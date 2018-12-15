Дело в том, что у причин французского недовольства очень много общего с недовольством в России. То же пренебрежение нуждами простого населения со стороны «элиты», та же давняя ложь либералов-глобалистов, те же налоги в пользу богатых, те же растущие цены на бензин и значит на всё остальное. То есть одна и та же политика правительства «министров-капиталистов», всячески обслуживающих класс богатых и презирающих класс малоимущих. Типичный классовый конфликт со всеми вытекающими последствиями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Макрон успел уронить свой рейтинг за 18 месяцев до рекордно низкого уровня. Сейчас у него 18%, месяц назад было 23%. Тут слились воедино как его субъективные личные качества, так и объективные классовые мотивы его правительства. Так, Макрон во время двух визитов — в Данию и Румынию — высказался о том, что французы неспособны к переменам. Французы оскорбились — нужно понимать особенности французского менталитета, неспособного прощать высокомерие президенту. Но Макрон на этом не остановился и повторил поведение многих российских либеральных чиновников, братьев по классу и разуму.

Макрон облегчил бремя налогов для богатых, чтобы они не уезжали, при этом увеличив его для всех прочих французов, которым уезжать некуда. Пособие по безработице сократилось на 5 евро. Подняли акцизы на бензин и на дизтопливо. Под вывеской стимулирования перехода на электромобили. И это при том, что 10 лет назад правительство так же призывало французов перейти на дизтопливо. Сейчас налог на дизель поднялся на 6,3%, а на бензин — на 2,9. Но проблема в том, что цена на дизтопливо росла всё прошедшие время и в целом выросла уже на 23%. И вот очередное повышение. Далеко не последнее, как поняли французы.

Thomas Bresson Желтые жилеты

Всё это было в ноябре, а в декабре уже начались погромы в центре Парижа. Запылали дорогие бутики и автомобили. Триумфальная арка оказалась расписана лозунгами, требующими уже отставки Макрона. Так от экономических требований народ перешёл к политическим. Вот эти требования:

1. Экономика и труд. Созыв всенародного собрания для реформы налогообложения. Законодательный запрет на налоги превышающие 25% состояния гражданина.

2. Немедленное повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума.

3. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д., чтобы обеспечить должное функционирование всех инфраструктур.

4. Немедленно приступить к строительству 5 миллионов единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго карать мэрии и обладминистрации, оставляющие бездомных под открытым небом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от кризиса. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить «спасать» неликвидные банки деньгами налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг как фикцию. Такого долга не существует, он был уже выплачен много раз подряд.

7. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.

8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности. Запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.

9. Фрексит. Выйти из ЕС, вернуть наш политический, финансовый и экономический суверенитет (такова была воля народа в референдуме 2005 г.). Возобновить циркуляцию собственной валюты, выйдя из Лиссабонского договора. Даже эта одна мера уже сэкономит нам 50 миллиардов евро в год.

10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 миллиардов евро, которые крупнейшие 40 компаний должны государству, которое не торопится их востребовать.

11. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество: аэропорты, железные дороги и автострады, парковки…

12. Немедленно убрать с дорог радары и стоп-камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем иным как завуалированным налогом.

13. Национальная система образования — исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

14. В сфере юстиции — увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешённое время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и вседоступным.

15. СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнения. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ — 2 миллиарда в год. Прекратить налоговые поблажки журналистам.

И так далее — всего 25 пунктов.

Требования совершенно социалистические, если посмотреть на их содержание. А как же массы?

Георгий Ряжский. Крах банка. 1932

Чем сильнее власть призывает не выходить на улицы Парижа, там сильнее народ туда валит. В движение включилась молодёжь — одна из важнейших движущих сил революции. В городе Мант-ла-Жоли учащиеся захватили училище и отбивались от полиции. В ответ полиция захватила учащихся. На всю страну прошла видеозапись в стиле «они же дети!», где 148 школьников стоят на коленях с заложенными за головы руками. Франция возмутилась полицией. На площади Сталинградской битвы (есть такая в Париже, хотя нет в Москве) учащиеся Парижа организовали шествие солидарности с учащимися из Мант-ла-Жоли.

Как пишет пресса, шествие в 2000 человек проходило под единственным флагом — красным знаменем СССР. В вагонах метро играли под аплодисменты едущих «Варшавянку», у входов — «Марсельезу», у памятника Великой французской революции лежал у подножья красный флаг движения молодых французских коммунистов, а французские комсомольцы (есть такие) расписали памятник антикапиталистическими лозунгами.

Началась интернационализация конфликта — воронка конфликта стала расширяться. Народ на площадях проклинает Макрона. Это реальность современной Франции. В толпе есть и украинцы с опытом Майдана, и активисты борьбы за независимость Каталонии. Уровнем зарплат и налогов возмущены работающие во Франции болгары и сербы. Африканцы участвуют в движении, их песни и тамтамы слышны среди поющей толпы. Российские журналисты приветствуются криками «Vive la Russie!»

Протесты имеют совершенно чёткую антибуржуазную коннотацию. Коктейли Молотова во Франции запрещены, но дымовые шашки и шумовые гранаты вовсю используются протестующими в битвах с полицией. Цвет протеста становится всё более красный. И Макрон пошёл на уступки — минимальная зарплата повышена на 100 евро. Глупое решение — переговоров в стадии войны не бывает. Едва ли это удовлетворит протест. Акция заканчивается, но не закончилось движение.

Жан-Пьер-Лоран Уэль. Взятие Бастилии. 1789

Любое революционное движение имеет циклический характер. Можно констатировать, что во Франции в обществе есть накопленное недовольство, генерирующее революционное движение, способное из спящего состояния перейти в активную фазу. Левые симпатии населения при правых властях несомненны, и это служит сохранению напряжения между политическими полюсами. Однако в революцию не включены элиты и армия, полиция и спецслужбы, что является главным признаком отсутствия внешнего воздействия.

Отсутствует ведущая политическая сила в виде единого координирующего центра типа РСДРП с Лениным во главе. После прилива революции наступит отлив, но французское общество прошло очень важную школу борьбы с властью. Общество очень быстро учится в этой борьбе и власть не смогла не допустить до такого опыта масс.

Впервые были озвучены лозунги, носящие революционный в отношении системы характер. И не просто революционный, а левый и антиимпериалистический. Как сейчас говорят вместо марксистского термина — антиглобалистский. Даже если сейчас новая Парижская коммуна — 2 захлебнётся, её влияние на будущие классовые бои несомненно и очевидно. Новые протесты учтут опыт грядущего поражения. Учтёт ли его либеральная власть во всех ведущих странах — это вопрос сложный. Как правило, лучшим средством обучения являются поражения, победы как раз задерживают развитие на существующем уровне.

И дело даже не в том, уйдёт Макрон в отставку или нет. Когда потенциал протестов выгорит, Макрон продолжит властвовать, ибо элита, или точнее — правящий слой крупной буржуазии — оправившись от испуга, додавит протесты и не допустит выпадения Франции из глобальной системы империализма. Взять Елисейский дворец протестующим не удалось, да и взятие его ничего бы не дало. Страна не готова к победе антиимпериалистической революции. Пока не готова.

Но в истории роль Парижской коммуны не в том, что она являет собой пример успеха революции, а в том, что она на революцию вдохновляет. Французские примеры революций обычно успешно реализуются Россией. И есть очень большие сомнения в том, что нынешнее российское правительство либералов в состоянии сделать из этого опыта правильные выводы. Если в случившемся искать не внутренние антагонистические противоречия между Трудом и Капиталом, а исключительно внешние козни и происки, можно серьёзно ошибиться в оценке прошлого, настоящего и будущего.

Плакат Парижской Коммуны

Внешнее участие всегда есть, но не оно порождает протесты, как болезнь порождается не вирусом, а ослабевшим иммунитетом. Можно пугать народ рукой госдепа в каждом митинге протеста, но для власти важно не перегибать палку и самой не уверовать в собственную пропаганду, которую она ведёт для населения в кризис ради охлаждения протестных настроений.

Ни одна революция не была предотвращена запугиваниями угрозой внешнего вмешательства. Революции предотвращаются не запугиваниями, а адекватной политикой власти. Вот лучшая причина отсутствия всяких революций и всяких протестов. Конфликты надо разрешать, а не подавлять. Подавленный бунт никогда не станет надёжной основой будущего гражданского мира и длительного покоя правящего класса.

Он непременно прорвётся будущей революцией, не сейчас, так через годы. Гражданский мир невозможен без социальной справедливости, и не страха, а уважения общества к власти. Мир — от США до Европы — сотрясается от конвульсий умирающего либерального капитализма. Либерализм вступил в эпоху своего исторического исчезновения.