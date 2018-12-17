Очередной лихой разворот получили китайско-американские отношения. В Китае арестованы и заключены под стражу двое граждан Канады. Первый из них — Майкл Ковриг, экс-дипломат, который в 2014—2016 годах работал вице-консулом канадского посольства в Пекине, а с 2017 года является старшим советником по Северо-Восточной Азии Международной кризисной группы (International Crisis Group — ICG). О том, что это за структура, чуть ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг

Второй арестованный канадец — Майкл Спэйвор — руководитель культурно-туристической организации Paektu Cultural Exchange, которая занимается обменами с КНДР, на границе с которой в маньчжурской провинции Ляонин он и проживал в КНР. Сообщается, что с задержанными уже встретился посол Канады в Пекине Джон Маккаллум; «серьезную озабоченность» китайской стороне высказал и премьер-министр Джастин Трюдо.

Канадцы получили зеркальные обвинения в действиях, угрожающих национальной безопасности Китая. Подобно тому, как в нанесении ущерба интересам компаний из США была обвинена Мэн Ваньчжоу, финансовый директор китайской компании Huawei Technologies, которую в начале декабря канадские власти задержали по запросу из Вашингтона. Причем, как только стало известно о задержании канадцев, суд этого то ли британского доминиона, то ли 51-го штата США с протекторатом в Оттаве немедленно освободил топ-менеджера из КНР из-под ареста, отпустив ее под залог в 7,5 млн долларов.

Тут же в канадских и американских СМИ стали циркулировать слухи о том, что США могут и не потребовать ее экстрадиции из Канады. Тогда у канадских властей не будет повода удерживать Мэн Ваньчжоу на территории страны, и она сможет вернуться на родину. Впрочем, по другим данным, слушания по экстрадиции в канадском Верховном суде Британской Колумбии (яркая иллюстрация «независимости» Канады) уже назначены на 6 февраля.

Kremlin.ru Мэн Ваньчжоу

Одновременно два демарша совершила и американская сторона, «подставившая» канадцев под ответные санкции Пекина. Сначала президент Дональд Трамп, видимо, позабыв, что на время исполнения полномочий главы государства он как бы уже и не бизнесмен, по сути, предложил Китаю «разменять» вопрос о снятии претензий к топ-менеджеру Huawei на определенные уступки США. Хозяин Белого дома заявил, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если от этого будет польза национальной безопасности страны и торговым переговорам с Китаем, и освобождение Мэн может стать частью сделки с Пекином. С точки зрения бизнеса, всё логично.

Только вот с позиций политики это заявление вызвало, мягко говоря, шок даже у американской общественности, ибо означает, что государственная власть в США ради интересов своего бизнеса стала переходить «красную черту» и брать заложников, которых обещает выпустить в обмен на выгодную сделку. «Наши партнеры по договору об экстрадиции не должны пытаться политизировать процесс экстрадиции или использовать его для каких-то других целей, а не для установления справедливости и законности», — возмутилась заявлением Трампа глава канадского МИД Кристия Фриланд.

Думается, что сам этот факт, если Вашингтон будет настаивать на подобной постановке вопроса, вполне может послужить основанием для рассмотрения в соответствующих международных инстанциях признания США террористическим государством. И неважно, что многочисленные американские «шестерки» в Генеральной Ассамблее ООН за это не проголосуют. Важно, чтобы вопрос такой был поставлен, а необходимый прецедент — создан. Ведь американский президент еще в августе запретил государственным чиновникам и службам, которые работают с личными данными, пользоваться продукцией Huawei и другой китайской компании ZTE.

В Пентагоне тогда же указали на риски использования высокотехнологичной продукции из Поднебесной американскими военными. И в этом свете эпизод с Мэн Ваньчжоу служит примером эскалации конфликта со стороны США, не говоря об уже упоминавшемся совпадении задержания финдиректора Huawei со встречей Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе, что выглядит откровенной и преднамеренной провокацией.

Штаб-квартира Huawei Technology в Шэньчжэне, Китай

Второй демарш осуществил госдеп. Сначала «обеспокоенность» задержанием канадцев высказал глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Роберт Палладино, а затем к западным «крокодиловым» протестам подключилась «тяжелая артиллерия» в лице госсекретаря Майкла Помпео, который потребовал возвращения канадцев домой, заявив, что их задержание «неприемлемо». Госдеповцев можно понять: Канада — «младший брат», и ей велено делать то, что говорит «старший».

Поэтому заступиться, когда «вас за нас обижают» — заступимся, но от исполнения сказанного вам нами это не освобождает, даже если наше заступничество ни к чему не приведет. Вы и ваши канадские граждане — в наших играх такая же «разменная монета», как и судьба гражданки КНР в руках Трампа, собирающегося «вернуть» ее в обмен на сделку.

А чего вы хотели от предводителей общества чистогана, в котором не существует моральных норм, и которые понимают только силу? Поэтому Китай, без сомнения, поступил правильно, не вступая в словесную перепалку, а дал сдачи на практике. Думается, что если Мэн Ваньчжоу всё-таки экстрадируют в США, то не поздоровится уже американским гражданам, работающим в Поднебесной. Не случайно руководство некоторых профильных IT-компаний в США уже предостерегло своих сотрудников от не связанных с работой поездок в Китай.

Остается только догадываться о том, каким было бы положение Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной, если бы наша страна пошла по китайскому пути и за каждого нашего гражданина, похищенного США, арестовала бы здесь, у нас, пару-тройку высокопоставленных сотрудников американских компаний, организаций или ведомств. Думаете, не за что? Не вопрос: на каждого из них, без сомнения, соответствующими структурами собрано уже столько, что хватит не на один десяток лет строго режима. Других сюда не посылают. Сермяжный пример с 35 штатными офицерами ЦРУ, которых Владимир Полеванов вышвырнул из Госкомимущества, когда сменил в свое время во главе этого ведомства Анатолия Чубайса.

Pavel Starikov Мария Бутина

Между тем в Китае связь задержания Коврига и Спэйвора с провокацией против Huawei, с одной стороны отрицают, подчеркивая, что Мэн Ваньчжоу в отличие от этой двоицы законов страны пребывания не нарушала. В комментарии канадской газете Globe and Mail посол КНР в Канаде Лу Шае назвал арест китайского топ-менеджера «преднамеренным политическим действием» и «охотой на ведьм», посоветовав тем, «кто обвиняет Китай в задержании каких-то людей в ответ на арест Мэн», «сначала подумать о действиях канадской стороны». Примерно то же самое услышал в Пекине от главы китайского МИД Ван И и канадский посол Маккаллум.

С другой стороны, тот же Ван И после того, как сведения об арестах канадцев в Китае стали достоянием гласности, заявил, что его страна «не собирается безучастно сидеть и наблюдать за нарушением законных прав китайских граждан за рубежом». И, кроме того, как справедливо пишет неофициальный рупор правящей Республиканской партии США The Washington Post, «для китайцев арест Мэн Ваньчжоу — это не вопрос закона, юстиции или санкций, а вопрос национальной гордости».

Поэтому и в китайских СМИ, в частности, в The Global Times, входящей в структуру «Жэньминь жибао», Канаде предложили выбор между «выполнением своих обязательств» и потворством американской «юрисдикции длинной руки», которую Оттава ставит «выше основополагающих прав Пекина».

И вот здесь самое время вернуться к упомянутой Международной кризисной группе, напомнив «краткий курс» истории этой НПО. Созданная в 1995 году со штаб-квартирой в Брюсселе, пресс-офисом в Лондоне и представительствами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Париже, группа сразу же влезла на постсоветское пространство. Особенно хорошо видны следы и последствия ее деятельности в Закавказье, где группа долгое время имитировала «посреднические» усилия вокруг Нагорного Карабаха.

Представители ICG, в совет которой входят видные западные политики, бизнесмены, военные, дипломаты и журналисты, а финансирование идет от Джорджа Сороса, занялись выдачей рекомендаций постсоветским органам власти. Еще в сферу интересов группы входит мониторинг общественного мнения, насаждение «миротворческих» механизмов с целью управляемого «урегулирования» конфликтов, подожженных самим Западом, а также вопросы приграничного сотрудничества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

При ближайшем рассмотрении все эти действия укладываются в два фундаментальных глобалистских тренда — «миростроительства», то есть всё того же управляемого урегулирования конфликтов, а также регионализации, ведущей к объединению сопредельных приграничных территорий и фактическому их отрыву от собственных государств. Затем разразившиеся на этой почве конфликты берутся в разработку соответствующих структур ООН и передаются на «попечение» «миротворческих» миссий НАТО и Европейского союза. Именно по этой модели разворачивалась трагедия Косова.

Отсюда риторические вопросы: чем мог заниматься под крышей ICG профессиональный шпион М. Ковриг, и неужели характер его занятий не был известен компетентным органам КНР, которые его до определенного времени вели, а затем попросту пресекли его враждебную деятельность? Эти «ребята» ведь не только в России или в Китае, но даже и в странах-союзницах США, Великобритании и их канадской анклавной периферии, всегда занимаются одним и тем же: продвигают дестабилизацию и сеют хаос.

Показательно: в 2012 году, на фоне развертывания на «полную катушку» финансовой накачки «банков, слишком больших, чтобы лопнуть» по линии «Группы двадцати», западными властями и спецслужбами была запущена параллельная «операция прикрытия» в виде судебных претензий в США к этим самым глобальным банкам. В СМИ это тогда бурно обсуждали, а печатный станок бесперебойно производил на свет зеленую наличность, которая этим же банкам под шумок скандалов вокруг них тогда и передавалась.

Под «раздачу» попал и британский HSBC. Его обвиняли в переводах средств в страны, находящиеся под санкциями США, в частности в Иран. «Дело HSBC» окончилось штрафом в 2 млрд долларов, суммой, ничтожной по сравнению с тем, что этот банк получил через спецсписки бенефициаров программ QE — количественного смягчения — от Совета по финансовой стабильности «двадцатки». Но только теперь «вдруг» вспомнили, что «незаконные» транзакции через HSBC совершались именно компанией Huawei, и «дело» всплыло аккурат когда заинтересованным сторонам это было нужно. И именно на фоне упомянутой встречи в верхах на «двадцатке».

Почему транзакции называли «незаконными», и при чем здесь Huawei? HSBC — это, с одной стороны, «памятник» (который никто не «посадит»), глобальный банк, входящий в мировые топы, в том числе в почившую в бозе в 2015 году «золотую пятерку» мировых хозяев золота. С другой же стороны, HSBC — это Гонконг и Шанхай, банк, зародившийся под наркотические прибыли от торговли «дурью» в полукониальном Китае времен Опиумных войн XIX века.

Получив Гонконг назад в 1997 году, КНР взяла на себя определенные обязательства в рамках модели «одна страна — две системы», и прижать этот и ряд других глобальных банков, например, Standard Chartered, по их условиям не могла. Китайцы пошли другим путем — стали опережающими темпами развивать собственную банковскую систему, которая к настоящему времени не только приобрела конкурентоспособность в мировых финансах, но и захватив «командные высоты» в экономике КНР, прорвалась в «высшую лигу», введя троих своих представителей в «тринадцатку» тех, кто занимается установкой мировой цены на золото уже сегодня. Но внешние контакты того же Гонконга по части транзакций по-прежнему под внешним контролем.

Danesman1 Штаб-квартира HSBC Building в Лондоне

Поэтому вопрос, помимо давности, не в том, куда переводились деньги из Huawei, а в том, кто их проводил и почему менеджмент британского HSBC закрыл глаза на американские санкции против Ирана. Впрочем, этот вопрос, с одной стороны, риторический — достаточно вспомнить собственно американское уже «дело Иран-контрас», а с другой, — трудно предположить, чтобы в HSBC на эти транзакции не получили необходимой «отмашки», а проведя их, не предоставили подробные отчеты «куда следует». Вот она и сработала, «закладка» 2012 года, сейчас, в 2018 году, когда определенным кругам в США и на Западе потребовалось развязать против Поднебесной торговую войну.

Ну, а в целом всё весьма показательно. В то время как Китай применяет действенные меры по вызволению своей гражданки из вражеского плена и готов даже поставить, если уже не поставил, вопрос о проведении полноценного аудита ФРС и ее «золотого» хранилища в Форт-Ноксе, где, по слухам, настоящее золото давно уже подменено «вольфрамовым», в российских политических кругах лишь комментируют сделку с судебными властями США, на которую вынужденно, из-за отсутствия адекватного давления с нашей стороны пошла Мария Бутина. Как будут развиваться эти две «параллельные» истории, и так ли всё печально обстоит, — увидим.