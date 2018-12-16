Тема России как империи пользуется особой популярностью на Западе. Сколько об этом было сказано во время холодной войны, и в связи с новым витком истории последних лет повторяется и сейчас. Профессор истории Университета Южной Флориды Кес Ботерблум не остался в стороне и предпринял попытку широкими мазками набросать своё видение имперской истории России. В этом году вышло новое переиздание книги.

Книга потрясает своей масштабностью и многогранностью — охвачено всё, от политики до искусства. Автор описывает как известные сюжеты — от декабристов к Третьему отделению, реакции властей и радикализацию нарождающейся интеллигенции, — так и менее известные, вроде взглядов Хрущёва и Мао Цзэдуна на коммунизм, сказавшихся на советской внешней политике. При этом такие острые углы, как раскол или революция, рассматриваются спокойно и непредвзято. Автор основывается на фактах и реальной канве происходивших событий, из которых и плетёт своё полотно истории российской. Таким образом, читатель получает ёмкую, но насыщенную и грамотную картину происходивших событий и может охватить взором длительный процесс с 1613-го по 2010-е годы. Это выгодно отличает книгу от большинства обзорных западных работ, авторы которых любят порассуждать о логике истории в отрыве от фактуры.

Ссылочно-справочный аппарат в книге отсутствует, однако в конце каждой главы даётся список литературы и даже… художественных фильмов, которые помогут читателю полно составить мнение об эпохе, в том числе и новые работы таких отечественных режиссёров, как Павел Лунгин. Впрочем, и сами списки литературы подобраны весьма грамотно, и читателю будет интересно прочесть рекомендованную литературу.

Всё-таки остаётся вопрос: почему Империя именно от первого Романова и до Путина? Автор обосновывает свою позицию тем, что события недавних лет на Украине, приведшие к возвращению России как имперского государства на арену большой политики, берут корни в начале империи и её строительстве, начатом в XVII веке первыми Романовыми. Поэтому изучать империю и её развитие, по мнению автора книги, следует полностью и целиком.

Можно оспорить эту точку зрения, поскольку в книге внимание уделяется самым разным проблемам, часто к теме «строительства империи» отношения не имеющим. Так как полноценно анализировать столь огромную эпоху со всех сторон невозможно, то книга напоминает российский школьный учебник. Параграф о внешней политике, параграф о культуре… Все главы в книге состоят из таких разделов. Книге не хватает обобщающих выводов, и автору не надо было бояться рассматривать культуру разных эпох отдельно, а внешнюю политику — отдельно, по примеру Ниала Фергюссона. Поэтому, несмотря на ёмкость и аналитичность данного труда, мы получаем нечто среднее между учебником и обобщающим трудом, который всё же явится отличной книгой, открывающей русскую историю для иностранцев.