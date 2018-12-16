По данным проведенного ведущим информационным агентством Японии Киодо цусин опроса общественного мнения, 53,2% японцев согласны начать с «возвращения» Малой Курильской гряды, а затем «продолжить переговоры по оставшимся двум островам». Отсюда следует, что свыше половины ответивших японцев отнюдь не согласны ограничиться в своих требованиях к нашей стране «двумя островами», которые некоторые отечественные «специалисты», а не исключено, что и сознательные провокаторы, именуют «бесполезными для России голыми скалами в море». Именуют, как бы лукаво «забывая», что речь идет не о двух, а о 22 островах, морских отмелях и камнях, вокруг каждого из которых богатая биоресурсами 200-мильная экономическая зона России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шикотан

При этом необходимо напомнить, что и японское правительство категорически отказывается завершить навязываемый Москве десятилетиями так называемый «территориальный спор» получением лишь Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной группы Хабомаи и, если и согласится на их передачу, то опять-таки только «для начала». Позиция японского правительства непреклонна:

«Разрешение вопроса территориальной принадлежности всех северных территорий (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — А.К.) и подписание на этой основе мирного договора».

cegoh Японцы на улицах Токио

Не приходиться объяснять, что речь идет о признании принадлежности этих островов Японии. Причем, как подчеркнул генеральный секретарь кабинета министров Японии Ё. Суга, на «возвращаемых» островах Токио потребует установления полного японского суверенитета. Как и, разумеется, над 200-мильными экономическими зонами и имеющими важное военно-стратегическое значение глубоководными и незамерзающими проливами между южнокурильскими островами.

Те же, кто пишет у нас о якобы существующей возможности заключить мирный договор на основе «хрущевского компромисса» о передаче «двух островов», просто вводят наших людей в заблуждение. Нельзя отрицать, что в Японии действительно есть те, кто, устав от нескончаемой тяжбы с Москвой об островах, могли бы согласиться на «синицу в руках», но их незначительное меньшинство — по данным авторитетной японской газеты деловых кругов «Нихон кэйдзай симбун», таких лишь 5% населения.

Нельзя не учитывать и то, что треть японцев вообще против каких бы то ни было компромиссов. Согласно данным Киодо, 28,6% опрошенных выступают за то, чтобы «добиваться возвращения сразу всех четырех островов». На таких позициях стоит и значительная часть, если не большинство, политического класса Японии. Есть и такие, кто, возражая против «уступок Москве», призывает ждать дальнейшего ослабления России, когда ее руководство будет-де «вынуждено отдать Японии все острова».