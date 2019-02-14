Дороги

Foreman 1982 Бердянский порт в 2010 году

В конце ноября «внезапно» выяснилось, что украинцы нашли для руководства «Укравтодором» крайне талантливого польского менеджера. Прокуратура Польши готовится выдвинуть против Славомира Новака обвинение в участии в налоговых махинациях правительства экс-президента Дональда Туска. Сумма потрясает: 250−280 млрд злотых (67−75 млрд долл.). В частности, председатель следственной комиссии польского парламента по вопросам НДС Марцин Горала предполагает, что Новак организовал встречи в канцелярии премьера с депутатом Янушем Паликотом и каким-то тайным советником, который был связным кабмина и лоббистов. Об этом депутат рассказал «Польскому радио».

На Украине в очередной раз собрались менять ширину полос на автодорогах (в прошлом году их уже предлагали сузить для удешевления строительства). Новое предложение — уменьшить крайнюю левую полосу до 3,5 м (сейчас 3,75 м), за счёт чего расширить крайнюю правую полосу до 3 м (сейчас 2,5 м).

Platforma Obywatelska RP Славомир Новак

21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства объявил об окончании сезона ремонта автодорог в текущем году. По его словам, выполнено 95% запланированных работ (оценка Славомира Новака — 90%). В следующем году бюджет на ремонт, строительство и безопасность на дорогах превысит 50 млрд грн. Правда, по оценке «Укравтодора», такими темпами они будут ремонтировать украинские дороги 20 лет, поскольку для этого необходим 1 трлн грн (ранее эксперты говорили даже о 2 трлн грн).

«Впервые местные власти получили не только дороги, но и средства на ремонт и содержание этих дорог. В прошлом году — 11,5 млрд грн. В следующем году эта цифра возрастет до 14,6 млрд грн», — добавил к этому Новак.

Немецкий государственный банк развития (KfW) обещает выделить Украине 90 млн евро на капремонт дороги Запорожье — Мариуполь и восстановление дороги Покровск — Бахмут — Михайловка (подконтрольная Киеву часть бывшей Донецкой области). Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. На каких условиях возможно выделение средств — не сообщается.

Ноябрь ознаменовался на Украине постоянными блокадами автодорог. В них успели поучаствовать и шахтёры, но и жители ряда городов, где отопление включили только во второй половине прошлого месяца, да и то только после масштабного скандала в СМИ. В конце месяца хаоса в трафик автотранспорта добавили «евробляхеры» (собственники автомобилей с иностранной регистрацией, ввезённых на территорию Украины). 20 ноября они в знак протеста против закона, в котором принят механизм легализации таких автомобилей (водителей не устраивает высокая стоимость), перекрыли дороги сразу в 20 (!) областях и 46 городах Украины. А также заблокировали несколько автомобильных пунктов пропуска на границе Украины с ЕС. Правда, акция, задуманная как бессрочная, очень скоро «сдулась»: стало известно, что МВД дал добро на жёсткий разгон протестующих. Поэтому уже после 21 ноября количество заблокированных дорог упало на порядок. Полностью справиться с протестами удалось только к началу декабря, после того, как на Украине было введено военное положение, что автоматически ужесточило возможные санкции за участие в таких действиях.

Железные дороги

AeroSSC Украинские железные дороги

В связи с введением военного положения на Украине министр инфраструктуры Владимир Омелян дал распоряжение усилить охрану важных объектов. А также предупредил, что в расписании возможны изменения в угоду интересам Минобороны.

«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования», — объяснил чиновник.

Кроме того, министр предупредил транспортников (в основном это, конечно, железнодорожники) о том, что их могут привлекать к участию в территориальной обороне страны в случае чего.

«У каждого наготове должен быть «тревожный рюкзак» с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага», — призвал Омелян.

Mtu.gov.ua Владимир Омелян

Любопытно, что буквально за несколько дней до введения ВП Evening Standard составила свой рейтинг самых опасных стран для туристов. Вместе с Украиной туда попали Ирак, Нигерия, Афганистан и Сомали. Однако если бы журналисты издания составляли свой рейтинг уже после введения ВП, Украина бы имела шансы его возглавить.

Запуск масштабно разрекламированного на всех уровнях аэроэкспресса «Киев — Борисполь» обернулся для правительства Украины самым эпичным «фэйлом» года. 1 декабря экспресс вышел на линию и уже на следующий день сломался в 5 км от аэропорта: опаздывающие пассажиры добирались до «Борисполя» по шпалам и снегу. 4 декабря ситуация повторилась, а 8 декабря экспресс сломался в третий раз.

«Когда он сломался первый раз, я подумал — с кем не бывает. Переволновались. Когда он сломался второй раз, я подумал — всякое бывает. Недосмотрели. А когда утром он сломался в очередной раз и я подумал — какой стыд и позор», — комментирует экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

Похоже, в «Укрзализнице» такое развитие событий предвидели, поскольку уже 4 декабря начали отменять ряд рейсов, сократив их количество с 31 до 21 в сутки. Из-за этого в ночное время интервал движения вырос до 1 рейса в 2 часа, в пиковое и межпиковое — примерно 1 рейс в час.

Кроме того, в УЗ отказались компенсировать пассажирам затраты и/или убытки из-за поломок экспресса.

«На сегодняшний день правила не предусматривают прямую компенсацию, но в претензионном порядке это можно сделать. Необходимо предъявить билет, заявление, мы рассмотрим соответствующим образом, примем решение», — ответил заместитель директора департамента пассажирских перевозок в дальнем сообщении Александр Красноштан на запрос телеканала «Громадське».

Журналисты отмечают, что граждане Украины ещё могут это сделать, но как быть иностранцам? Однозначно в УЗ пообещали компенсировать затраты лишь одному из пассажиров, который из-за поломки опоздал на рейс, потеряв на новом билете 550 долл. Да и то, похоже, лишь потому, что его история попала в СМИ.

У такого провала есть сразу несколько причин. Польские дизельные поезда (вернее, рельсобусы) PESA не новые, они уже десять лет работают на Украине в качестве пригородных поездов.

«Ремонт перед запуском экспрессов делали в объеме номинального износа (вместо установления фактического износа и ремонта в соответствии с этим). Ну и покрасили, это делать мы сейчас умеем», — иронизирует в Facebook соучредитель организации «Общественный контроль «Укрзализныци» Виктор Гаврона.

Кроме того, по его словам, рельсобусы попали в руки людей, которых попросту не обучали их обслуживанию, тогда как польская техника довольно капризна.

«Ещё когда царевал Романкив (Игорь Романкив, экс-директор по пассажирским перевозкам УЗ — Ред.), он хотел прикупить еще немного электричек PESA, чтобы в договор прописать сервисное обслуживание, чтобы поляки заодно поставили на ноги и эти, купленные ранее. Но КВСЗ (Крюковский вагоностроительный завод — Ред.) вытолкал PESA со всех тендеров».

К тому же чиновники явно спешили сдать проект — чтобы Пётр Порошенко успел засветиться на открытии экспресса и использовать это в своей предвыборной кампании.

Порошенко7

«Нужны были новые поезда с гибридным ходом. Ведь 90% маршрута проходит под контактными сетями и только 10% — вне их. То есть экспресс мог бы использовать и электрику, и дизельную тягу, а не только последнюю, как сейчас. Электрическая тяга в 5−6 раз дешевле дизельной. Плюс — электрическая даёт лучшие динамику движения и скорость. Производители могли бы сделать такие экспрессы под заказ УЗ. Ориентировочная стоимость каждого — 7−8 млн евро, но нужно было бы ждать 2−3 года», — прикидывает экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава в комментарии для «Страна.ua».

Ну и вишенка на торт: издание «Зеркало недели» раскопало, что даже на столь бюджетном и скоростном строительстве экспресса чиновники умудрились наварить несколько десятков миллионов гривен. В частности только на специальный сервис продажи электронных билетов потратили 21 млн грн, хотя у УЗ уже давно есть собственный букинг-сервис и его функционала вполне достаточно, чтобы продавать билеты ещё и на аэроэкспресс.

В 2019 году мининфраструктуры всё-таки попробует запустить частную тягу на украинских железных дорогах, заявляет министр Омелян. По его словам, проект планируется как пилотный, а перед запуском министерство намерено привлекать для консультаций экспертов — как украинских, так и международных.

«Я за частную тягу. Со стороны «Укрзализныци» нет яркого желания запускать частные вагоны на рельсы. Я думаю, мы в тестовом режиме сможем запустить несколько вагонов. Как мы видим — ситуация на УЗ не улучшается. Я боюсь, что с электровозами состояние может быть хуже. Я думаю, что частная тяга должна быть», — сказал министр в конце ноября во время выступления на Инфраструктурном дне.

Со стороны УЗ такого желания действительно нет, поскольку они справедливо опасаются, что не выдержат конкуренции с частной тягой. И причина не в мифической неэффективности госмонополий. Просто грузовой тариф УЗ слишком долго перекрёстно субсидировал пассажирские перевозки, а кредитную политику компании нельзя назвать образцовой.

Партия из пяти тепловозов General Electric прибыла на Украину во второй половине ноября, сообщила пресс-служба Одесской железной дороги. Таким образом, по состоянию на 19 ноября Украина получила уже 20 из 30 локомотивов, заказанных у GE. Это — лишь первая партия локомотивов стоимостью 140 млн долл., а общая сумма контракта превышает 1 млрд долл.

Spens03 Войцех Бальчун

Можно считать, что Украина с Европой открыли ж/д сообщение на евроколее: 14 ноября из Будапешта в Мукачево прибыл первый тестовый пассажирский поезд. Регулярное сообщение открылось 9 декабря. Этот проект — также один из долгостроев УЗ, обсуждать его начали ещё в 2016 году, во времена, когда УЗ управлял польский рокер Войцех Балчун. Правда, и тут не обошлось без казусов — в первый рейс регулярного сообщения продали аж десять билетов, на следующие дни — по 4−5. Сейчас специалисты как с украинской, так и венгерской стороны изучают пассажиропоток, чтобы понимать ситуацию с перспективами проекта, может быть, его вообще целесообразнее закрыть.

Аэропорты

Foreman 1982 Бердянский порт в 2010 году

Владимир Омелян, похоже, хочет громоздить аэропорты друг на друга. План министерства на 2019 год предполагает строительство аэропорта на границе Запорожской и Днепропетровской областей — притом, что и в Запорожье, и в Днепропетровске уже есть свой аэропорт. Кроме того, в самом Днепропетровске строится ещё один — по схеме частно-государственного партнёрства. План на 2019 год предусматривает строительство нового аэропорта на границе Запорожской и Днепропетровской областей — при том, что и в Запорожье, и в Днепропетровске уже есть свои аэропорты.

«В 2019 году мы начнем строительство первого нового аэродрома на Украине, который будет построен в Солёном, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт. Это правильное стратегическое решение для страны — построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старые, ведя перманентную борьбу за открытое небо!» — так расплывчато объяснил сам министр инфраструктуры необходимость строительства.

Хотя расстояние от Запорожья до Днепропетровска — всего 80 км и нового аэропорта, который строят при участии бизнесмена Александра Ярославского, хватило бы обоим областным центрам. И даже упомянутому министром Кривому Рогу.

Журналист Глеб Простаков, специализирующийся на инфраструктурных проектах, указывает на слабые моменты нового проекта:

«Есть два аэропорта в двух крупных украинских городах. С существующей инфраструктурой, нуждающейся в реновации. Новый аэропорт (если, конечно, он будет построен — сейчас это больше похоже на новый гиперлуп Омеляна) «убьёт» и запорожский, и днепропетровский. Строительство новых региональных аэропортов «на удалении» оправдано для скопления небольших городов при этом с крупным входящим потоком (типичный пример — аэропорт «Даламан» между Мармарисом и Фетхие в Турции)».

По словам других пользователей, запорожский аэропорт будет доступен после реконструкции уже к 2020 году (а значит, было бы логичнее увеличить его финансирование, а не строить новый). Тем более что общая смета нового аэропорта — 5 млрд грн.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов добавляет, что посёлок Солёное, оказывается, только предполагаемое место строительства.

«Где будет строиться аэропорт — этот вопрос еще не решен. Почему? Первый вариант — он уже попал в медиа — это поселок Соленое, второй — на месте ныне действующего аэропорта. Есть еще один, резервный вариант, — аэропорт на месте действующего аэропорта в Каменке», — объясняет градоначальник.

ВАДИМ ЧУПРИНА Борис Филатов

В общем, похоже, «деньги жгут ляжку», говорил в похожем случае герой Шукшина в фильме «Калина красная». Журналисты уже выдвинули версию, что внезапный аэропорт — своего рода презент Омеляна Порошенко. Чтобы последний мог зимой 2019 года торжественно открыть строительство.

Как минимум 1 млрд грн из сметы этого загадочного межобластного аэропорта было бы логично перебросить в Кировоград.

«Лётная академия в Кропивницком, которая имеет уникальную тренажерную базу и обеспечивает специалистами все украинские аэропорты, обучает студентов из 30 стран мира. Они получают дипломы, но лишены сертификатов на полёты. Для их получения необходимо пройти практику в аэропорту международного значения, а в Кропивницком он не работает», — кратко формулирует проблему издание «Дело».

Для запуска аэропорту необходима новая ВПП, соответствующая статусу международного аэропорта. Однако пока всё упёрлось в озвученную сумму.

В Wizz Air назвали причины, по которым решили сменить аэропорт «Киев» на «Борисполь» — постепенная замена эксплуатируемых самолётов.

«Мы постепенно переоснащаем наш флот новыми самолетами Airbus А321, которые больше Airbus А320. Сегодня Жуляны способны принимать только А320», — отметили в компании.

Т. е. в скором времени Wizz Air просто физически не сможет садиться в «Киеве». Аэропорту это не сулит ничего хорошего, поскольку сегодня Wizz Air для него — якорная авиакомпания, дающая до 50% пассажиропотока. А значит — придётся либо увеличивать ВПП, либо полностью пересматривать бизнес-модель.

Аэропорт Николаева открылся после 5-летнего простоя. В настоящее время его руководство пробует заманить в него хоть каких-то авиаперевозчиков.

Порты

Пётр Порошенко требует от стран Европы и США закрыть свои порты для российских судов. Таким, по его мнению должен быть ответ на (якобы) блокирование Россией портов Украины в Азовском море. Также он ссылается на то, что в Азовское море не могут попасть в т.ч. суда с флагами стран ЕС, а значит, такой ответ будет логичным.

Между тем, 4 декабря в Минагрополитики Украины сообщили, что экспортные отгрузки из Мариуполя и Бердянска были разблокированы, а сами порты работают в штатном режиме.

Впрочем, ошибутся те, кто думает, что украинский президент такой ответ придумал сам. Давайте-ка сравним с тем, что говорит заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент:

«Если корабли следуют в российские порты в Азовском море или, возможно, в Крыму, европейские страны и США должны запретить им заходить в наши порты. То есть, если вы заходите в российский порт Новороссийск, то вы не сможете зайти в Гамбург, к примеру».

В свете этого противостояние в Азовском море выглядит уже совершенно иначе. А разнесчастные порты Мариуполя и Бердянска — лишь разменные пешки в попытке помешать развитию Новороссийского порта с грузооборотом порядка 145 млн тонн в год. Это больше, чем все порты Украины вместе взятые, ⅔ этого оборота — наливные грузы. Т. е. в том числе нефть и нефтепродукты.

В январе-октябре морские порты Украины перевалили 108 млн тонн грузов (-0,7% к аналогичному периоду прошлого год).

«Сокращение отставания по показателям перевалки наблюдается уже четвертый месяц подряд. Наибольший разрыв — 3,1% — был зафиксирован по итогам первого полугодия 2018 года», — уточняет пресс-служба Администрации морских портов Украины.

При этом перевалка зерна и железорудного сырья просела до 94,6% и 98,7% от прошлого года, зато чёрные металлов Украина экспортировала больше — 111% от прошлогоднего объёма.

Кроме чермета вырос также оборот контейнеров (+16% к аппг). Хотя общий импорт показал снижение до 8,6 млн тонн (-16%). В целом экспортные грузы просели до 78,7 млн тонн (-3,8%), а импорт — вырос до 18,9 млн тонн (+19%). Рост негативного торгового баланса эти данные подтверждает.

Инвестиции в портовую инфраструктуру Украины в ближайшие 5 лет составят 3 млрд долл, прогнозирует Омелян. Произойдёт это, по его мнению, из-за перехода правительства к модели сдачи портов в концессию.