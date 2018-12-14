Что-то начало происходить на Ближнем Востоке и помимо того, что, по сути, в Сирии и Ираке продолжается антитеррористическая война, а Иран упорно ведёт борьбу за свои интересы в противостоянии с США и Израилем. Мы решили не читать сведения израильских и палестинских СМИ — конфликтующие стороны, безусловно, «тянут одеяло на себя». Но факты остаются фактами. И требуют изучения.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Судя по заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге для прессы от 13 декабря 2018 г., Израиль наращивает своё давление в осуществлении ползучей аннексии части территории Сирии — Голанских высот. Излишне говорить, что подобное поведение Тель-Авива — это самая настоящая ядерная бомба под любой будущий мир на Ближнем Востоке. Обратимся к словам М. Захаровой: «Российская Федерация занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Остается неизменной наша оценка противоправного характера решения Израиля о распространении его суверенитета на Голанские высоты, принятого в качестве основного закона в 1981 году. Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН», — сказала она. Военное же присутствие США в Сирии не только не помогает, но и препятствует борьбе с терроризмом в этой стране, заявила Захарова, пояснив: «По российским оценкам, оно не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи». Жёсткая реакция МИД России связана не только с тем, что кто-то и когда-то задал или не задал вопросы госпоже Захаровой. Эту позицию Москва декларирует изначально — как по Голанам, так и по вопросу военного — незаконного — присутствия США в Сирии. То есть в словах Захаровой, хотя это и не было озвучено публично, присутствует намёк на то, о чём говорили и говорят Сирия и Иран — США именно оккупируют ту часть Сирии, где дислоцированы американские войска.

Scarlight Голанские высоты

И если говорить о неизбежности деоккупации Голанских высот, то в этом же ряду следует говорить (или намекать, как это сделала Мария Захарова) о неизбежности ухода войск США из Сирии. Примечательно, что сама тема возникла по вине Израиля, который немало времени пытается распространить действие своих внутренних законов на оккупированные сирийские земли. Это и в прежние месяцы вызывало протесты местных друзов, а сейчас, по всей вероятности, положение стало нестерпимым, раз за разъяснениями по данному вопросу обратились к МИД России. Слова Захаровой однозначны: «Навязывание законов Израиля на оккупированных сирийских Голанах неприемлемо». Разговор на брифинге в МИД РФ очень многозначительно коррелируется с заявлением МИД Сирии от 10 декабря, как сообщило сирийское агентство SANA. В сообщении говорится, что официальный источник в МИД и по делам эмигрантов САР заявил, что Сирия осуждает незаконные раскопки, проводимые американскими, французскими и турецкими силами в Манбидже, Африне, Идлебе, Эль-Хассаке, Эр-Ракке и других районах, находящихся под оккупацией. Поступающая оттуда информация подтверждает рост грабежей древних артефактов, что уничтожает сирийское культурное наследие. МИД САР отметил, что эти действия представляют собой новое военное преступление против сирийского народа и его истории. Террористические организации с начала войны в Сирии расхищали объекты культурного наследия в рамках агрессивного плана по лишению сирийского народа его прошлого. Внешнеполитическое ведомство Сирии призвало ЮНЕСКО осудить эти тяжкие нарушения, добавив, что сирийское правительство стремится к освобождению всей территории страны. Да, слово «Израиль» и Голанские высоты не упомянуты в этом заявлении. Но давайте согласимся — оккупированы в Сирии не только Манбидж, Африн, Идлеб, Эль-Хассаке, Эр-Ракка. А под выражение «другие районы, находящиеся под оккупацией», подпадает не только, допустим, южный Эт-Танф на стыке границ с Иорданией и Израилем, но и — да, Голанские высоты и прилегающие к ним территории.

Но в том-то и дело, что, как известно, сирийско-израильская конфронтация — это только часть общего ближневосточного кризиса. Именно 13 декабря с утра начало нечто развёртываться и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. SANA со ссылкой на палестинское информационное агентство «Маан» известило, что на улице Аль-Вад в Иерусалиме израильская армия открыла огонь по юноше, якобы пытавшемуся нанести ножевые ранения двум израильским солдатам, и убила его. Ещё два палестинца погибли на Западном берегу реки Иордан в других регионах. По данным палестинского информагентства ВАФА, 13 декабря на рассвете израильские силовики вторглись в лагерь Аскар Аль-Джадид к востоку от Наблуса, открыв интенсивную стрельбу, в результате чего погиб молодой палестинец Ашраф Валид Сулейман Наалюа и пострадали ещё 4 человека. Ранее ночью жертвой оккупантов стал также Салех Омар Аль-Баргуси из селения Кубар северо-западнее Рамаллаха. Израильские солдаты вторглись в ряд городов и посёлков Западного берега, применив слезоточивый газ, в результате чего десятки палестинцев получили травмы и пострадали от удушья. В различных районах оккупантами задержаны 38 палестинцев. А утром 13 декабря в северной части сектора Газа израильские бульдозеры в сопровождении солдат и под прикрытием беспилотников вторглись в район восточнее Бейт-Лахии и начали уничтожать посевы.

Ранее сообщалось, что, исходя из каких-то своих расчётов, Израиль в последние недели начал готовиться к новой войне — не то против Ливана, не то против отрядов ливанской партии «Хезболлах». Ещё 9 декабря, как писали израильские СМИ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу так называемой операции «Северный щит» и начала методичные поиски туннелей шиитской партии «Хезболлах» на всём протяжении границы с Ливаном. Тогда начальник генштаба ВС Израиля Гади Айзенкот провёл вторую встречу с командующим Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL), генерал-майором Стефано дель Колем, проинформировав его о развитии операции. Представитель «голубых касок» ООН был вновь поставлен в известность о том, что Израиль считает строительство отрядами «Хезболлах» подземных туннелей грубым нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и возлагает полную ответственность за действия этого движения на правительство Ливана. А арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдраи посоветовал жителям приграничных ливанских деревень Кила и Рамия покинуть свои дома: «Террористические туннели «Хезболлах» превратили весь район Килы и Рамии в один большой пороховой погреб, мы собираемся взорвать эти туннели, и неизвестно, что при этом случится с домами. Взорвать — так или иначе уже означает начать войну, тем более что израильтяне точно знают, что подрывы с одной стороны туннелей приведут к разрушениям на ливанской стороне.

Более того, СМИ сообщали со ссылкой на заявление пресс-центра ЦАХАЛ от 12 декабря, что представители вооружённых сил Израиля проинформировали российских коллег на встрече в Москве о деталях операции ЦАХАЛ на границе с Ливаном. «В ходе встречи представители армии обороны Израиля ознакомили своих российских коллег с деталями операции «Северный щит», — говорится в пресс-релизе израильского военного ведомства. Сообщалось также, что в ходе российско-израильских консультаций по военной линии планировалось обсудить различные аспекты обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке, в том числе обстановку в Сирии. Российскую сторону представлял замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Василий Трушин, израильскую — начальник оперативного управления генштаба генерал-майор Аарон Халива. Но в тот же день 12 декабря был распространён также комментарий МИД России. В нём говорилось… отнюдь не о Ливане и партии «Хезболлах» — Россия обеспокоена проведением израильскими военными спецоперации в палестинском Рамаллахе и призывает Израиль учитывать риски для мирных граждан и безопасности иностранных представительств. То есть МИД России дал понять, что совершенно ясно себе представляет те последствия, то есть убийства палестинцев, которые, по сообщению агентства SANA, имели место на Западном берегу Иордана уже 13 декабря. Трудно представить, что комментарий МИД РФ появился не вследствие того, что израильские военные приезжали в Москву предупреждать Россию о том, что собираются развязать крупную войну в регионе.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Однако проследим далее по тексту комментария МИД России от 12 декабря: «10 декабря израильские вооружённые силы осуществили на Западном берегу реки Иордан вторжение в зону «С», находящуюся под полным контролем Палестинской национальной администрации (ПНА), и провели специальную операцию в офисе новостного агентства Палестины «Вафа» в Рамаллахе. Эта силовая акция продолжалась несколько часов, все подъезды и дороги к офису были перекрыты израильскими солдатами и военной техникой. По ходу развития событий жители Рамаллаха выражали свой протест, забрасывая израильтян камнями. Израильские военные в ответ применили слезоточивый газ, шумовые гранаты, вели стрельбу резиновыми и боевыми пулями. Несколько десятков палестинцев пострадали. Оперативные мероприятия проходили рядом с резиденцией президента Палестины Махмуда Аббаса и зданием, где расположено представительство России при ПНА», — говорится в заявлении МИД РФ. В результате действий израильских силовиков слезоточивый газ был распылен в непосредственной близости от российского представительства. Были приняты необходимые меры, чтобы здоровье сотрудников дипмиссии и их семей не оказалось под угрозой. «Происшествие вызывает у нас серьёзную обеспокоенность. На фоне сохраняющейся неурегулированности палестино-израильских отношений тревожит перспектива их дальнейшего обострения. Тем более когда силовые действия израильских военных нарушают нормальную жизнь и работу жителей Рамаллаха», — отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве. В связи с этим МИД России призвал Израиль «при принятии решений о проведении специальных операций просчитывать негативные последствия для мирных граждан, исключая в том числе возможные угрозы здоровью и безопасности сотрудников иностранных представительств».

Итак, дело не только в стремлении Израиля навязать новую войну Ливану или партии «Хезболлах», или, скажем — «восстановить порядок» среди арабов Палестины, будь то в секторе Газа или на Западном берегу Иордана. Тут напомним, почему основная часть новых операций падает на Рамаллах — этот город, как известно, был провозглашён временной столицей ПНА, пока Иерусалим (его мусульманская часть) остаётся под оккупацией. И что интересно — все эти вышеописанные действия, как и визит представителей израильских вооружённых сил в Москву, идут на фоне непрекращающихся активных дипломатических контактов между Россией и Ираном. И в числе обсуждавшихся вопросов — не только Сирия, но и положение с Ливаном, Йеменом и Палестиной. 11 декабря в Москве спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и замминистра Сергей Рябков провели встречу с послом Ирана в Москве Мехди Санайи, по просьбе иранского дипломата. И стороны говорили именно об указанных странах, как и, видимо, о мерах Ирана и России в ответ на те или иные обострения. А уже 13 декабря, как сообщало иранское агентство Mehr News, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Инициатором также выступила иранская сторона. Впрочем, как отмечается, два министра, конечно, «обсудили широкий круг вопросов», а не только конкретно Сирию или конкретно Ливан. И то правда — Москва и Тегеран готовятся к более глобальному и сложному конфликту, чем те «выпады», которые готовит Израиль в Палестине и Ливане.

Несколько отойдём от основной темы изложения и отметим — суть в том, что с 7 декабря в России находилась многочисленная парламентская делегация Ирана. После этого 10 декабря посол России в Иране Леван Джагарян рассказал во время интервью национальному телевидению Ирана IRIB, что торговля между Ираном и Россией в их национальных валютах является важным шагом в борьбе с односторонними санкциями США. «В настоящее время 25% товарообмена между двумя странами осуществляются в риалах и рублях, и эта тенденция будет продолжаться», — заявил Джагарян, отметив, что существуют «банковские и валютные проблемы, а также недостаточная осведомлённость бизнесменов двух стран о возможностях и потенциале двух стран», но Иран и Россия пытаются преодолеть эти трудности как можно скорее. Он рассказал, что Россия и Иран полны решимости бороться с односторонними санкциями США, но европейских мер противодействия санкциям США против Ирана не предпринималось, и до сих пор не было предпринято никаких действий. Российский дипломат указал на европейский механизм специального назначения (SPV) и сказал: «Европейские страны просто говорят о создании такого механизма, но они ещё ничего не внедрили». Отвечая на вопрос о том, как Россия будет защищать Иран от санкций США, Джагарян сказал: «Национальная воля России и президента Владимира Путина заключается в том, что мы считаем односторонние санкции против Ирана незаконными».

11 декабря 1-й зам. председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев заявил в интервью IRNA в Москве, что у России и Ирана есть тесные связи относительно вопросов безопасности, потому что США и их союзники пытаются подорвать основы двух государств. Он отметил: «Недавно я вернулся из Тегерана в составе делегации Комитета по безопасности Госдумы России, и встретился с генеральным прокурором Ирана и представителями МВД, а также с представителями антинаркотического ведомства и другими официальными лицами. Мы обсуждали самые разные вопросы, прежде же всего вопросы безопасности и попытки США подорвать основы наших государств. Считаю, что наши государства должны сближаться, считаю, что мы должны создать общие финансовые системы, потому, что как вы видите, санкции, прежде всего, направлены на уничтожение финансовых систем наших государств». По его словам, одним из приоритетов сотрудничества на данном этапе должна быть активизация продолжения работы по созданию единой платежной системы по расчётам в национальных валютах для того, чтобы повысить товарооборот между двумя государствами и перенаправить товарные потоки. Как можно заключить из заявлений Джагаряна и Савельева, Москва и Тегеран усиленно работают в одном и том же направлении. То есть Лавров и Джавад Зариф и помимо Ближнего Востока взаимодействуют в самом напряжённом рабочем ритме. Кстати, к слову — для тех, кто по-прежнему не верит в возможности Ирана: ресурс Financial Tribune с 11 декабря с удивлением отмечал, что «обнадёживающие новости о том, что Иран может экспортировать свою нефть основным клиентам, наряду с другими мерами, предпринятыми центральным банком Ирана, вызвали разворот на рынке Форекс. Иранский риал резко укрепился 11 декабря, поднявшись до почти трёхмесячного максимума по отношению к доллару США. С обменным курсом ниже психологического уровня 110 000, доллары США продавались на открытом рынке Ирана приблизительно за 107 000 риалов». Свободное падение риала продолжалось в последние месяцы, достигнув рекордного минимума в 190 000 риалов к доллару в начале осени, но после 4 ноября, даты второго раунда незаконных санкций США, когда стало понятно, что санкции не нанесут слишком большого вреда иранской экономике, спрос на доллар упал и его курс стал резко снижаться, подчеркнул Financial Tribune…

Вернёмся тем не менее к ситуации на границах Израиля с Ливаном, Сирией, а также к ситуации на Западном берегу Иордана (ПНА). О встрече в Баку 12 декабря между начальником Генштаба Вооружённых сил России генералом армии Валерием Герасимовым и главнокомандующим Объединёнными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти знает весь мир. Но мы предложим подумать над тем, а что за такая спешная встреча двух генералов? Чем она вызвана, кроме того, что Москва в очередной раз сообщила НАТО, что «централизация сил НАТО у границ России не способствует снижению напряжённости»? Возвратимся к словам М. Захаровой о роли военного присутствия США в Сирии и, разумеется, приезду израильских военных в Москву в связи с израильской операцией против Ливана. Миру известно, что американская сторона с упорством, достойным куда лучшего применения, в вопросах Ближнего Востока в переговорах с Россией вот уже второй год подряд выступает рупором Израиля и безуспешно требует от президента Владимира Путина «надавить» на Иран, для того чтобы Иран «вывел свои войска» (которых в Сирии нет…) — тогда, мол, США «подумают» над тем, когда им выводить своих военных. Слова М. Захаровой наглядно говорят о том, что высшие чины российской армии требовали и требуют от американцев, напротив, вначале самим (т.е. военным США) уйти из Сирии, после чего, как подтверждал и президент РФ, из Сирии смогут уйти все иные иностранные войска: «По российским оценкам, оно [военное присутствие США — прим.] не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи». Учитывая же темы переговоров во время визита израильской военной делегации в Москве, и то, что встреча генералов Герасимова и Скапарротти происходили в один и тот же день — 12 декабря, трудно удержаться от версии, что теперь Россия решила превратить американских военных в свой рупор для Израиля. И первое требование — понятно: не смейте проводить свои операции там, где размещены российские представительства и объекты.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Палестинский Рамаллах и Сирия — это же только примеры, взятые из сценариев конкретных «горячих войн». На самом деле, как можно представить, всё закручено в высшей степени ещё более сложно. И далее будет только осложняться. Ведь на Западном берегу Иордана всё не закончилось убийствами палестинцев в Иерусалиме, селениях Аскар Аль-Джадид и Кубар, а также распылением слезоточивого газа в Рамаллахе. Как сообщило SANA со ссылкой на палестинское информагентство «Maaн» 13 декабря, члены палестинского Сопротивления нанесли ответные удары. После того, как израильская армия вторглась в город Аль-Бира с северной стороны в районе промзоны, а также усилили военные меры в окрестностях города Рамаллах, некие молодые палестинцы открыли огонь по группе израильских солдат вблизи блокпоста у въезда в Аль-Биру, убив и ранив четырёх из них. По данным израильских СМИ, стрельба велась двумя палестинцами из проезжавшей машины. Счёт по убитым немного выровнялся, как мог бы сказать некий футбольный комментатор, но палестинцы всё равно в роли проигрывающей стороны — 2:3. Но все события на Западном берегу Иордана 13 декабря — и убийства трёх палестинцев, и ответные убийства двух израильских солдат, объективно говоря, вкупе с растущей напряжённостью на Голанских высотах, становятся взведённым курком для разжигания и эскалации новой крупной войны на Ближнем Востоке. Даже с учётом того, что Израиль, как и в прежние годы, будет талдычить, что он действует из интересов своей безопасности и только «против террористов», а арабы будут утверждать (как и Иран, к примеру), что вся причина продолжения конфликта кроется в продолжающейся израильской оккупации арабских земель и в потворстве Израилю со стороны США.

Вопрос в том, когда США и Израиль окончательно убедятся в том, что Россия и Иран непоколебимы в своих планах добиться полной деоккупации — пусть на первых порах только сирийских земель. Вполне вероятно, что в Вашингтоне и Тель-Авиве так и не верят в то, что союз Ирана и России на Ближнем Востоке исходит из схожести интересов безопасности Тегерана и Москвы. И вполне вероятно, что США и Израиль до сих пор не верят в то, что тыл Ирана и России в их действиях на Ближнем Востоке «цементируется» отдалённой заинтересованностью Китая. Хотя, на наш взгляд, ну, как минимум после появления базы ВМС Китая в Джибути в 2017 г. США и Израиль первыми были обязаны уверовать в то, что время их «игр» на Ближнем Востоке уже не идёт, а бежит к своему концу. Ведь, если кто помнит, долгие десятилетия в XX веке Израиль громогласно называл «террористами» и клеймил ту же Организацию освобождения Палестины (ООП), которую сейчас, пусть и нехотя, но признаёт политической организацией и в том или ином духе ведёт с ООП и общие дела, и переговоры, и т.д. и т.п. В условиях, когда, по сообщению IRNA от 11 декабря, высокопоставленные исламские учёные-теологи из Йемена, Палестины, Ирака и Ливана назвали запрещённой любую нормализацию отношений с «сионистским режимом», недалёк и тот месяц или день, когда официальный Тель-Авив будет вынужден отказаться от обвинений в терроризме и в адрес таких палестинских движений и партий, как ХАМАС, «Исламский джихад», палестинская «Хезболлах» и др. Даже — и от обвинений в терроризме в адрес ливанской партии «Хезболлах», которую, как можно понять, Израиль сейчас рассматривает чуть ли не как большего врага, чем даже Иран. А исламские учёные-богословы ведь были жесткими в оценках. «Палестина — ключевой вопрос исламского народа», — говорится в совместном заявлении исламских учёных, добавивших, что вопрос освобождения мечети Аль-Акса (в Иерусалиме — прим.) посвящён не только палестинцам или арабам, но и всем мусульманам мира. Они также призвали всех мусульман к поддержке движения Сопротивления израильской оккупации. И не будем забывать, что, как передавало 7 декабря РИА Новости, Генассамблея ООН не приняла резолюцию с осуждением действий ХАМАС и призывом прекратить ракетные обстрелы Израиля.

Это был важный поворотный момент — та история, имевшая место в ноябре, как известно, ввела Израиль в замешательство. И остановилась она только после отставки министра обороны Израиля Авигдора Либермана — сторонника самых жёстких шагов в отношении палестинцев, в особенности — ХАМАС. Некоторой интригой стал выбор формата голосования на Генассамблее ООН. США, как инициаторы документа, и их союзники предлагали голосовать простым большинством, а целый ряд других стран, включая Россию и Иран, выступали за принятие резолюции только при поддержке 2/3 членов Генассамблеи. В итоге по этому вопросу было проведено отдельное голосование: за простое большинство высказались 72 страны, за две трети — 75, ещё 26 стран воздержались. По итогам общего голосования документ не набрал нужных 2/3 голосов: за резолюцию высказались 87 стран, против — 57, ещё 33 воздержались. Так что не следует сбрасывать со счетов вероятность изменения госполитики Израиля в отношении радикальных палестинских движений и партий. Точка зрения Ирана известна давным-давно, не первое десятилетие Тегеран убеждает мир в том, что все проблемы Ближнего Востока — именно из-за агрессивной политики США и Израиля, а также из-за непрекращающейся оккупации Палестины и неисполнения резолюций ООН о создании независимого палестинского государства в регионе.

В этом плане выступление главного военного советника аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи — бывшего главкома КСИР, генерал-майора Ехия Рахима Сэфэви 11 декабря в порту Джаск (провинция Хормозган) следует квалифицировать как программное. Агентство Mehr News сообщало, что генерал-майор Сэфэви заявил: «Режимы Соединённых Штатов и Израиля могут разрабатывать новые заговоры в регионе». Он отметил, что страны региона, особенно — Оси Сопротивления, должны внимательно следить за развитием ситуации в регионе. Что за «страны Оси Сопротивления»? Понять легко — но изюминка в том, что в Иране считают такими государствами не только себя, Ирак, Сирию, Йемен и Палестину, но и Россию, поскольку и Россия активно участвует в антитеррористической войне на Ближнем Востоке с силами, которые Ираном квалифицируются как «прокси-армии» США и Израиля. Генерал-майор Сэфэви далее сказал, что за последние 10 лет Саудовская Аравия и некоторые другие страны Персидского залива закупили в 10 раз больше оружия, чем Иран, но это не приведёт их к победе в войне, добавив: «Если бы это было так, Саудовская Аравия должна была одержать победу в Йемене. Но за последние 45 месяцев она добилась наименьших политических и военных достижений». Итак, как мы видим, к Оси Зла (т.е. США и Израилю — прим.) Тегеран безапелляционно и прочно добавил саудитов. И это — уже госпрограмма Ирана в регионе.

Tasnim News Agency Рахим Сэфэви

Рискнём предположить — в некой не слишком отдалённой перспективе, если и не самостоятельно, то с помощью Сирии официальный Тегеран введёт в число стран Оси Зла и Иорданию. Это следует из информации, распространённой SANA 6 декабря. Согласно сообщению, «иорданский режим официально признал своё сотрудничество и координацию с израильским территориальным образованием против Сирии и её народа. Накануне [т.е. 5 декабря — прим.] министр внутренних дел королевства разоблачил перед парламентом, что через территорию Иордании членов террористических группировок вывозили из Сирии, спасая от уничтожения, затем в координации с израильскими властями их переправляли на оккупированные территории. Министр внутренних дел Иордании Самир Аль-Мубайдин ответил на вопрос депутата Тарека Хури, что в июле текущего года 429 членов «Белых касок» и их семей были переброшены на оккупированные территории в координации с израильскими властями. Об этом сообщила иорданская газета «Аль-Гад». Как отметил министр, 22 июля была проведена ночная секретная операция, в ходе которой около 800 членов «Белых касок» и членов их семей были вывезены с юга Сирии в Иорданию по просьбе США и ряда европейских стран, затем террористов приняли Великобритания, Германия и Канада. По его словам, членам «Белых касок» и их семьям был выделен специальный район для проживания в лагере Аль-Азрак со всеми бытовыми условиями под наблюдением соответствующих органов королевства в дополнение к УВКБ ООН. Аль-Мубайдин сообщил, что 377 членов этой террористической организации получили гражданство стран ЕС». Как и когда Сирия и Иран решат выдвинуть официальные обвинения Иордании в пособничестве террористам, решать будут, видимо, на самом высоком уровне в Дамаске и Тегеране, исходя из конкретных текущих условий и реалий. Но, согласимся, причисление одного королевства к Оси Зла и намёк другому королевству — предвестники будущих изменений в регионе.

Вернёмся к заявлениям генерал-майора Сэфэви. Другие его высказывания тоже программные. Касаясь геополитического значения Персидского залива и Оманского залива, он высказал предположение, что такие страны, как Индия, Китай и Россия, увеличат своё присутствие в этом регионе, добавив, что первые две сделают это, чтобы удовлетворить свои потребности в нефти и газе, а последняя, т. е. Российская Федерация — для противодействия США. Исламская Республика Иран, имеющая 2200 км береговой линии в Оманском заливе и Персидском заливе и являющаяся стабильным и мощным государством, должна развивать свои отношения с этими странами на основе национальных интересов и безопасности, добавил генерал-майор Сэфэви. Он также заявил, что Иран должен обеспечить своё постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) путём переговоров с Китаем и Россией, в противном случае, если будут опять задержки, он должен будет выйти из этого блока. Напомним, что пока у Ирана в ШОС только статус страны-наблюдателя.

Итак, можно сказать — почти что новая война в Палестине, с жертвами с обеих сторон палестино-израильского конфликта. При этом выпукло говорится о деструктивной роли Саудовской Аравии и звучит намёк на причастность Иордании к террористическим сетям и группировкам в регионе. Всё это — на фоне явного ещё большего сближения Ирана и России, которые открыто говорят также и о том, что ждёт страны, которые намереваются сохранить сотрудничество с Москвой и Тегераном: полная дедолларизация торгово-экономических отношений и сотрудничества с Россией и Ираном. Вариантов маневрирования для своих партнёров российская и иранская стороны (допустим, между ними и США) оставляют всё меньше.