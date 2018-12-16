



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент США Дональд Трамп подыграл американским и иракским католикам. Он подписал одобренный Конгрессом США законопроект H.R.390 под названием «Акт о помощи жертвам геноцида Ирака и Сирии и ответственности», который направлен на поддержку восстановления общин христиан и других меньшинств в обозначенных двух странах, а также будет стимулировать проведение уголовных расследований в отношении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершивших «геноцид, преступления против человечности или военные преступления в Ираке».

Сам Трамп этим шагом в первую очередь решил некоторые внутренние свои задачи. Не секрет, что с католиками у президента отношения складываются неровные. Частично это историческое наследие, связанное с глубинным недоверием Республиканской партии со стороны католиков и их традиционной поддержкой Демократической партии. Правда, в последние годы даже на уровне епископата Католической церкви в США начинаются подвижки. Как замечал недавно архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан, сегодня Демократическая партия отказалась от тех принципов, которые сделали ее привлекательной для католиков несколько поколений назад. Кардинал подчеркнул, что его бабушка предупреждала: «Мы, католики, не доверяем этим республиканцам». Но теперь, по словам Долана, это уже не так. Но в то же время католикам все еще далеко до белых евангелистов, многие из которых чуть ли не поклоняются нынешнему главе Белого дома как своему божеству. Образно говоря, отношение католиков к Трампу можно сравнить с поведением четы привередливых покупателей недвижимости, которые донимают риелтора расспросами, требуют максимальных скидок, после чего покупают самую дешевую квартирку в Trump Tower.

Дональд Трамп подписал закон H.R.390

Одной из горячих точек каденции президента Трампа стал вопрос оказания помощи ближневосточным христианам. В Соединенных Штатах сформировалось довольно сильное лобби из местных христианских, прежде всего, католических организаций, которые давили на Конгресс и администрацию, подключали своих единомышленников и единоверцев с Ближнего Востока (в первую очередь Халдейский патриархат) и били, били, били в одну точку, пока Белый дом не сдался. К решению проблемы подключился вице-президент США Майк Пенс, но, конечно, в трамповской стилистике. Белый дом объявил, что он готов выделить значительные суммы на восстановление домов и социальной инфраструктуры в иракской провинции Ниневия, откуда христиан изгнали джихадисты, и даже согласен, чтобы государственные американские доллары распределяли иракские церкви. При этом Вашингтон не преминул щелкнуть по носу ООН, заявив, что отныне ни цента не пройдет через гуманитарные миссии этой организации, все будет делать Агентство США по международному развитию (USAID) в кооперации с местными структурами. H.R.390 формализует принятые ранее решения и является услугой, которую Трамп оказал католикам. Теперь они ему должны.

Вместе с тем есть интересные нюансы. География действия Акта была расширена на Сирию, хотя раньше лоббирование шло практически исключительно в пользу Ирака, где американцы находятся на законных основаниях. Не исключено, что включение Сирии в компетенцию действия H.R.390 будет для Вашингтона «гуманитарным аргументом», оправдывающим присутствие американских военных и иных подразделений в этой стране на неопределенное время, где сейчас они действуют вне правового поля. Этой же задаче может служить важное положение, которое предписывает государственному секретарю США и администратору USAID «оказывать помощь, включая финансовую и техническую поддержку» (в том числе «неправительственным организациям, имеющим опыт международных уголовных расследований») в борьбе против «геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений» со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. В этой связи рекомендуется проводить уголовные расследования, развивать следственные органы и суды на местах, собирать и хранить доказательства (в том числе для использования в ходе слушаний в национальных судах и международных судах).

Program Executive Office Soldier Американские военные в Сирии

Госсекретарь при консультации с американскими генеральным прокурором, министром внутренней безопасности, директором Национальной разведки и директором ФБР сможет «поощрять правительства иностранных государств» выявлять «подозреваемых в членстве в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», в отношении которых имеются достоверные доказательства совершения актов геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений в Ираке; задерживать и преследовать в судебном порядке таких членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И здесь следует заметить следующее. С одной стороны, компетенция профильных ведомств США пока ограничена Ираком. С другой стороны, лиха беда начало. Как отмечает религиозный обозреватель британского журнала The Economist, «если в мире и есть город, где исчерпывающе изучают все религии и верования, то это Вашингтон. В соответствии с американским законодательством, две организации постоянно следят за нарушениями и выявляют злоумышленников. Эти организации — государственный департамент и комиссия США по международной религиозной свободе».

В перспективе администрация Трампа, воспользовавшись подачей еще демократической администрации Барака Обамы, которая ввела в официальный оборот тему осуждения геноцида христиан и иных религиозных и этнических меньшинств на Ближнем Востоке, вполне может расширить географию и сферу применения Акта H.R.390. Например, начать слушания о том, как обстоят дела с «преследованиями» уйгуров-мусульман в Китае, благо, пишут об этом много, так что почва подготовлена. И это новое оружие, которое получил в свои руки госдепартамент, еще пройдется по спинам многих иностранных правительств.