Новый кризис в израильско-российских отношениях. Москва требует от Иерусалима компенсации за инцидент трехмесячной давности, когда сирийской системой ПВО был сбит российский самолет с пятнадцатью военнослужащими на борту. Об этом сообщило сперва российское агентствоSputnik, а затем и израильские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Израиля

Стоит оговориться: эта информация не подтверждена официальными источниками. Стоит добавить: эта информация не была опровергнута официальными источниками.

Заметим, что через три месяца после трагического инцидента российская сторона не сообщает о результатах расследования и даже не извещает о ведении расследования. Оно должно бы касаться того, кто именно стрелял, зачем стрелял? Из соображений секретности можно принять возможное скрытие определенных имен и фамилий. Но как принималось решение о залпе по российскому самолету? Как могли не опознать российский самолет? Как могли перепутать российский самолет с израильскими, ежели те работали на высоте 150−200 метров, а российский самолет находился на высоте пяти тысяч метров? Были ли вблизи российские военные или удар по российскому самолету был осуществлен одними сирийцами?

В Москве знают, что Израиль склонен к политическим решениям, требующим откупа с последующим замирением. Это берет корни от средневековой традиции евреев Европы, когда они откупались от погромов, кровавых наветов или просто освобождали похищенных с целью вымогательства.

Так Израиль повел себя при конфликте с Турцией. Но там напавших на израильских солдат террористов-исламистов сразили сами солдаты ЦАХАЛа. Хотя бы можно было говорить об ответственности за открытый по разбойникам огонь. Пусть справедливо, но ликвидировали их израильтяне. В нашем случае речь идет вовсе о следствии действий сирийцев.

Такого рода политический тон — «расплатиться за собственную правоту и держать кукиш в кармане» — негожее дело для независимого государства. Да и последствия от таких действий обычно бьют отрядом.

Это с одной стороны. С другой же стороны, российская государственная компания «Роснефть» отказалась отсовместной деятельности сИранской национальной нефтяной компанией. В ноябре прошлого года две компании объявили о подписании документа, зафиксировавшего намерения добывать совместно 55 миллионов тонн в год. Российская сторона задекларировала готовность инвестировать 30 миллиардов долларов.

Нынешний отказ государственной нефтяной компании России объясняется угрозой попасть под американские санкции. Можно также говорить о недовольстве России политикой недопущения российских компаний в Иран после снятия санкций.

Rosneft.ru «Роснефть»

Этот шаг не имеет прямого отношения к Израилю, но указывает на схожесть интересов и в этом вопросе. При пристальном рассмотрении мы обнаружим, что Москва и Иерусалим не сильно разнятся во взгляде на Иран. С оговоркой, что режим Асада (и в некоторой степени Россия) заинтересованы в присутствии в Сирии иранских и прочих шиитских ополченцев. Это немаловажный фактор, учитывая сокращение воинского контингента сирийской армии с 350 до 25 тысяч. Израиль тоже готов с этим считаться по мере того, как иранские силы не приближаются к его границам и не занимаются систематической доставкой оружия «Хезболле» в Ливане.

К категории дружественных шагов следует причислить резкий протест посла Израиля на Украине, Йоэля Лиона, против объявления Львовским областным советом грядущего года — годиной Бандеры. Это было сделано совершенно вне контекста российско-израильских отношений. Тем не менее перед нами еще один пример схожести интересов в важнейших сферах для обеих стран. Ибо Иран — это одна из основных тревог Израиля, а Украина — неизбывная забота Москвы.

К категории «с другой стороны» относятся и последние разоблачения из США, касающиеся активного участия различных российских блогеров в кампании в пользу Дональда Трампа в 2016 году. Если в этом есть даже некоторая доля правды, то Израиль должен отправить в Москву миллион алых роз. Наше цветоводство держит достойное место в мире. За участие граждан России в кампании в поддержку Трампа мы точно должны ответить благодарственно. Разумеется, не сейчас, по понятным причинам. Но есть ли более явный пример того, как интересы сходятся?

Но чтобы слишком сладко не становилось, обратимся к двум последним интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова. Он снова попал в западню поддержки разрешенного в России террористического движения «Хамас», являющегося филиалом террористического движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На самом деле, исконная позиция Москвы заслуживает понимания. Согласно конституции России, террористическими движениями объявляются только такие группы, которые представляют непосредственную угрозу России или ее прямым представительствам за рубежом. Иными словами, где-то в Африке может существовать сообщество садистов-людоедов, и оно не будет признано террористической организацией, покуда не покушается на интересы Москвы. Отсюда не следует, что Россия не считает их террористами. Но она не объявляет их группировкой, которую следует преследовать в соответствии с законом, даже если они по сути архитеррористические объединения.

Такой подход не обязывает Россию заниматься всеми чертями на свете, но никак не подразумевает отрицания того, что террористы — это террористы. Иными словами, если на сегодняшний день «Хамас» и Хезболла» не занимаются прямым террором против России, то она по ее конституции не обязана объявлять их террористическими организациями.

Rs.gov.ru Беседа Анатолия Викторова и Биньямина Нетаньяху

Кстати, приблизительно так ведет себя сам Израиль. Разве мы охотимся на всех «тамильских волков» мира, покуда они не участвуют в нападениях на Израиль?

Иными словами, принятая в Израиле критика в адрес России по этому вопросу была изначально следствием непонимания. Ибо та же «Хезболла» начинала с нападения на советских дипломатов в Бейруте. Их взяли в заложники, и одного зверски убили. Это террористы или нет? А изверги «Хамаса» передали свои наработки по взрыву домов коллегам на Северном Кавказе. «Хамас» несет прямую ответственность за взрывы в Волгодонске, в Москве. Однако потом между Россией и этими деятелями были достигнуты договоренности. И никакого злого умысла тут искать не стоит.

Совсем иначе звучат утверждения посла России Викторова о том, что, при всем осуждении насилия, радикализм «Хамаса» — это следствие, а не причина. Так косвенно оправдывают террор. То есть причина в неправильной политике Израиля. А зверства «Хамаса» Викторов осуждает, но в ответ требует уступок извергам. Он прямо говорил о том, что «нет военного решения». И это при том, что российские ВКС вместе с армией Асада ликвидировали в Сирии целый лагерь «Хамаса» Ярмук, в котором проживало до войны 145 тысяч людей.

Совсем иначе также воспринимаются в Израиле встречи в Москве с лидерами этих группировок. Помнится обращение министра иностранных дел Лаврова к ним: «Дорогие друзья».

Совсем иначе воспринимается последнее голосовании России в ООН в поддержку «Хамаса». Москва отказалась осудить обстрелы ракетами мирных израильских селений на юге.

Как бы отнеслись в Москве в торжественному приему в Тель-Авиве Закаева и обращению к нему кого-то из наших главных «дорогой друг»? Как бы отнеслись в Москве к рассуждениям посла Израиля в России о том, что кризис на Северном Кавказе «не имеет военного решения»? Думаю, это бы не понравилось.

Анатолий Викторов упомянул, что в пору горячих событий в России в конце девяностых исламистских террористов называли на Западе «боевиками» и «повстанцами». Верно, однако Викторов — посол в Израиле. Ему бы следовало проверить сперва голосование Израиля в международных организациях по теме террора в России. Снова западня. Израиль последовательно поддерживал Россию, в отличие от многих западных коллег. А вот Россия почему-то голосует за «Хамас».

Таким образом, мы выявляем множество общих интересов между Россией и Израилем. А также — колючую несуразицу, имеющую отношение к предрассудкам, но не к реальной политике. Или есть стратегическое решение Москвы идти на конфронтацию и с Израилем?