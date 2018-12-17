Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось. Возникает вопрос: это что — ошибка чего-то себе на пустом месте придумавших журналистов, какая-то своя игра властей ДНР или что-то иное?

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Очень сомнительно, чтобы так давно и тщательно готовящийся масштабный удар с решительными целями, по смыслу для Киева сопоставимый с операцией «Барбаросса», отложился лишь по причине рассекречивания точной даты «дня Д». Скорее, причина в другом. Главной и ключевой его целью действительно является не «окончательное решение донбасского вопроса», а попытка создания повода для отмены президентских выборов 2019 года или хотя бы серьезного отодвигания их сроков.

Не секрет, что все происходящее на Украине, как и в США, является результатом в первую очередь внутренних политических процессов. Абсолютно все, включая даже иностранное вмешательство. Будучи неспособными подмять под себя всю страну самостоятельно, местные олигархические бароны с радостью принимали любую «иностранную помощь».

А что ценой являлась утрата суверенитета, то само его понятие украинские элиты традиционно трактуют довольно специфически, полагая себя всегда способными любого барина в свою пользу обмануть. Результат получается специфическим, но деньги ключевым игрокам пока приносит, а это на Украине считается главным и единственным критерием оценки.

Отсюда и все прочее. Добиться главной цели — отмены для него заведомо проигрышных президентских выборов — Порошенко не сумел. Верховная рада ограничила введенное военное положение как территориально, так и по времени. Вместе с тем, задействовав козырь, украинский президент столкнулся с существенным откатом. Западные союзники его не только не поддержали, но и прямо публично бросили. Ладно бы европейские, их Киев, в связи с «Северным потоком-2», уже больше года считает предателями, но в оказании поддержки официально отказал Вашингтон.

pingnews.com Американский солдат

Белый дом понять можно. Одно дело выступления перед журналистами про экономические санкции и совсем другое — бросить в реальный бой войска. Причем в очень спорном регионе. Воевать один на один американцы избегают уже давно, так как не имеют возможности создать подавляющее превосходство в силах и средствах. А без него многократно увеличивается риск разгрома, категорически недопустимый в репутационном плане. И прикрыться некем, попытка дипломатической силой принудить к участию в войне европейских членов НАТО слишком чревата их официальным выходом из Альянса, что Вашингтону сейчас нужно еще меньше.

Видимо, этим вопросам и было посвящено экстренное совещание Генерального штаба ВСУ, состоявшееся 13 декабря с привлечением представителей Альянса, а также всех «курирующих» Украину со стороны Запада. Судя по фиксировавшемуся разведкой республик Донбасса росту активности по ту сторону линии фронта, украинские войска к началу операции действительно готовились, но итоговый «фас» от верховного командования так и не пришел. В текущем раскладе Порошенко не рискнул.

Впрочем, как упоминалось выше, ему требуется не сама война, а лишь повод для медийного обоснования существования самого факта внешней угрозы. Даже откровенно нелогичный. Если Россия собирается (дважды подчеркнуто красным, собирается!) вторгнуться в Донбасс только сейчас, то с кем тогда Украина там воюет уже на протяжении четырех лет кряду?

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Однако ни западную, ни тем более внутреннюю украинскую аудиторию подобные логические несоответствия совсем не интересуют. Проблема в другом. Установленные 30 суток истекают в четверг, 27 декабря 2018 года. Если двинуть войска в бой до рубежного срока, существует возможность автоматически продлить военное положение, так сказать, по факту возникновения войны, а то и распространить его на всю территорию Украины. В этом случае выборы, безусловно, отменяют.

С другой стороны, гарантия не абсолютная, помимо чисто принципиального вопроса разделения властных полномочий, у Верховной рады стремление «не допустить самоуправства со стороны гаранта» носит и вполне меркантильный характер. МВФ и ряд других ведущих западных кредиторов прочно увязали предоставление траншей по согласованным программам со строгим соблюдением демократических процедур. Не будет выборов — не будет денег. Причем стулья в любом случае вперед. А эти деньги уже являются единственным, что еще удерживает страну от политического распада. В случае его начала все эти рады и бодания за президентское кресло автоматически теряют смысл. Вместе с возможностью неплохо кормиться на монетизации официальной власти.

В общем, Петр Алексеевич находится в сложной ситуации. Как в той поговорке: и хочется, и колется, и мама не велит. На данный момент, как официально заявляет представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинской стороной дата готовности к «дню Д» сдвинута на 24−25 декабря текущего года.

Решатся ли командование ВСУ и политическое руководство в Киеве отдать ключевой приказ — на данный момент остается вопросом открытым. На уровне большой политики, вероятнее всего, уже нет. Слишком много раз за прошедшее время украинская армия больно получила по сусалам. Но вот риск эффекта «висящего ружья» пока остается высоким.

Слишком много войск Киев сконцентрировал на линии фронта, заставив жить в откровенно скотских условиях под обещания: вот-вот начнем, вот буквально чуть-чуть и вдарим. С каждым днем дисциплина в войсках падает, а желание сделать хоть что-то простое и понятное — растет. А значит, ружьё имеет шансы выстрелить уже самостоятельно.