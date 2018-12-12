«Руководитель «Роснано» поставлен Путиным, присягнул Путину и защищает то, что ему поручено, — неожиданно написал в твиттереМихаил Ходорковский. — Сменится власть — в суде обсудим их и наши аргументы».

(сс) Митя Алешковский Михаил Ходорковский

Очень странно выглядит высказывание Ходорковского, если поставить его в контекст. Только что на Общероссийском гражданском форуме Анатолий Чубайсс досадой отметил, что за 25 лет российское общество даже не удосужилось сказать «спасибо» бизнесу за то, что бизнес делал в стране.

«Он [бизнес] страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Все это сделал бизнес российский. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс.

Слова Чубайса вызвали, как обычно, вал, мягко говоря, негативных комментариев в социальных сетях, на форумах и различных сайтах — но сложно было представить, что к критикам присоединится Михаил Ходорковский, который ранее ставил себе в заслугу налаживание работы ЮКОСа во второй половине 1990-х годов. Ходорковский вообще читал слова Чубайса или, как многие, реагирует на заголовки и имена в них?

Впрочем, даже если не обращать внимания на антипатию, которая, судя по всему, есть у Михаила Ходорковского, странно выглядит сам месседж его высказывания. Для Ходорковского, видимо, сам факт сотрудничества Анатолия Чубайса с Владимиром Путиным уже является достаточным основанием для того, чтобы отправить его на скамью подсудимых после того, как «сменится власть».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

И тут, конечно, возникает закономерный вопрос: на скамье подсудимых должны оказаться все руководители государственных компаний и даже просто крупного бизнеса — очевидно, что с властями, так или иначе, сотрудничают все?

Можно много критиковать Владимира Путина, но нельзя отрицать, что в последние десятилетия уровень жизни россиян действительно вырос — новые заводы и фабрики все-таки строятся, а старые модернизируются, дороги все-таки соединяют города, самолеты все-таки летают, в том числе и за границу, строятся новые торговые центры, и они не пустуют. Так или иначе экономический рост стал результатом работы в том числе и руководителей крупнейших государственных и частных компаний, странно их всех отправлять под суд.

Интересно было бы также изучить список тех, кого Ходорковский желал бы видеть на скамье подсудимых. Если там будет Чубайс, то стоит ли судить главу Сбербанка и бывшего министра экономики Германа Грефа или остальную политическую и экономическую элиту России?

Получается ли, что Михаил Ходорковский, придя к власти, намерен отправить под суд всех, кто «запятнал» себя сотрудничеством с Владимиром Путиным? И если да, что будет не просто с инвестиционным климатом, а с экономикой страны после столь ожидаемой им «смены власти»?