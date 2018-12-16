Астана, 10 декабря, 2015, 14:09 — ИА Регнум. Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил проект закона «О ратификации соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов», сообщает сегодня, 10 декабря, «Капитал.кз».

Вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Альберт Рау, который представил закон в Сенате, пояснил, что на основании паспорта транспортного средства (ПТС) будет проводиться государственная регистрация в органах дорожной полиции и выдача владельцам свидетельства о регистрации автомобиля. Согласно одобренному соглашению, ПТС будет включен в общую электронную систему стран Таможенного союза.

По словам Рау, введение единых форм ПТС упростит обращение автомобилей на единой территории ТС при взаимном импорте и экспорте.

«Мы будем иметь объективную информацию по импорту-экспорту автомобилей. Хотел бы отметить, что для наших граждан и юридических лиц никаких дополнительных платежей данное соглашение не повлечет. В целях его реализации решением Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 года утвержден порядок функционирования электронных паспортов. На сегодняшний день данное соглашение ратифицировано Республикой Беларусь. Также договором о присоединении к ЕАЭС к соглашению подключилась и Киргизия», — сообщил Альберт Рау.

Также он уточнил, что «ратифицировать соглашение предлагается с оговоркой, согласно которой действие настоящего договора не будет распространяться на транспортные средства и другие виды техники Вооруженных сил, других войск и воинских формирований нашей республики, а также транспортные средства специальных госорганов».

Отметим, что под ПТС в соглашении понимается «паспорт, выдаваемый на предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя 50 куб. см и более или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, максимальной конструктивной скоростью более 50 км/час и прицепы к ним, а также шасси транспортных средств в случае поставки шасси их потребителям».

С текстом соглашения можно ознакомиться здесь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ЕАЭС также упростились условия временного ввоза автомобилей на территорию стран союза. Срок пребывания авто увеличен с трех до шести месяцев.