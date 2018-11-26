Народный протест против российско-японских переговоров о заключении мирного договора между двумя странами на основе Совместной декларации 1956 года нарастает. Несколько общественных организаций и политических партий выступили с заявлениями на этот счёт. 15 декабря в Южно-Сахалинске прошёл митинг (см. обращение о поддержке митинга). Пикеты проходят в Москве, Брянске, Пензе, Саратове, других городах России. Ряд общественных деятелей обратились с иском в Генеральную прокуратуру России.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Казалось бы, что плохого в заключении мирного договора? И Декларация 1956 года ведь была совместной: почему бы её не использовать? Дело в том, что оба эти аргумента — и якобы нужный, а на самом деле ненужный мирный договор, и декларация в том ракурсе, в котором её нам сегодня преподносят, служат обоснованием политике наших уступок Токио. И это плохо.

Напомню в связи с этим, что с Германией, точно так же безоговорочно, как Япония, капитулировавшей в войне с Советским Союзом, у нас такого договора нет — и ничего, обходимся. Что же касается декларации, то в ней пропагандистским официозом намеренно выпячивается 9-я статья о возможности передачи Японии островов Малой Курильской гряды, а она, эта статья, в связи с последующей милитаристско-проамериканской и реваншистской политикой Токио давно утратила силу. О чем японская сторона была уведомлена советским правительством ещё в 1960 году.

Подчеркну, что речь идёт не только о политических и культурно-исторических уступках, свидетельств которых множество, но и, самое главное, о вероятности уступок территориальных. И вот с этим, с тем, чтобы отдать другому государству политые кровью отцов земли, народ соглашаться не собирается. Живо, значит, ещё народное чувство, что прильнёшь к родной земле, и она тебя силой подпитает, а отдашь даже малую её, матери нашей, часть — век тебе прощения и тем более счастья не будет!

Что в этой ситуации нам вещает власть, известно: что «автоматической передачи островов не будет», что с Японией надо «улучшать отношения», что от экономического сотрудничества с ней зависит будущее народнохозяйственного развития и Дальнего Востока, и шире — всей нашей страны. Менее публично, с прицелом на экспертную аудиторию, распространяются аргументы о том, что улучшение отношений с Японией, нахождение «взаимоприемлемого решения» по вопросу об островах поможет мол вывести эту страну из-под влияния США, превратить её в дружественный России самостоятельный фактор многополярного мира…

tonylee0619 Токио

Всё это звучит красиво. Но практического смысла не имеет. Никуда Япония из-под влияния США не денется. Во всяком случае, пока США сильны. А когда ослабнут, то она сама определится в своей дальнейшей политике и другого варианта, как искать добрососедства с Россией, у неё перед лицом фактора Китая не будет. Точно такая же история, кстати говоря, и с Европой. Но всё это при одном условии: что Россия сама будет сильна и своей внутренней сплочённостью, и внешнеполитической принципиальностью и последовательностью.

Мир, в котором сила политики была в её гибкости, прагматичности и ориентированности на компромисс, если и существовал, то давно ушёл в прошлое. Посмотрите вокруг, разве это не ясно как день?

Нет, похоже, некоторым на верхах нашей властной пирамиды это не ясно.

Ну, хорошо, тогда порекомендовал бы тем, кто вершит судьбы нашей внешней политики, проанализировать свои недавние ошибки с подобной политикой «улучшательства». Например, в отношениях с Европейским союзом: не далее как пять-семь лет тому назад говорили об «общих пространствах», на что только ни закрывали глаза ради близкого, как казалось, безвизового режима, а теперь находимся под их санкциями.

Ещё один наглядный в этом плане пример — наши отношения с государствами Прибалтики, особенно в 2004—2005 годах. Тогда с чьей-то явно недружественной подачи начался «слив» пусть небольших, но всё же заметных на общем западоцентричном фоне внешней политики России заделов в отстаивании интересов нашей страны на этом направлении. А ведь налицо была перспектива либо добиться действительно положительных, обеспеченных не уступками, а принципиальностью сдвигов в отношениях, либо сделать Латвию, Литву и Эстонию предельно неудобным грузом на плечах НАТО и ЕС.

Вместо этого наша страна пошла на подписание необходимых прибалтам и натовцам договоров о границе с этими государствами без всяких сопутствующих условий, отказалась от идеи сопровождения их декларациями об основах отношений, в которых можно было сформулировать важные для России условия. Например — о неприсоединении Латвии, Литвы и Эстонии к любым санкциям в отношении России. Или о не предоставлении своей территории для действий, составляющих прямую военную угрозу для противоположной стороны. Ну и, конечно, о гарантиях прав не титульного населения.

U.S. Army Europe НАТО в Прибалтике

Отказалась тогда наша страна и от разработанного при Е. М. Примакове комплексного подхода к отношениям с этими этнократическими режимами, подразумевавшего увязку наращивания торгово-экономического сотрудничества с тем, в какой степени они будут учитывать интересы России в военно-политической и правозащитной сфере. Примечательно, что этот «сдвиг» произошел после встречи Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем — младшим в Братиславе в феврале 2005 года.

Что же мы обрели взамен? И латыши, и эстонцы, получив подписанные договоры о границе, на этапе их ратификации попытались выдвинуть территориальные претензии к нашей стране (их признание в границах 1920 года). Во всех трёх прибалтийских государствах усилились гонения на русских политиков, на русский язык и русское образование, ещё более изощрённым стало правовое притеснение наших соотечественников; активизировалась военная и разведывательная деятельность НАТО. Все они стали проводить ещё более недружественную линию по отношению к нашей стране в НАТО и ЕС, в ООН и ОБСЕ, в Совете Европы и других международных организациях, активизировали антироссийскую политику на пространстве бывшего СССР, особенно на Украине.

Стоит в данном контексте также вспомнить случай с Норвегией, которой «ради дружбы» наши правители отдали 90 тысяч кв. км (две Московские области!) богатых рыбными и энергоресурсами акватории и шельфа Баренцева моря. Какую политику теперь проводят норвежцы, что говорят, пишут и снимают о нас, какие натовские учения проводят в непосредственной близости от наших границ?!

Это только два из многих подобных уроков последних двадцати лет. Плоды таких «компромиссов», на которые ради «улучшения отношений» с Западом пошло руководство России, мы наглядно видим сегодня и по общей международной обстановке: НАТО ещё ближе придвинуло свою военную инфраструктуру и войска к нашим границам, США препятствуют нашему сотрудничеству с Европой, Евросоюз, как я уже сказал, считает возможным говорить с нами языком санкций. И, наоборот, не известен ни один случай, когда бы наш шаг навстречу западной стране дал реальный долгосрочный положительный результат. Так почему же Россия вновь вступила на схожий путь?

Власти заметно не нравится народный протест против её задумок в отношении Японии. Она пытается создать видимость, что в части переговоров о судьбе Курильских островов ничего антиконституционного не происходит, что никаких наших земель мы японцам не отдадим. Но старается сделать это так, чтобы японцы продолжали верить в возможность того, что на каком-то этапе этой линии «улучшения» они желанные острова всё-таки получат. Так всё-таки, это обман или не обман? И в таком ли наша страна сегодня безвыходном положении, чтобы была вынуждена действовать методами обмана?

Микеланджело Меризи да Караваджо. Шулеры. 1594

Своими действиями на японском направлении власть сама создала сегодняшнюю близкую к чрезвычайной ситуацию. В этих обстоятельствах все ответственные политики в нашей стране, особенно те, кому общественность адресовала свои конкретные обращения на этот счёт, как это сделало наше Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность России. Русские Курилы», должны ясно и недвусмысленно выразить отношение к возможности в принципе передачи другому государству части нашей территории. Звучит абсурдно? Как в этом можно сомневаться? Народ сомневается. А его не проведёшь.

Пока из категории руководителей высокого ранга принципиально и ответственно в этой ситуации выступили только двое: лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Министр иностранных дел тоже высказался, но сделал акцент не на возможности или невозможности передачи островов, а на том, что условием работы над мирным договором является признание со стороны Токио итогов Второй мировой войны. Ну что же, и так можно поставить вопрос, хотя пространство для интерпретаций в данном случае расширяется, а ответ нужен прямой и ясный.

Ждём такой ясности от остальных: президента, главы правительства, руководителей Федерального собрания, ещё не высказавшихся руководителей парламентских фракций.

Поскольку земля как наследие отцов, которое ты обязан хранить, есть категория в том числе и духовная, правильным было бы веско высказаться на эту тему и Русской православной церкви.

Не исключаю, однако, что власть будет и дальше уходить от прямого ответа и продолжать затрагивающие принадлежность Курил переговоры с Японией. Параллельно будет наращиваться противодействие протестам, для «разъяснения» важности «взаимопонимания и сотрудничества» с Японией будут наниматься записные пропагандисты, результаты соответствующих опросов общественного мнения будут подтасовываться…

Мы к этому готовы и знаем, что так же, как ясно прозвучавшее отрицательное отношение народа к любому территориальному «компромиссу» с японскими реваншистами, эта позиция найдёт соответствующее отражение в истории. И это отражение будет тем более постыдным, чем более ясным и последовательным будет наше несогласие с любыми попытками пускать родную землю в международный политический оборот.