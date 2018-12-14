За последний год мы слышали множество раз об американском плане урегулирования арабо-израильского конфликта, нареченном «планом века». Сегодня чаще говорят об «израильско-палестинском» конфликте. В советскую пору идея о существовании новообразовавшегося отдельного от прочих арабов палестинского народа не прижилась еще. Все мы помним разговоры о «справедливом решении арабо-израильского конфликта».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Особая зона

В наши дни определение «израильско-палестинский» сужает рамки конфликта до его реальных масштабов. При непредвзятом рассмотрении карты Ближнего Востока мы не станем оспаривать то, что «арабо-израильский конфликт» является не более, чем второстепенным фрагментом в общем неугасающем конфликте. Представим себе, что волшебный план президента Трампа приведет к примирению израильтян с проживающими на их территориях арабами, именуемыми палестинцами. Это поможет решить конфликты в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, Бахрейне, Египте? Ответ прост: никак не поможет.

Тициан Вечеллио. Сизиф (фрагмент). 1549

Сам план находится в состоянии разработки и проработки уже несколько месяцев. Нынче поговаривают о том, что он будет оглашен в марте. Но какие новшества дают основания для оптимизма самому президенту Трампу и его приближенным? Он прекрасно знает, что все его предшественники пытались насадить какой-то мир между израильтянами и проживающими в их среде арабскими негражданами и гражданами. Все они потерпели неудачу. Задается ли сам Дональд Трамп вопросом «почему» или же думает исключительно о медийном эффекте преподнесения нового плана?

Арабские союзники израильских арабов (палестинцев) не скрывают своей озабоченности в связи с возможными новшествами в плане Трампа. Президент США ясно заявил, что снял вопрос Иерусалима с повестки дня. Это не мешает ему иногда поговаривать о том, что если израильтяне и палестинцы договорятся и если они решат поделить вечную столицу еврейского народа, он не будет препятствовать такому ходу дел. Ну, если израильтяне захотят…

Также ясным стало, что Трамп не намерен продолжать финансирование и политическое взлелеивание проблемы «палестинских беженцев». Российским экспертам трудно будет в это поверить, но речь ведь идет о беженцах, которые покинули свои дома в ходе войны 1948 года, то есть — семьдесят лет назад. Если тогда их было около полумиллиона, то сколько из них здравствует сегодня? План Трампа не будет включать никаких решений этой несуществующей проблемы. Это не попытка умалить трагедию той или иной арабской семьи. Представьте себе, что произойдет в мире, если все беженцы и перемещенные шестьдесят, семьдесят или восемьдесят лет назад вернутся в страны исхода со своими потомками.

Aljazeeratalk.net Палестинские беженцы в 1948 году

Арабская пресса демонстрирует свою озабоченность новым планом Трампа, постоянно практикуя вбросы о якобы планируемых Трампом шагах навстречу чаяниям и мечтаниям палестинцев. Так, публикуемая в Лондоне саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат» вышла пару месяцев назад в свет с сенсационным открытием: президент США видит решение в раздвоении Иерусалима на столицу Израиля и столицу Палестины. Газета забыла сообщить, что все подобные заявления Белого дома, направленные на умиротворение саудовских и прочих арабских союзников США, были обусловлены согласием Израиля.

Куда более достоверным источником информации по планам и политическим конструкциям Белого дома можно считать международный центр Карнеги, поделившийся на днях в высшей степени критической по отношению к президенту Трампу и к Израилю статьей, в которой мы находим некоторые подробности долгожданного плана.

Согласно информации центра Карнеги, там нет никакого намека на попытку навязать расчленение Иерусалима. Более того, там не говорится о том, что территория Иудеи и Самарии (Западного берега) должна быть отдана под новообразование по имени Палестина.

Зато жителей Газы ждут хорошие новости. Сектор Газа будет расширен вглубь территории Египта. Обсуждается возможность построения там морского порта и международного аэропорта. При этом Газа останется «почти государством», но не станет «совсем государством». Это может улучшить несравненно качество жизни жителей Газы. Особенно если учесть готовность американцев и европейцев вкладывать туда деньги. (Российских инвестиций и российского участия в политическом процессе не ожидается.)

NASA Сектор Газа (вид из космоса)

Такой план может показаться вполне реалистичным и привлекательным, будь он составлен для разрешения конфликта между жителями штата Теннесси или — штата Аризона. Однако он не имеет никаких шансов на осуществление в реалиях арабо-израильского конфликта.

Причина в том, что все известные нам лидеры палестинцев заинтересованы не в создании собственного государства, а только в разрушении Израиля. Можно привести несколько примеров того, как лидеры палестинцев резко уходили сами от возможности получить полную независимость. Из разу в раз они показывали на деле, что образование собственного государства рядом с Израилем их никогда не устроит. Зато они готовы на государство Палестина вместо Израиля. Можно сказать с уверенность, что такой план урегулирования не устроит ни Израиль, ни Дональда Трампа.

Поэтому новый план американского президента не имеет шансов на жизнь. Зато он важен и эффективен в захоронении предыдущих планов. Чему нельзя не порадоваться.