Новости о закрытии очередного онлайн-проекта в игровой среде уже стали обыденностью. Причин может быть несколько: игра не окупилась, количество игроков упало до критической отметки, произошла размолвка разработчиков и издателей. Так, 28 ноября стало траурной датой для всех игроков научно-фантастической MMORPG Wildstar. Геймеры, привыкшие путешествовать по загадочной планете Нексус, достаточно болезненно отреагировали на новость о закрытии серверов игры. Сотни пользователей начали создавать петиции о сохранении игры, однако руководство компании-издателя NCSoft не услышало мольбы фанатов и отключило её серверы. В этот день тысячи игроков ещё раз собрались на просторах Нексуса и попрощались с Wildstar. Правда, закрытие официальных серверов не стало концом футуристической вселенной игры, а наоборот, лишь открыло новую главу в её существовании. Любительские проекты, созданные руками фанатов, подарили игровому миру надежду на скорое возвращение «Дикой Звезды».

BagoGames Wildstar

Многообразие фанатских решений

Сообщество игры не стало разбредаться по другим проектам и не перестало общаться между собой. Фанаты терпеливо ждут каждую новость о возрождении Wildstar. Дело в том, что к концу существования проекта две любительские команды разработчиков решили создать собственные миры на основе существующих файлов игры. Так началась разработка проектов Nexus Forever и Arctium. Сообщество Arctium уже предлагает работоспособную sandbox-версию (песочница) игры. В ней можно путешествовать по Нексусу и совершать простейшие взаимодействия с игровыми персонажами. В будущем оба разработчика обещают работоспособные серверы, на которые смогут «переехать» геймеры, оставшиеся без своего игрового дома. Более того, в фанатское сообщество уже просочилась пока неофициальная информация о создании настольной ролевой игры по мотивам Wildstar.

Цитата из трейлера «Arctium WildStar Server (Sandbox Teaser)». YouTube.com|Arctium Arctium

Как вновь попасть в «Гнездо к дракону»

Оказалось, что в рядах ценителей MMORPG предостаточно любителей «реанимировать» миры. Один из таких миров уже открыт для всех фанатов корейской игры Dragon Nest. 26 февраля 2018 года закрылись её официальные российские серверы. За шесть лет своего существования игра смогла собрать огромную фанбазу в России и привлечь в фэнтезийный мир Альтеры множество геймеров. Поводом для закрытия в этом случае стал локализатор — печально известная в игровых кругах компания Mail.ru.

Она славится своим особым подходом к локализации и ведению различных MMO-проектов. По мнению игроков, представители Mail.ru применяют одинаковую поведенческую схему ко всем своим проектам: локализуют игру в России, добавляют в неё необходимость покупать игровые предметы за реальную валюту, выжимают из игры все соки и потихоньку прекращают обновление и поддержку. Далее Mail.ru переходит к другому проекту, который в будущем ожидает та же судьба.

Часть фанатов, лишившись своего дома в Альтере, перешла на европейский сервер Dragon Nest, а другая часть присоединилась к проекту New Dragon Nest или «Возрождение Dragon Nest». В отличие от более любительского опыта Wildstar, к «Возрождению» приложили руку специалисты с опытом работы в игровой индустрии.

Чем вызван интерес

Современные MMORPG — не просто ролевые игры в многопользовательской среде. Это целые фантастические миры, со своими городами, жителями и множеством уникальных особенностей. Wildstar, в своё время созданная выходцами из компании Blizzard (ранее причастными к разработке самой популярной MMORPG современности World of Warcraft), была одним из таких миров. Романтика космических путешествий, обширная игровая вселенная со своими законами и правилами, а также качественно прописанная юмористическая составляющая — все эти компоненты позволили проекту завоевать свою аудиторию.

«Это слишком хорошая игра, чтобы с ней расставаться, просто с самого начала ей сильно не повезло с издателем, управленцами и выбранным направлением развития», — сообщает Satenskyhou, разработчик фанатской локализации Wildstar на русский язык.

Интерес сообщества стал необходимым толчком и для создателей New Dragon Nest. Разработчики проекта в интервью ИА REGNUM сообщили, что идея создания своего мира возникла сразу после закрытия официального российского сервера. Спустя полгода ежедневной работы по изучению технической части, поиска связей и тестирования, 14 сентября 2018 года запустилась базовая версия сервера.

Цитата из трейлера «Трейлер Ассасина». YouTube.com|New Dragon Nest New Dragon Nest

Как создать свой мир

«Создать собственный сервер нас побудило желание развиваться, а также коммьюнити игры. Мы уже много лет в игровой сфере, но в Dragon Nest пришли впервые. Хотелось попробовать себя в новом направлении, где нужно решать новые проблемы, строить новый мир и заводить новые знакомства. Мы были уверены, что нам по силам создать уникальный проект, который по достоинству оценят игроки», — отмечает разработчик NewDN.

Сейчас над обеспечением и разработкой проекта трудятся более 25 человек. Среди них руководители; игровые мастера, следящие за соблюдением правил; игровые помощники, оказывающие помощь по игровым аспектам; тестировщики; программист; художник; локализаторы и специалисты по озвучке игры на русский язык. Разработчики проекта сообщают, что создание собственного сервера не является непосильной задачей. Человек с базовыми техническими знаниями может сделать его в течение одного дня.

Своей главной задачей руководители «Возрождения» считают создание для игроков тех же комфортных условий (а в некоторых аспектах — и улучшение их), что были на официальном сервере Dragon Nest. В будущем разработчики планируют ввести на сервере сезонные PvP (игрок против игрока) турниры мирового масштаба. Также поддержка собственного игрового мира — это постоянное слежение за последними обновлениями, поскольку европейский и корейский серверы активно развиваются.

luis gomes За компьютером

Помощь сверху

Разработчики сами вкладывают необходимые инструменты в руки своих фанатов. Wildstar и Dragon Nest — лишь верхушка айсберга, любительские сервера есть и у десятка других проектов. Так, у самой популярной MMORPG современности —World of Warcraft — несколько сотен миров, созданных фанатами. Гибкий инструментарий позволяет игрокам не только копировать существующий контент и механику, но и создавать совершенно уникальные особенности для уже привычной вселенной. И в российском сегменте существуют любительские сервера, предлагающие поиграть за расы и классы, недоступные в оригинальном World of Warcraft. Поддержка сообщества и многообразие возможностей для творчества гарантируют игре долгую жизнь. Стоит лишь вспомнить, что её предшественник — Warcraft III (выпущенный в 2002 году) — до сих пор живёт руками фанатов и создателей модификаций и всё ещё популярен на многих интернет-площадках.

Современные игры — не только предметы индустрии развлечений, но и крупные бизнес-проекты. По ряду причин такой проект может стать невыгодным для своего разработчика, издателя и закрыться, несмотря на интерес со стороны игрового сообщества. Таких примеров великое множество: City of Heroes, Hellgate, Star Wars Galaxies, Warhammer Online, The Matrix Online и многие другие. Важно, что не всегда наследие проекта зависит лишь от его создателей. За счёт идей и поддержки фанатов закрытые игры могут продолжать жить и даже принимать новые формы. Разработка серверов и модификаций стала новым видом народного творчества и в очередной раз доказала: «Игровая вселенная жива, пока её помнят и любят».