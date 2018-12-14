Президент Белоруссии Александр Лукашенко насторожил. На встрече с российскими журналистами в Минске он поведал интригующую историю о том, как раньше (во времена, когда президентом Армении был Серж Саргсян) Минск и Москва выступали с предложениями по разрешению нагорно-карабахского конфликта. Обращаясь к Саргсяну на одном из саммитов ОДКБ в Ереване, Лукашенко сказал следующее (цитируем по сайту президента Белоруссии):

Иван Шилов ИА REGNUM

«Слушай, как они говорят, оккупировали 7 районов. Серж, отдай эти 5 районов. Какая причина не возвращать их, они же пустуют». Он говорит: «Если я верну, они там дорогу перережут, оккупируют Карабах и прочее». И мы с Путиным четко пообещали, что мы введем свои войска и это не позволим (при азербайджанцах это говорили). Он сказал: «Нет, мы на это не пойдем, мы этого не хотим. Тогда и Азербайджан, и Армения были бы и в ОДКБ, и в ЕврАзЭС. Это было условие, при котором Азербайджан может вступить в эти организации. Почему вы отказались?»

User.Hrantos Серж Саргсян

Как интерпретировать эти слова белорусского президента и почему они произнесены именно сейчас, когда Россия выступает в качестве главного посредника в диалоге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном? Говорят, что Лукашенко — человек, склонный выражаться афористично и делать громкие заявления. Действительно, его заявления воспринимаются многозначительно: то ли Саргсян вообще не пожелал возвращать под юрисдикцию Баку пять районов, то ли проявил нежелание, чтобы в зоне конфликта оказались российские и белорусские миротворцы. При этом президент Белоруссии явно подчеркивает, что Азербайджан был не против предлагаемого сценария развития событий.

Напомним, что Лукашенко еще совсем недавно на саммите стран СНГ в Душанбе выступал с интригующим: «Вопрос безопасности — это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Белоруссия, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства… Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу. Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы».

Ясно, что Лукашенко, как подметил известный российский политолог Сергей Маркедонов, стремится повысить свою геополитическую капитализацию. Но при этом он провоцирует действующих президентов России, Азербайджана и экс-президента Армении на определенную реакцию на свое заявление. Зачем? Ведь в марте 2017 года он на встрече с послом Армении в Белоруссии Арменом Хачатряном по случаю завершения дипломатической миссии того в Минске, говоря о Нагорном Карабахе, сообщал, что «это не наш вопрос, это не мой вопрос», что «нам там делать нечего», что «есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться». И далее: «Минская группа по Нагорному Карабаху… ни черта не сделала за эти десятилетия и не сделает. Пока два лидера не сядут и не скажут: «Давайте проблему решим в интересах людей».

President.gov.by Александр Лукашенко и Армен Хачатрян

Что-то наводит на мысль, что такая активность Минска может быть результатом некой договоренности с Алиевым, посетившим недавно с визитом Белоруссию. Можно предполагать, что последняя таким образом высказывает свои претензии на то, что именно она может стать местом предполагаемой встречи между Алиевым и Пашиняном. Это первое. Второе: предавая политическому остракизму Минскую группу ОБСЕ, Лукашенко пытается выступить вместе с Россией — или отдельно? — в качестве главного посредника в карабахском урегулировании, и в этом вопросе, как любит говорить сам Лукашенко, «есть определенные подтексты». Как известно, в состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Странами-сопредседателями — Россия, США и Франция.

Не секрет, что Минск и Анкара стремятся заполучить статус сопредседателей или вообще изменить формат переговоров. Вот и известный азербайджанский политолог Мубариз Ахмедоглу заявляет, что «Лукашенко намного активнее в нагорно-карабахском урегулировании, чем президенты стран-сопредседателей», а в Нагорном Карабахе, Приднестровье и на Украине «необходимо по-европейски, цивилизованно наводить порядок». Да и вообще, «ОБСЕ может рассчитывать на Белоруссию как на донора безопасности в европейском регионе» и «выдвинутое президентом Белоруссии предложение (встреча в Минске Алиев — Пашинян) соответствует интересам Азербайджана». Кстати, и белорусские эксперты считают, что «нагорно-карабахский конфликт вполне может стать фактором, который принесет некие бонусы Минску».

President.az Ильхам Алиев принимает сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Однако для Лукашенко гнуть свою линию на закавказском направлении, будучи не просто членом ОДКБ, но и Союзного государства, общего с Россией, вряд ли удастся. Хотя создать сложную интригу Минск может. Но делает он это в ситуации, когда в Карабахе запахло мирным политико-дипломатическим урегулированием.