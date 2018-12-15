Сюжет «история русской революции» на Западе затронули все и белых пятен, на первый взгляд, не предвидится. Однако пытливые исследователи находят, какое новое слово можно сказать в зарубежной исторической науке о русской революции. Труд Роберта Хендерсона, профессора лондонского университета королевы Марии, посвящён биографии одного из самых загадочных и неоднозначных персонажей — Владимира Бурцева. Кто он был — провокатор, сплетник, или идейный борец? Сам автор теряется в характеристике своего героя — Шерлок Холмс русской революции или её Дон Кихот?

Книга начинается с его ареста в Лондоне в 1897 году, и дальше читатель может и не заметить, что это научная монография — книга читается как захватывающий детектив, в котором фигурируют русские революционеры, царская охранка, террористы, сыщики, журналисты, провокаторы, генералы, чекисты. Однако стоит оторваться от столь захватывающего романа, дабы оценить книгу с научной точки зрения.

Концепция автора заключается в том, чтобы понять — почему Бурцев всегда боролся? Почему он оставался революционером и после революции? Ответ на этот вопрос крылся в полной биографии Бурцева как революционера и журналиста. Трёхчастная структура книги, чётко выхватывает основные грани жизни Бурцева — становление как революционера, борьба с монархией и борьба с советской властью. Если многие биографии грешат акцентом на ранние годы своих персонажей и малым вниманием к известным страницам их жизни, то автор равномерно, с опорой на русские источники, рассматривает всю жизнь Бурцева. Пиком является, конечно, его разоблачительская деятельность как журналиста — дела Азефа и Малиновского, ставшие сенсацией и сильным ударом по революционному движению. Однако можно узнать о его другой борьбе — с победившей революцией, в рядах армии Деникина и из Парижа, его борьбу с ОГПУ.

Однако ни контекста эпохи, ни более подобного рассказа о влиянии тех или иных личностей, событий и книг на ум Бурцева, что сделало его как революционера и журналиста, увы нет. Основой для автора стали воспоминания Бурцева, которым он доверяет, что сказывается на трактовке событий. Есть обстоятельный рассказ о его жизненных перипетиях, отчасти приводятся факты о том, почему Бурцев стал именно таким, а не другим. Мы имеем интересную книгу о жизни Бурцева, но описательную, не аналитическую.