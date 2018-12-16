ИА REGNUM рассказывало читателям о том, как крупнейшая экономика Черного континента с объемом национального ВВП в полтриллиона долларов проводит политику снижения зависимости национальной экономики от нефтяной конъюнктуры. Тогда мы рассказывали о «русской карте» Нигерии — инвестировании нефтяных доходов в строительство атомных электростанций по контракту страны с Росатомом.

Нигерия

Информационный поток этой неделе дал еще один пример того, как власти Нигерии успешно и даже, можно сказать, изящно избавляются от «внешнего» контроля за национальной экономикой.

На этой неделе стало известно, что правительство Нигерии подает на нефтяных гигантов «Шелл» и «Эни» в Высокий суд Лондона, требуя вернуть $1,1 миллиарда в рамках дела о предполагаемой коррупции, по которому расследуются факты подкупа нигерийских чиновников менеджерами этих мегакорпораций начиная с 2011 года.

Нигерия предоставила суду свои документы о том, что деньги были выделены компаниями для покупки лицензии на разведку нефти в Гвинейском заливе, но были направлены еще и на взятки, которыми сопровождалось получение лицензий. Нигерийские правоохранители утверждают, что «Шелл» и «Эни» были «частично ответственны» за то, что «коррумпированные нигерийские чиновники» использовали деньги для личного обогащения.

Предполагаемая коррупция уже является предметом отдельного судебного дела в Милане, в котором Нигерия является гражданской стороной.

Разумеется, «Шелл» и «Эни» отрицают какие-либо незаконные действия. В заявлении, направленном агентству Франс Пресс 13 декабря, представитель «Шелл» заявил, что сделка, подписанная в 2011 году, была «полностью законной сделкой с «Эни» и федеральным правительством Нигерии».

«Поскольку этот вопрос находится на рассмотрении Трибунала Милана, нам было бы неуместно подробно комментировать новые претензии», — говорится в заявлении. При этом эксперты отмечают, что позиции нигерийцев хорошо эшелонированы: на основании предоставленных материалов миланский судья в сентябре приговорил двух человек, считающихся посредниками, к четырем годам тюрьмы каждого. Их судили отдельно от основного процесса с участием «Шелл» и «Эни».

Davide Oliva Трибунал Милана

Постановление судьи Джузи Барбары назначило четыре года лишения свободы для Оби Эмеки и Джанлуки Ди Нардо, двух обвиняемых по делу «Эни» в Нигерии. Слушание касается первой части судебного разбирательства по подозрению в получении взятки в размере до миллиарда долларов, которые «Эни» заплатила политическим деятелям Нигерии. При этом материалы прокуратуры указывают, что Оби Эмеки и Джанлуки Ди Нардо — посредники, получавшие от «Эни» наличные на взятки, которые затем раздавались чиновникам, как нигерийским, так и итальянским, включая тогдашнего нигерийского президента Гудлака Джонатана и двух бывших нигерийских министров.

Корпорации стремительно сбрасывают засветившихся африканских менеджеров с борта.

В марте «Шелл» подала в Нидерландах уголовную жалобу на бывшего сотрудника в связи с сделкой по нефти в Нигерии в 2011 году.

Новость о жалобе, которая была подана против собственного сотрудника, встала на ленты агентств одновременно с новостью, что энергетический гигант предстает перед уголовным судом в Италии по обвинению в коррупционной схеме по приобретению нигерийского нефтяного блока под названием OPL 245.

«Исходя из того, что мы знаем сейчас из внутреннего расследования, мы подозреваем, что наш бывший сотрудник мог совершить преступление … в Нигерии в 2011 году», — сообщил журналистам тогда представитель «Шелл» в заявлении по электронной почте.

«После многих лет разговоров о том, что в их компании нет места взяточничеству или коррупции, они («Шелл»), наконец, признали, что один из их высших руководителей мог получать откаты …» — так оценил ситуацию Барнаби Пейс из Глобал Вайтнес, международного лидера среди неправительственных организаций по расследованию фактов коррупции корпораций.

При этом власти Нигерии вовсе не изгоняют крупных западных инвесторов из нефтяной отрасли страны — они просто указывают им, что играть придется не по прежним, а по новым африканским правилам, в которых чуть меньше места коррупции и военным переворотам.

Так, в прошлом году Нигерия подписала соглашения с «Шелл» и «Шеврон» для разработки проектов, которые повысят запасы и доходы, сообщила государственная нефтяная компания в четверг.

Will Lane Компания Shell

Ожидается, что эти два проекта с потенциальными запасами в 211 миллионов баррелей нефти и в 1,9 триллиона кубических футов газа принесут дополнительные доходы Нигерии в размере около $16 млрд в течение жизненного цикла активов. Проекты предусматривают «включая активную разведочную деятельность, которая создаст возможности для трудоустройства в отрасли, увеличит подачу газа к электроэнергии и омолодит использование производственных мощностей Нигерии», — говорится в заявлении участников сделки.

И почти одновременно с подписанием масштабного соглашения с участием «Шелл» власти Нигерии через африканский офис «Эмнисти интернешнл» инициируют преследование той же «Шелл», обвиняя ее в участи в военных преступлениях на богатом нефтью юге в 1990-х годах.

«Эмнисти» заявила, что нефтяной супергигант «неоднократно поощрял» военных Нигерии для жестокого подавления протестов в Огониланде, — регионе Нигерии, который является частью региона дельты Нигера и в котором проживает народность огони.

«Эмнисти интернешнл» утверждала, что компания «Шелл» знала, что ее поощрение «приведет к незаконным убийствам, изнасилованиям, пыткам, поджогам деревень», и даже предоставила транспорт для войск.

Беспорядки вынудили «Шелл» покинуть Огониленд в 1993 году, но компания всё еще поддерживает сеть трубопроводов в этом районе. «Эмнисти» утверждает, что «Шелл» и нигерийское военное правительство в то время «действовали как деловые партнеры и регулярно встречались, чтобы обсудить защиту своих интересов».

«Внутренние записи и протоколы заседаний показывают, что «Шелл» подталкивала высокопоставленных правительственных чиновников к военным действиям даже после того, как силы безопасности провели карательные акции и массовые убийства протестующих… в некоторых случаях «Шелл» оказывала материально-техническую и финансовую помощь военному и полицейскому персоналу, [при этом] было известно, что они были замешаны в убийствах и нападениях на гражданских жителей», — говорится в сообщении правозащитной организации. «Эмнисти интернешнл» не указывает, откуда у нее эти документы, но явно не из архивов «Шелл».

Эти иллюстрации показывают, что новые лидеры Нигерии активно играют на поле «мягкой силы», используя различные формы давления на мегакорпорации, чтобы получить более выгодные для страны условия инвестирования.

Нигерийским властям пригодятся деньги Запада — но деньги, свободные от политических и коррупционных обязательств.