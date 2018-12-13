В принципе эта книга достойна рецензии, в первую очередь, как библиографический курьез: в примечаниях к монографии про итальянца есть всего одна прямая цитата из источника на итальянском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM «Цезарь фашистского Рима»

Но хороших работ о Бенито Муссолини (1883—1945) на русском языке не так уж много, а настоящая книга избегает крайностей безответственной публицистики и в меру подробно описывает жизнь одного из самых одиозных европейских политиков ХХ века. Он родился в семье кузнеца и школьной учительницы, пошел по стопам матери, сочетая преподавание с журналистикой и политикой. Затем война, создание собственной партии, знаменитый «марш на Рим» и приход к власти…

Впрочем, нет нужды пересказывать всю биографию Муссолини, просто хотелось бы обратить внимание на его постоянную двойственность, о чём пишут и авторы книги: «суждения и мнения он менял стремительно, это зависело всего лишь от условий момента». Отсюда довольно быстрый переход в молодости от социалистических убеждений к коммунистическим (попутно он перевел с французского на итальянский «Речи бунтовщика» анархиста Кропоткина) и все последующие эволюции, завершившиеся руководством фашистской партией. И это проявлялось не только в сфере политических практик: в 1902 году, уклоняясь от призыва в армию, Муссолини уехал в Швейцарию, но спустя пару лет он вернулся и записался добровольцем в полк берсальеров в Вероне. В 1911 году будущий дуче был арестован за антивоенную деятельность, но в годы Первой мировой войны его наградили «за примерную службу, высокий моральный дух и храбрость». Эту двойственность подмечали и многие современники. Так, известная социалистка Анжелика Балабанова, близко его знавшая, вспоминала:

«Несмотря на выдающуюся вперед нижнюю челюсть, ожесточение и беспокойный блеск выпуклых черных глаз, Муссолини производил впечатление человека крайне робкого».

Также она видела в нём «лентяя, ненавидевшего физический труд и возомнившего себя интеллектуалом», который «очень боялся оказаться в обществе людей, стоящих выше него в социальном и интеллектуальном плане». Что ж, вполне типичное для диктатора поведение — окружать себя посредственностями, чтобы избежать потери власти.

Не лишенное основания поведение. Но нередко оно оборачивается не только потерей власти, но и жизни. Что в итоге и случилось с Муссолини.