флота Индии в области безопасности на море». Индийские военные аналитики получили копию этого документа.

В своем докладе Индии адмирал Сунил Ланба сообщил высшим офицерам ВМФ России, слушателям Академии Генерального штаба, что в настоящее время военно-морской флот Индии имеет 140 военных кораблей и 220 самолетов, и добавил, что на индийских верфях строится 32 корабля и 7 подводных лодок. В целом, эти цифры были известны и до того, но адмирал Ланба сообщил, что Дели одобрил строительство еще 56 военных кораблей и шести подводных лодок, что является частью 10-летнего плана. «К 2050 году у нас также будет 200 кораблей, 500 самолетов и военно-морской флот мирового уровня», — сказал Сунил Ланба.

Адмирал не уточнил, какая часть подводных лодок, о которых рассказывал адмирал в Москве, относится к классу «проект 75I» — масштабной технологической инициативы Дели, в которую уже вложено $14 млрд. Это дизельные подводные лодки, оснащенные инновационными аэронезависимыми двигателями (AIP), которые вплотную приближают боевые характеристики дизельных подводных лодок к атомоходам. В специализированных аналитических изданиях упоминается как минимум о двух таких субмаринах — однако важнее, что в июне появились сообщения в индийских СМИ, что Дели рассматривает четверых кандидатов в технологические партнеры «Проекта 75I»: французскую фирму Naval Group, российское конструкторское бюро «Рубин», немецкую Тиссен Крупп Марин Системс и шведский Сааб. Подписание соглашения о материально-техническом обеспечении флотов заметно усиливает позиции российской стороны.

В ноябре Индия заявила, что первая отечественная атомная ракетная подводная лодка «Арихант» совершила свое первое патрулирование. В основе проекта лодок серии «Арихант» — советские атомоходы проекта «Скат», что делает перекрестное материально-техническое обеспечение флотов еще более интересным для индийского флота, так же, как и китайский, взявшего курс на глобальное присутствие в мировом океане.

Pescov Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ России

Что касается конкретного расположения первого такого пункта совместного обеспечения деятельности флотов, то эксперты чаще всего называют базу Визак (другое название — Вишакхапатнам).

Неделю назад именно туда прибыли корабли ВМФ России «Варяг», «Адмирал Пантелеев» и «Борис Бутома» для участия в в двусторонних морских учениях INDRA NAVY-18. Индийский флот на учениях был представлен эсминцем «Ранвир», фрегатом «Саптура» и корветом «Кадматт». Примечательно, что судами ВМФ Российской Федерации командовал контр-адмирал Михайлов Эдуард Евгеньевич, начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота. Корабли ВМС Индии участвовали в маневрах под командованием командующего Восточным флотом контр-адмирала Динеша Трипати.

Адмирал Михайлов нередко возглавляет корабли Тихоокеанского флота во время международных военно-морских маневров, однако этот визит «подводного» адмирала во главе надводной эскадры индийские издания связали именно с оценкой перспектив Вишакхапатнама как перспективной точки материально-технического снабжения подводного флота России в Индийском океане.

Остается интригой, какая из русских баз станет аналогичной для снабжения индийского ВМФ. Источники в ВМФ Индии, по утверждениям изданий региона, рассматривают военно-морскую базу Павловск в Приморье.