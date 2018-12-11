Общество — чрезвычайно многослойное понятие, и в зависимости от момента времени «важность» его отдельных слоев многократно менялась. В современном мире информационная составляющая плавно вышла на первый план, а война за умы вылилась в главную плоскость мирового конфликта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Новейшие информационные технологии, как и любое потенциальное оружие, изначально рассматривалось Западом в качестве катализатора определённых общественных процессов. Для широкой публики интернет представлялся прорывом, сделанным для возведения коммуникации на новый уровень, на самом же деле в качестве целевой его функции выступал аналог консервного ножа. То есть возможность легко вскрывать информационные границы любого государства.

В результате, после внедрения современных технологий, изменилась не только мировая индустрия развлечений, но и принципы формирования общественного сознания внутри страны. Волна информационной революции одновременно смыла и фильтры, защищавшие народы от деструктивной пропаганды Вашингтона.

События конца 80-х годов наглядно показали, что бывает со странами при условии отсутствия внутренних информационных барьеров. Даже в СССР и его республиках на основные общественно-политические процессы стали влиять западные площадки, то есть те, кто обладал на тот момент наибольшим инструментарием и влиянием на ключевые информационные источники. В перспективе это планировалось перенести — на интернет и соцсети.

После развала Советского Союза процесс заточки новых инструментов «промывки мозгов» существенно притормозился. Нецелесообразно было отказываться в использовании простаивающего механизма в коммерческих целях. В результате интернет получил куда больший период свободы и независимости, чем изначально планировалось, а Запад чуть было не упустил момент, когда Россия прошла период тихого возрождения. Москва начала активно использовать англосаксонский же механизм воздействия, но уже в пользу себя самой.

Парадокс сложившейся ситуации заключался в том, что свободный доступ к информации, из-за отсутствия равного для США соперника, сохранялся слишком долго, а формирование западной цензуры на интернет едва продвигалось. Без реальной угрозы форсировать фильтрацию сети было слишком накладно, и потому до недавнего времени инструмент способствовал лишь тому, что вырабатывал у людей стойкость к собственному же воздействию.

Общества получили возможность сравнивать информационные потоки, сталкивать позиции прессы между собой, а со временем получать отличные от пропаганды западных СМИ результаты. До недавних пор это не имело критического значения, поскольку ввиду отсутствия тех, кто мог бы остановить Вашингтон, мнения отдельных людей не играли роли. Теперь же, из-за противодействия России в информационной, дипломатической и военно-политической среде, а также Китая в экономической плоскости, свободомыслие народов стало угрожать монополии Запада на «правду». Плюрализм мнений начал закладывать фундамент для самого страшного сна западной «демократии» — здравомыслия людей и невосприимчивости народов к «единственно правильной» позиции. В 2018 году заинтересованные лица приняли меры…

Цитата из к/ф «Основатель», реж. Джон Ли Хэнкок. 2016. США Поедание фастфуда

Зоны комфорта

Развитие новых информационных технологий повлияло не только на жизнь населения, но и на алгоритмы формирования общественного сознания. Удовлетворение или недовольство происходящим стало предметом тонкого западного вмешательства. С помощью «революционных» методик стало возможно убедить народ в том, что он живет плохо, даже если в действительности живет вполне нормально. И наоборот, удерживать мораль на высоком уровне, даже если страна бодро идет к трагическому концу.

Технологии такой манипуляции перекочевали в интернет прямиком из коммерческой рекламы. И точно так же, как нынешняя информационная война перешла из радио и газет в соцсети и «глобальную паутину», реклама прошла аналогичный путь. В середине XX века он ярко ознаменовался тем, что границы правды окончательно пали. До «рекламной революции» негласные законы маркетинга отражали подходы честной журналистики — то есть позволяли рассказывать лишь о голых характеристиках продуктов и услуг. А значит, если вы планировали продать свой товар, он попросту должен был быть лучше, чем у конкурента.

С 60-х годов всё в корне изменилось. Еда в рекламе плавно перестала быть продуктом насыщения, а образы и картинки всех без исключения товаров начали воздействовать на эмоции, ассоциироваться с праздниками или влиять на детей, которые, в свою очередь, должны были повлиять на своих родителей. Окончательным моментом, когда новые методы рекламы были взяты на вооружение спецслужбами Британии и США, стал эксперимент «табак против женщин».

Задача была чрезвычайно масштабна — используя манипулятивные методы и доступные инструменты, убедить американский «слабый пол» массово приобщиться к никотину. То есть радикально преодолеть табу, в котором по ряду общественных норм и религиозных аспектов курение женщин считалось неуместным. На удивление рекламщики справились со своей задачей очень легко.

Для этого маркетологи наняли движения американских феминисток и организовали пышный парад. На условиях «контракта» все женщины держали в руках зажженную сигарету, а в нужном месте, под микрофонами и объективами фотокорреспондентов от толпы отделилась «случайная» женщина, подошла к прессе и с сигаретой сделала монументальное заявление: «Девушки Америки, зажгите еще один факел свободы! Освободитесь от очередного женского табу!»

Нанятые журналисты стремительно растиражировали эту фразу по всем американским массмедиа, и призыв подняли «на флаг борьбы». Одновременно зная, что США — страна монетарных индивидуалистов, рекламщики выкупили полосы ведущих газет, где на фоне стройных красавиц сообщили о сенсационном открытии: «Ученые доказали, что курение избавляет женщин от лишних килограммов».

Звезды сцены и кинематографа также были подключены к общему процессу, и уже спустя несколько лет курила треть женщин Америки. Эксперимент оказался настолько успешным, а его тонкая подстройка под менталитет столь действенна, что методологию было решено использовать в более значимых целях.

Мэрилин Монро

В результате сегодня мы видим, как в пропаганде против нашей страны используются те же самые методы. От массовости нужной новости и ее многократного повторения до искусственного расщепления позиции на русофобскую точку зрения номер один и номер два. В действительности, обе отвечают задачам западных пропагандистов, но при этом создают у адресата ложную иллюзию собственного мнения.

Сложность, связанная с новым информационным состоянием обществ, у Лондона и Вашингтона лишь одна. Заключается она в необходимости срочно форсировать установление полного контроля над интернетом и его ведущими соцсетями. В плане России она дополняется еще и тем, чтобы отучить россиян от привычки к поиску альтернативной информации, появившейся у нас из-за самоуверенной паузы Белого дома.

Для этого с каждым новым шагом Запад пытается все сильнее загнать людей обратно в круг «рекомендованных» ему интересов. Крупнейшие площадки, блогосферы, соцсети и СМИ в течение 2018 года как по команде стали поднимать неожиданный вопрос: «вокруг образовалось слишком много информационного шума. Мы намерены создать и использовать технологии для фильтрации лишнего потока источников и новостей. Сделаем же вместе ваш информационный мир — правильным».

На практике это уже сейчас приводит к тому, что, когда крупнейшие западные соцсети «рекомендуют» россиянам политический контент, он «по случайности» и в рамках «совершенно прозрачных алгоритмов» в большинстве случаев оказывается русофобским, оппозиционным к власти, разжигающим вражду или имеющим крайне негативный окрас всех аспектов российской жизни.

Организаторы информационной войны делают это далеко не случайно. Они прекрасно понимают, что психика среднестатистического человека устроена так, что встроенные в сознание фильтры пропускают прямиком в бессознательное лишь те идеи, с которыми мы уже согласны. Остальные воспринимаются критически. А значит, вначале необходимо создать нужный фон, продавить целевую идею и найти в обществе тех, на ком она сработает. Когда это происходит, взращиваются первые авторитеты.

Для большинства людей, не интересующихся политикой, — это просто популярные люди. Популярность того или иного человека в сети определяется числом просмотров его материалов и частотой упоминания в других источниках. Оба эти параметра легко поддаются искусственному завышению, особенно если вы и есть куратор соцсетей и западной прессы. Сейчас не сложно увидеть, как наиболее антироссийские авторы и площадки, вопреки банальной математике, преподносятся агрегаторами «рекомендаций» соцсетей в качестве «полезного для вас» контента.

При этом не имеет значения, какой именно областью вы интересуетесь, данные подборки «провалов России», «честных активистов от оппозиции» и «надежных источников для вас» будут демонстрироваться даже тем, кто, как правило, не ищет в сети ничего, кроме развлечений. Таким образом, используя человеческую природу и манипуляцию технологиями, западная пропаганда на первом этапе легко формирует у людей «правильные» ориентиры.

На втором готовит информацию соответствующего содержания, а далее — расширяет процесс. Все очень похоже на то, как приучали к курению американских женщин. Разница состоит лишь в том, что такой подход делает поддавшихся воздействию крайне нетерпимыми к тем, кто мыслит иначе. А в масштабе целей Запада в России — это критично.

Таким образом, в обществе создается искусственный раскол. И не важно, делается это через радио «Свобода» в конце 80-х годов, когда люди на кухнях эмоционально воспринимали пропаганду США о том, насколько в СССР «все плохо», или в 90-е годы, когда те же самые люди на тех же самых кухнях с ошеломлением слушали из тех же западных источников, что теперь, оказывается, у них все хорошо. Или через интернет в современном мире с ровно теми же общими принципами.

Фальшивые новости, русскоговорящие тролли, боты, зависимые СМИ, ангажированные блогеры, анонимные интернет-каналы и просто обманутые люди по глупости тиражирующие русофобские подходы — и есть грани новой «Когнитивной стратегии» — неформальной программы Британии и США, принятой в конце 2018 года. Документ предполагает масштабную антироссийскую деятельность и подрывную работу в сети интернет. Открытие специализированных программ «информационного воздействия», офисов профессиональных русскоязычных «комментаторов», привлечение экспертов по России и многое другое.

Бюджеты, выделяемые на «психологическую войну», поражают, а деятельность новой структуры уже заметна по всей сети. Ловко и одномоментно меняются алгоритмы выдачи данных в новостных агрегаторах, отсеиваются все положительные достижения, вместо чего российскому гражданину упорно предлагается видеть, «насколько всё плохо».

Такая пропаганда способна победить даже очевидные факты, попросту обращаясь к эмоциям человека. Пугая людей тем, что «страна вот-вот развалится», что прямо сейчас, сегодня, в эту минуту народ должен «подняться против власти» и, нарушая любые законы, «принять жёсткие меры». Западный подход сводит всё к инстинктам, поскольку именно в таком состоянии обмануть человека проще всего.

В свое время ряду политиков США была необходима война во Вьетнаме. Но по религиозным и ряду иных положений общество Америки не горело желанием развязывать вражду. В армии был недобор, и тогда была включена машина пропаганды. В прокат вышли «документальные» фильмы с эмблемой Пентагона на «первых полосах». В них американские китайцы и американские японцы, родившиеся и всю жизнь прожившие в США, переодевшись в форму вьетнамских военных совершали различные зверства и преступления. Ничего подобного в реальности не происходило, однако после выхода фильма в прокат желающих записаться на военную службу стало значительно больше. Инстинкты и негативные эмоции — вот то, что пропаганда США пытается вызвать у граждан России, настраивая их против самих себя, государства и социума.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

Законы восприятия

Причина того, почему, несмотря на все исторические примеры, люди по-прежнему обманываются на подрывные действия западного кукловода, сводятся к самой природе социального человека. К тому, что можно условно назвать «законом информационного минимума». Не усложняя процесс, его можно описать ситуацией, при которой моральное состояние общества зависит не от того, сколько государство достигло успехов — полки магазинов полны, новые производства вводятся в строй, имеются неоспоримые достижения во внешней политике и улучшение удобства жизни во внутренней… А от того, чего людям не хватает.

Учитывая, что в жизни любой страны всегда есть нечто, чего не будет доставать ее гражданам, такой подход является неиссякаемым для западных манипуляторов. Благодаря ему, сколько бы позитивного ни происходило в нашей стране, источники информации намеренно будут концентрировать внимание людей лишь на негативе. По сути, это уже привело российский социум к картине «дырявой бочки». Сколько бы успехов мы ни вливали в нее, мораль общества упорно остается на той нижней линии, где и пробито информационное окно. Там, где сфокусирован постоянно льющийся на россиян негатив, и из которого уходят в никуда все российские достижения. Это и призвана осуществить новая англосаксонская стратегия через внедряемые в соцсети и интернет цензурные фильтры.

Россия построила Крымский мост — самый большой мост в Европе, но зато в ней «тотальная коррупция». Россия катилась в пропасть все 90-е, в то время как за текущие годы вновь стала великой державой и одним из трех мировых центров сил — «зато в России тотальная коррупция». Благосостояние российского гражданина с 2000-х годов, несмотря на все взлеты и падения, многократно выросло, автопарк приумножился, расширилась доступность жилья, ассортимент товаров, электронные услуги, безопасность и удобство жизни — «всё это цены на нефть, а вот если бы не тотальная коррупция…»

Коррупция, плохие чиновники, системные проблемы — все это есть в любой стране, и потому данные темы всегда будут использоваться для снятия позитива и подрубания морали целевого общества. В качестве отверстия в бочке, не дающего успехам страны дойти до сознания живущих в ней жителей.

Если каждый день из всех источников рассказывать, что в России жить беспросветно плохо, а на Западе — в любой ситуации хорошо, рано или поздно определенная часть общества непременно этому поверит. Затем для созданной «паствы» в соцсетях и блогосфере начнут создаваться тематические лидеры мнений, которые вновь станут расшатывать социум на нужные заказчику шаги. В итоге, когда данная масса станет критической, ее используют как инструмент подрывной деятельности.

Советский плакат «Враг не дремлет... Будь бдителен!». 1961

Еще во времена «болотной» площади всем стало ясно, что любая толпа, с какой бы целью она изначально ни организовывалась, немедленно будет подхвачена и ведома внешними силами. Благодаря закону «Об иностранных агентах» обществу ярко продемонстрировали, что за большинством крупных «оппозиционных движений», «независимых» фондов, НКО и «частных» СМИ стояли именно зарубежные деньги.

После показательного примера последствий таких движений на Украине хочется верить, что эту мудрость осознало большинство. Тем более что российское общество получило несколько прививок от подобной симптоматики в очень короткие сроки. Для сравнения: во Франции такого иммунитета в обществе нет, и потому привычное для французов протестное движение очень быстро вылилось в угрозу государственного переворота, управляемого извне.

Несмотря на изменения в процессах формирования общественного сознания, а также на то, что в нашем обществе сохраняется определённый процент людей подверженных подобному влиянию, надежды на здравомыслящий костяк социума у нас есть. Сумеет ли российское общество сплотиться и организоваться перед лицом информационной агрессии, взять на себя ответственность проверять информацию — покажет время. А пока стоит помнить, что народ нашей страны всегда отражал внешнее вторжение, а значит, должен научиться делать то же самое и в войне информационной.