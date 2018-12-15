Вызвавшее возмущение в Японии беспрецедентное поведение министра иностранных дел Таро Коно в ходе пресс-конференции оставляет много вопросов. Тогда он игнорировал вопросы журналистов о ходе японо-российских переговоров по «территориальному вопросу», в неприемлемой форме отказываясь разъяснять японскую позицию, что в этой стране недопустимо. Вынужденный принести извинения, глава японского МИД тем не менее продолжает хранить молчание, упорно не раскрывает содержание бесед тет-а-тет премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Вот заявление Коно в изложении ТАСС: «Меня подвергли критике за то, что я отвечал (журналистам) неподобающим образом или просто игнорировал их вопросы, а также за то, что не выполнил свой долг и не дал надлежащих разъяснений журналистам (по этой теме). И я хотел бы принести извинения».

Из «покаяний» политика узнаем, что он сознательно уходит от ответов на вопросы, дабы не раскрыть то, о чем договариваются лидеры двух стран в ходе переговорного процесса по мирному договору с Россией.

«Я много раз говорил о том, что позиция нашего правительства (по территориальной проблеме с Россией) остается неизменной (то есть Токио соглашается подписать мирный договор только при согласии российского правительства признать все южнокурильские острова японскими — А.К.), но если я, будучи одним из ответственных лиц в переговорном процессе, скажу что-либо еще, российские СМИ это передадут и потребуют комментариев у российских политиков», — поясняет Коно.

Из этого следует, что в переговорном процессе есть такое, что при обнародовании может создать затруднения «у российских политиков».

U.S. Department of State Таро Коно (слева)

Далее ТАСС комментирует: «Это, по его мнению, может оказать влияние на общественное мнение россиян по проблеме заключения мирного договора между РФ и Японией, что, в свою очередь, может негативно сказаться и на самом переговорном процессе по этой проблеме. «Именно поэтому правительство Японии заняло позицию, согласно которой избегаются какие-либо высказывания за пределами непосредственного переговорного процесса», — добавил глава МИД Японии, попросив отнестись к этому с пониманием».Ну, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров более откровенен. На днях он без обиняков заявил, что «заключение мирного договора означает ни много ни мало признание итогов Второй мировой войны».

«И мы говорим нашим японским партнерам, что это является абсолютно непреложным первым шагом на всем нашем пути, связанном с мирным договором, и мы ожидаем, что такой шаг будет сделан, потому что иначе нельзя ничто другое обсуждать», — подчеркнул глава российского МИД.

И встретил в народе понимание.