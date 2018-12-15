На днях из солнечной Молдавии пришла новость об очередном, уже пятом по счету, временном отстранении от власти президента Додона Конституционным судом РМ. На первый взгляд, случай «из ряда вон», но для Молдавии обычное дело: «выключить» президента там не сложнее, чем огоньки на новогодней гирлянде. Пока лидер страны находился в техническом нокауте, домашнее задание за него прилежно выполнил спикер парламента Канду, подписав все нужные законы. Самое интересное, что Игорь Додон, похоже, совершенно не в обиде на столь бесцеремонно обращающихся с ним «коллег».

Герб Молдавии

Президент вообще уже долгое время пребывает в комфортной апатии, решив, что лучшая тактика — это ничего не делать и надеяться, что все как-то само собой уладится. Конечно, для проформы в массы регулярно, как по графику, вбрасываются порции самых разных политических лозунгов, часто весьма противоречивых.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Диванный деятель

Словно Емеля из русской сказки, Додон научился умело перебрасывать свои проблемы на плечи других. Президент уже давно боится называть вещи своими именами и отказался от реальной политической борьбы с правительством, имеющим конституционную «кнопку» выключения главы государства. Зато Додон поднаторел в умении нарезать задачи, требуя от населения безоговорочной поддержки, участия в митингах и прочих публичных пиар-акциях. Особенно он преуспел в постановках задач руководству России, которое искренне рассчитывает на построение дружественных взаимоотношений с Республикой Молдова.

Россия действительно готова пойти на многое авансом, потакая любым желаниям лидера Молдавии. Раз за разом по «щучьему велению» в политический карман Додона отправляются все новые подарки: миллиардные посулы, торговые послабления, амнистии мигрантов, регулярные встречи с Владимиром Путиным. Молдавский президент уже настолько расслаблен пристальной заботой матушки России, что перестал делать хоть что-то самостоятельно и, по-видимому, рассчитывает, сидя на печи, въехать в парламент после выборов. Все, на что остался способен Додон, — с завидной регулярностью, словно капризное дитя, требовать от Москвы новых гостинцев. И он их добивается — заботливая Россия не может бросить свое нерадивое чадо, заходя уже так далеко в своей опеке, что порой попадает в нелепые ситуации и нарывается на серьезные неприятности.

Цитата из м/ф «В некотором царстве…». Реж. Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов. 1957. СССР По щучьему веленью

Так, например, случилось с пресловутой амнистией мигрантов, которую торжественно преподнесли Додону пару недель назад. Подарок получился нескладный — с какой стороны ни взгляни. Действительно, не от хорошей жизни в Россию были вынуждены уехать сотни тысяч молдавских работяг, и в этом нет их вины. Однако именно на социальном неблагополучии этой категории вынужденных скитальцев и делает свой предвыборный пиар господин Додон, организуя встречи с диаспорой.

В реальности на массовый приезд гастарбайтеров на молдавские выборы рассчитывать не стоит хотя бы в силу объективной ограниченности транспортных ресурсов. Однако и молдавским гражданам от такого потребительского отношения к себе может стать обидно. Причем не только со стороны России. Сам Додон в свойственной ему вальяжной манере демонстрирует, что рядовые молдаване для него — не более чем массовка для митингов и число голосов на выборах. А с массовкой и цифрами в среде молдавских политиков церемониться не принято — их, например, можно запросто заставить ждать его величество президента несколько часов, как это произошло на встрече Додона с молдавской диаспорой в Москве. Стоит ли удивляться, что и к России он относится потребительски — как к неисчерпаемому источнику различных подарков без обязательств.

Чем ближе дата выборов, тем отчетливее истинное лицо молдавского президента. Он давно почивает на лаврах российской поддержки и откровенно «забил» на чаяния людей, которые надеялись на него, как на своего главного защитника от произвола властей. Додон, вероятно, решил последовать совету «не можешь побороть зло — примкни к нему». Может, в этом кроется секрет столь удивительной снисходительности президента к правящему альянсу?

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Ведь на поверку Додон оказывается не таким уж и оппозиционером: когда надо, он дисциплинированно подписывает указы и законы, причем самые судьбоносные — об изменении избирательной системы, о проведении референдума в день выборов и т. д. Но вдруг становится невероятно принципиальным, когда дело доходит до названия государственных праздников. Неудивительно, что в самой Молдавии уже давно противостояние Додона с его политическими противниками называют не иначе, как спектаклем, где пчелы самоотверженно борются против меда.

Стоит ли Москве продолжать потакать всем капризам молдавского президента? Нельзя исключить того, что в случае своего провала на выборах господин Додон еще и обвинит Россию в своих неудачах: мол, мало и плохо ты помогала, матушка! Как известно, у капризных детей кругом все виноваты, кроме них.

Москве пора ориентироваться на реальные дела: партнерство не может быть односторонним. Пока же, идя на поводу у Додона, Россия попадает в неудобные ситуации, как в случае с амнистией под выборы, отталкивая от себя массы простых молдавских граждан и еще более расслабляя и без того скупого на дела молдавского политического Емелю.