



Иван Шилов ИА REGNUM

После победы на внеочередных парламентских выборах исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел встречу с журналистами, на которой сделал ряд заявлений, касающихся внешней политики и своей позиции по этим вопросам. Этих заявлений все ждали с повышенным интересом, поскольку ранее Пашинян выступал с очень разными внешнеполитическими заявлениями, которые воспринимались, правда, как суждения «по поводу».

Одно время многим казалось, что премьер и его команда отрабатывают концепцию новой внешней политики, которая хотя бы контурно будет озвучена после выборов. Тем более что ранее находящийся с рабочим визитом в Москве секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в формате делового обеда с группой российских политологов, говоря о главных принципах новой внешней политики, заявлял, что она будет носить исключительно «армяноцентричный характер». При этом Григорян не объяснял, что это означает на практике. Но само семантическое определение «центричности» предполагает удаление от главных центров силы, промежуточное положение и балансирование между ними — вплоть до возможности в том или ином вопросе занять отстраненную позицию в условиях геополитической и политической поляризации. Пашинян действительно пытается следовать этой идеологии. На пресс-конференции он подчеркнул, что Ереван «поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, но находиться под чьим-либо влиянием не будет». То есть Армения не желает для кого-либо быть «своей». В то же время премьер заявил, что Ереван «является членом ОДКБ и не стремится в НАТО, однако будет продолжать поддерживать тесные отношения с альянсом».

A. Kochinyan Армен Григорян

Ранее Пашинян в интервью телеканалу «Россия-24» отмечал, что «ОДКБ — очень важная организация для Армении, поскольку это система безопасности», однако «для нас очень важно уточнить те обязательства, которые Армения имеет перед партнерами и партнеры имеют перед Арменией, которые Армения имеет перед организацией и организация имеет перед Арменией». Причем в качестве примера указал на позицию, которую «занимают некоторые страны — члены ОДКБ в вопросе Карабаха, почему-то де-юре союзники Армении на различных международных площадках голосуют против интересов Армении». Интересно. Получается, что страна, которая сама не признает независимость Республики Арцах (Нагорный Карабах), требует, чтобы это фактически сделали ее партнеры по ОДКБ. И в этой связи бросается в глаза еще один важный нюанс. Сейчас Пашинян в очередной раз заявил, что «Ереван готов к установлению дипломатических отношений с Турцией, однако предварительные условия относительно непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обсуждать не планирует».

По его словам, «отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной, я имею в виду Азербайджан». Сразу возникает вопрос, зачем на данном этапе для Пашиняна важно нормализовать отношения с Анкарой, не связано ли это как-то с попытками устранить предполагаемую угрозу с ее стороны, существуют ли у премьера варианты действий на этом направлении? Теоретически да, если имеется сценарий самостоятельного выхода на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Или второй вариант: действовать при посредничестве президента Азербайджана Ильхама Алиева, с которым удается осуществлять «дипломатию на ногах». Все это на фоне того, что с региональной точки зрения Ереван позиционирует себя как стратегический союзник Москвы, член ОДКБ и Евразийского экономического союза. В то же время сотрудничает с НАТО и ЕС. Сложившийся статус-кво в регионе стал привычным для Турции, которая в отношении Армении оказалась завязанной на Азербайджан из-за нагорно-карабахского конфликта. В случае принятия предложения Пашиняна о готовности к диалогу без предусловий Турция, как считает турецкий политик, член оппозиционной Республиканской народной партии, бывший председатель армянонаселенного Сислинского района Стамбула Мустафа Саригул «получает шанс выступать посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

Правда, при этом Анкара подпадает под воздействие через США армянской западной диаспоры. И далеко не факт, что турецким властям удастся действовать на этом направлении по своему или бакинскому сценарию. Повторить ход событий, который в свое время за спиной Азербайджана привел к подписанию Цюрихских протоколов между Анкарой и Ереваном, уже не удастся, потому что сейчас Турция находится в иной геополитической ситуации и рисковать своими отношениями с Россией и Азербайджаном из-за Армении она не будет. Парадокс как раз в том, что если раньше турецкие СМИ с некоторой долей негатива заявляли, что Ереван «стал для России форпостом в регионе», то теперь они же с еще большей обеспокоенностью опасаются ухода Москвы из Армении. «Это в определенном смысле парадоксально, — замечает председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглу. — Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем за противостоянием Запада и России, где Армения как бы на стороне России, Европейский союз все равно в одностороннем формате не поддерживает Баку в карабахском вопросе. Дело в том, что Запад не хочет потерять Армению».

Реальный компромисс между Ереваном и Анкарой возможен только при разыгрывании за спиной Степанакерта «карабахской карты». С одной стороны, Пашинян заявляет, что «разрешение проблемы Нагорного Карабаха невозможно без признания права на самоопределение проживающих там людей». С другой, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе ежегодной ассамблеи Форума гражданского общества «Восточного партнерства» в Тбилиси говорит: «Нам нужно в регионе понимание того, что в центре проблемы, стоящей перед нами в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане, лежит безопасность людей». Как говорят в Одессе, понятия «право на самоопределение» и «безопасность» — две большие разницы. Но в целом пока что внешняя политика «армяноцентричности» Пашиняна с претензией на «большую игру» содержит больше идеологии, а не практики. Он все еще плутает в лабиринтах, не чувствуя обусловленные мировой и региональной ситуацией остающиеся очень узкими для Армении внешнеполитические рамки. Преуспеет ли в этом Пашинян, как и когда — вот в чем вопрос.