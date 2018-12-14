Считаете, что торговые противоречия между Соединенными Штатами и Китаем могут быть урегулированы в ближайшее время? Вам не следует торопиться с выводами, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Буквально на этой неделе СМИ сообщили, что Пекин принял решение отодвинуть на 10 лет реализацию некоторых целей в рамках своей программы «Сделано в Китае — 2025», которая направлена на развитие высокотехнологичных отраслей. Эта новость появилась сразу после сообщения Reuters о том, что компания China National Petroleum Corporation, которая является материнской компанией PetroChina, приостановила свои инвестиции в иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс в связи с американскими санкциями против Ирана. Вишенкой на этом торте стало сообщение о том, что Китай неожиданно заказал целых два миллиона метрических тонн соевых бобов из США, положив тем самым конец неофициальному запрету на импорт американских соевых бобов, который действовал в течение последнего сельскохозяйственного сезона.

Все это выглядит очень позитивно, однако не стоит забывать тот факт, что импорт иранской нефти, программа «Сделано в Китае — 2025» и экспорт соевых бобов — это мелкие стычки в рамках более широкого конфликта. Небольшие изменения вдоль линии фронта не означают, что конфликт исчерпан.

Давайте представим себе, что стороны заключили соглашение, которое превзошло бы самые смелые ожидания. Например, цели КНР по импортозамещению в рамках программы «Сделано в Китае — 2025», которые определяют доли рынка для отечественных компаний в ключевых отраслях промышленности, будут не просто отложены на какой-либо срок, а полностью отменены. Это означало бы, что масштаб программы «Сделано в Китае — 2025» существенно уменьшился бы, она стала бы больше походить на правительственные программы Франции в области высоких технологий, такие как Industrie du Futur стоимостью $11,4 млрд или Program d'Investissements d'Avenir стоимостью €57 млрд, или даже на немецкую программу Industrie 4.0, которая первоначально вошла в основу «Сделано в Китае — 2025».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Между тем Китай также отказался бы от своих требований по передаче технологий, а список наказаний за кражу интеллектуальной собственности, опубликованный на прошлой неделе, успешно восполнил бы существующий пробел в правоприменительной практике в данной области. После этого страны снизили бы свои торговые пошлины, а Китай стал бы наращивать импорт американских продуктов питания и потребительских товаров.

Достаточно ли перечисленных пунктов воображаемого соглашения для того, чтобы положить конец торговому противостоянию между двумя странами? Все в конечном итоге будет зависеть от характера нынешнего противостояния. Если оно носит ограниченный характер и связано с международными торговыми отношениями КНР, то переговорный период между США и КНР, который продлится до 21 марта, может принести свои плоды. Устранение раздражающих факторов в виде инвестиций в иранскую экономику и запрета на импорт американской сои — это разумный способ подготовить почву для заключения приемлемого соглашения. Конечно, в данном случае можно было бы также задействовать ВТО для рассмотрения спорных вопросов. Согласно анализу, проведенному в прошлом месяце Институтом Катона, в большинстве случаев Китай соблюдает постановления ВТО, конечно, кроме тех случаев, когда он просто игнорирует их.

White House Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

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Однако торговое противостояние между КНР и США явно носит иной характер. США настаивают на том, что необходимы «фундаментальные изменения в китайской торгово-инвестиционной политике, включая его всеобъемлющую промышленную политику, которая продолжает доминировать в экономике Китая, управляемой государством», говорится в январском докладе о соблюдении правил ВТО, который был передан в конгресс. Учитывая данный характер противостояния, непонятно, как стороны могли бы достигнуть компромисса на данном фронте.

Торговым переговорщикам Соединенных Штатов и КНР необходимо определиться, какой именно победы они хотели бы добиться в ближайшие несколько месяцев. Если речь идет о сдерживании стратегического подъема КНР, то нет никаких оснований полагать, что стороны смогут достигнуть компромисса. Единственно возможный вариант — это более ограниченная торговая сделка, наподобие соглашений с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.