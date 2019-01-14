Советское индустриальное домостроение считало своим недостатком планировочную монотонность. Замкнутые дворы, однообразный силуэт, дефицит серий — всё это отмечалось в профессиональной прессе и литературе. Однако после Великой Отечественной войны главной государственной задачей стало скорейшее возведение десятков миллионов квадратных метров в форме квартир на одну семью. С 1956 года в СССР ежегодно вводилось по 107 млн кв. метров, а в РСФСР по 60 млн кв. метров жилья. В это время в стране было построено больше, чем за всю первую половину XX века.

Николай Чеканов ОПЖР должен стать действительным памятником архитектуры и охраняться государством

Однообразие — плата за массовость. Тем не менее опытные микрорайоны каждого из десятилетий предвосхищали проблемы и делались с заделом на будущее, преследуя цель тиражировать успех. Первой попыткой преодоления однообразия силуэта стало введение в горизонтали башен. Это были робкие хрущёвки выше пяти этажей серии II-18−01.

К концу 1960-х, с переходом на третье поколение индустриального домостроения, подоспели строительные каталоги типовых деталей и вариантные методы их комбинаций. Был сделан огромный шаг к преодолению однообразия отдельных построек.

Наконец, к концу 1970-х был полностью обобщён международный опыт социального жилья и «хабитатов». Архитекторы СССР взяли бруталистскую этику в работу позднее западных коллег, но, в отличие от последних, планировали масштабировать её на самую большую страну в мире. Первой подлинной суммой освоенных технологий и науки стал опытно-перспективный жилой район (ОПЖР) «Северное Чертаново» на 22 000 жителей.

Опытно-перспективный жилой район курировался главным архитектором Москвы Посохиным и ещё в начале строительства начал поход через все профессиональные издания о жилищном строительстве Москвы конца 1970-х — начала 1980-х. Стартовой площадкой было выбрано поле между сложившимися жилищными массивами Чертанова Северного и Зюзина, рядом с Битцевским лесом.

В дальнейшем опыт ОПЖР и дома специальной серии ЭЖРЧС предполагались к распространению на Филёвскую пойму и Крылатское. Однако полуостров в Филях получил лишь новый способ расположения жилых корпусов массовой серии П-46 и башен П-43, с типовыми школами, детскими садами и сооружениями обслуживания. Крылатские холмы — лишь занятно поставленные П-44 и П-3. Хотя один дом ЭЖР без литер ЧС (расшифровка — экспериментальный жилой район, ЧС — Северное Чертаново) в Крылатском всё-таки смонтировали, но это была добрая воля Чазова — главного врача кардиоцентра им. Мясникова.

В 1980-х архитекторы СССР всё ещё оставались в немалой степени градостроителями, решавшими задачи масштабов не дома, но квартала. Их творчество должно было сделать качественный скачок в запланированную 13-ю пятилетку (1991—1995). В конце XX века зодчим предстояло дать высотные, формально сложные здания и достичь синергии с градостроительными наработками, не забывая про экономию через вариантность. Разумеется, с развалом СССР комплекс разработок коллектива ОПЖР для других районов Москвы так и остался на бумаге.

ОПЖР «Северное Чертаново» является единственным построенным районом нового поколения. С трёх сторон он окружен морем панельных коробок, с одной — олимпийским конноспортивным комплексом «Битца» и следующим сразу за ним бескрайним лесом. Перемещение в ОПЖР из любого прилегающего спального района подобно попаданию в другую, более благополучную среду. Даже в рыночных условиях пространства без машин, созданные между домов ЭЖРЧС и уникальных образовательных и общественных учреждений, дают понять, каким должен быть жилой микрорайон. 40 вариантов планировок квартир, отсутствие несущих перегородок и прочие достоинства сохраняют конкурентоспособность ЭЖРЧС на рынке недвижимости. Заложенные в концепцию идеи выдержали испытание не только временем, но и капитализмом.

Но последний — не дремлет. 10 лет назад с юго-востока ансамбль был подавлен гигантским новостроем, возведённым на площадке, предназначенной для заключительной очереди ОПЖР. Теперь начинается попытка попрания с запада. За сохранение здравствующего в ОПЖР жизненного уклада приходится бороться.

Участок, о котором идёт речь, все эти годы напоминает зону отчуждения с гаражным кооперативом и недостроенным жилым комплексом обманутых дольщиков Чертаново-2. Строители СССР не успели освоить эти территории, оставив пустыри. Сейчас же развёрнут план освоения, не согласованный с жителями. В модели принятия решений на уровне муниципалитета и города нет ничего нового — формальные, проходящие без оповещения жителей слушания, договорённости с застройщиками и прочие ставшие обыденными методы проведения решений.

По проекту застройки по участку пройдёт новая автомобильная трасса, реализуемая без оглядки на экологию и всемирный опыт, гласящий: «чем больше дорог — тем больше машин». В оригинале район охватывает неширокая объездная дорога, на четверть убранная под землю. Вместо ГСК запроектированы несколько 6-этажных гаражей, которые перекроют вид дому №6 по Битцевскому проезду, состоящему из четырех корпусов. Предполагаются и огромные плоскостные автостоянки.

Всё это существенно ухудшит жизнь в районе. Больше шума, меньше инсоляции, избыточные автопосещения и антропогенная нагрузка на Битцу. Группа активистов из числа жителей собирает подписи и формирует позитивную повестку. Люди не против благоустройства западной стороны, но хотят гарантий того, что это будет сделано культурно, не в ущерб их комфорту. Диалог с властью конфликтен. Однако, похоже, уже удалось исключить постройку двух многоуровневых гаражей.

На настоящий момент компенсацией за застройку территории предполагается ремонт всего подземного пространства ОПЖР, сроком на 5 лет. 500 машин будут выводиться из гаражей каждый год на поверхность, которая задумывалась чистой от личного автотранспорта. При этом сейчас 1500 подземных боксов ОПЖР пустуют из-за слишком высокой стоимости аренды, а дворы с внешней стороны корпусов уже частично заставлены личным автотранспортом в ущерб тротуарам.

Мы следим за развитием ситуации и надеемся, что ансамблевая целостность района и комфорт жителей всё же будут учтены при освоении его западной границы. ОПЖР пора ставить на охрану, как это сделано, например, с Дворцом Пионеров. Налицо все признаки уникальности и ценности архитектуры и сформированной ею среды. Заодно это позволит создать прецедент приведения в порядок видов фасадов ступенчатых домов ЭЖРЧС.

Гигантский жилой дом от Капитал Групп «Авеню 77» с вентфасадами, мимикрирующими под цветовую гамму ОПЖР, должен остаться худшим, что произошло с уже де-факто, но ещё не де-юре памятником советской архитектуры и градостроения. Пока что это только один слишком сверхчеловеческий сосед, который ограничил инсоляцию юго-восточных окон экспериментального микрорайона.