Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отмечает попытки сорвать договоренности Москвы и Анкары по созданию демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. По ее словам, «к сожалению, укрепление положительных тенденций в развитии ситуации в Сирии, которое обеспечено, прежде всего, благодаря деятельности стран-гарантов астанинского формата — России, Ирана и Турции — устраивает не всех». Отмечаются «попытки перехватить инициативу у «Астаны», сорвать российско-турецкие договоренности по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, сбить вектор урегулирования просто в силу собственных геополитических планов, которые не находятся даже близко к чаяниям сирийцев».

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

Напомним, что, согласно астанинским договоренностям, с сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в районе города Хомс (юг страны), а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Идлиб относится к турецкой зоне контроля. По некоторым данным, там сконцентрировано около 80 тысяч бойцов оппозиции и 10 тысяч джихадистов. Речь идет об отрядах организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хизб ат-Туркестан аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 17 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе, состоящий из 10 пунктов. Примечательно, что с ним согласились не только в Дамаске, но и в Тегеране.

Было объявлено о создании к 15 октября на 15−20 км в глубь зоны деэскалации новой демилитаризованной зоны, которую должны покинуть радикальные террористические группировки. Оттуда должно быть выведено всё тяжелое вооружение: танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, принадлежащие всем сторонам конфликта. Турецкие военные и российская военная полиция будут осуществлять координированный контроль вдоль границ демилитаризованной зоны, в том числе при помощи беспилотников. Анкара брала на себя обязательства провести размежевание оппозиции и джихадистов и прекращения провокаций вокруг российской авиабазы Хмеймим, куда из Идлиба запускались десятки беспилотников. Но к обозначенному сроку добиться такой цели не удалось, и он перенесен.

U.S. Army Europe Images ВС США

Джихадисты не раз предпринимали попытки сорвать реализацию меморандума. Да и сейчас, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «процесс создания демилитаризованой зоны в сирийском Идлибе идет чуть сложнее, чем казалось». Он напомнил, что там по-прежнему фиксируются атаки боевиков. Помимо того, Вашингтон разыгрывает в Сирии особую стратегию. С одной стороны, вроде бы поддерживает стремление Турции и России нормализовать ситуацию в Идлибе. С другой, переводит силы, противодействующие Дамаску, в другие регионы страны, что может сорвать соглашение Путина и Эрдогана о демилитаризованной зоне в Идлибе. Проблема в том, пишет турецкое издание Yeni Çağ, что «если Турция в ходе своих прошлых военных операций на территории Сирии сумела предотвратить создание курдского коридора у своих границ», то ей не удается «препятствовать усилению при поддержке США курдских формирований на востоке от Евфрата».

Теперь Анкара начинает уделять приоритетное внимание востоку от Евфрата, считая, что «именно восток от Евфрата — это центр тяжести террористического коридора на севере Сирии». Идлиб отходит как бы на второй план. На днях Эрдоган объявил, что на «Турция может в ближайшее время начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии», подчеркивая, что в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые находятся в этом регионе. В свою очередь министр национальной обороны Турции Хулюси Акар высказал подозрение, что «США создают террористический коридор Идлиб — Манбидж». По данным турецких СМИ, к востоку от Евфрата увеличилось число военных США, Франции и Саудовской Аравии, которые становятся щитом для некоей структуры «РПКистан». Одновременно американцы удвоили число своих дипломатов в Сирии.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда народной самообороны (YPG)

В сложившейся ситуации Анкара контактирует с Москвой по всем связанным с Сирией вопросам, включая, надо полагать, и готовящуюся военную операцию. В последнее время Турция проводила встречи с арабскими представителями из этого региона, вела разведку — и арабские племена поддержат турецких военных. От американцев Турция ожидала бездействия. Однако официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что военное ведомство считает «недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии». Ранее США уже создали наблюдательные пункты на сирийско-турецкой границе, несмотря на призыв Анкары отказаться от их сооружения якобы «в целях обеспечения интересов безопасности Турции, союзника по НАТО». Но турки считают, что Вашингтон своими действиями прикрывает находящиеся в этом регионе Отряды народной самообороны (YPG).

YPG турецкая сторона считает сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК). Консультации представителей министерства обороны Турции со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри не дают результатов. Нельзя исключать того, что с началом наступления Турции в сторону Евфрата и в Идлибе могут начаться горячие столкновения. Теперь остается только гадать: схлестнутся ли турецкие военные со своими союзниками по НАТО в Сирии или будут обходить американские базы во время операции? Станет ли Америка защищать YPG или будет наблюдать за их уничтожением? Или, может быть, в какой-то момент кто-то дрогнет и предпримет попытку искать выход в различных политико-дипломатических комбинациях? Будем ждать.