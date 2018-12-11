Вчера в Пресс-клубе Брюсселя состоялась пресс-конференция известного украинского адвоката и правозащитника Андрея Доманского об ущемлении основных гражданских свобод на Украине. Ситуация в стране накалилась за последнее время как по причине обострения конфликта с Россией, так и в связи с близящимися президентскими выборами. Повышение градуса политического кипения выражается на Украине в усилении нажима на тех журналистов, которые демонстрируют независимость и профессионализм.

Украинская цензура

Доманский представляет на Украине журналистов и политиков совершенно различных направлений. Самым прославленным его клиентом на сегодняшний день можно назвать корреспондента агентства РИА Новости на Украине Кирилла Вышинского. Он был арестован минувшей весной и по обвинению в в государственной измене.

На пресс-конференции в Брюсселе Андрей Доманский выделил дело Вышинского как особо вопиющий пример нарушения прав журналистов. Дело в том, что его обвиняют в публикациях статей четыре года назад в разделе, который был предназначен именно для полемики. Речь идёт о публикации нескольких бескомпромиссно пророссийских полемических материалов пору разгара военного конфликта в Донбассе, на его первом этапе. Люди писали в те дни статьи с эмоциональным накалом, подобающим ситуации. Вышинский осознавал это и под каждым материалом приписывал, что мнения автора могли не соответствовать позиции редакции. Он также предоставлял возможность авторам с противоположенными взглядами высказываться столь же открыто. В результате — беспрецедентное обвинение в адрес редактора портала, разместившего чужие материалы с должной оговоркой, но не написавшего собственноручно ни строки, к которой могли придраться власти Украины.

Fotonotas.net Заключение

На пресс-конференции обсуждалась возможность того, что власти Украины бросили Кирилла Вышинского за решетку, чтобы позже обменять на кого-то из своих тузов, угодивших за решётку в России.

Этот пример представляется особо вопиющим гражданам России и просто объективным правозащитникам. Однако некоторым людям на Украине любая связь с Россией представляется таким грехом, что законность и права человека отходят на задний план. Доманский рассказал, что при нынешней атмосфере националистического угара критикующий коррупцию на Украине может быть причислен автоматически к «российским агентам», даже если этот человек поддерживает ультранационалистическую партию Тягнибока.

Как выяснилось в ходе пресс-конференции, адвокат Доманский представляет также нескольких журналистов и политиков, которые никак не ассоциируются с пророссийской позицией по Крыму или по Донбассу. Он защищает права Данилы Мокрыка с Первого канала украинского телевидения. Ему открыто и беззастенчиво угрожают в связи с его критикой некоторых высших чинов и прокуратуры.

Среди клиентов адвоката-правозащитника также владелец портала strana.ua Игорь Гужва, вынужденный переселиться в Вену вследствие нажима властей. Также преследованиям подвергается сотрудничающий с этим порталом в Киеве Кирилл Малышев — любитель расследований коррупционных схем нынешней украинской власти.

Вопреки принятым представлениям, круг преследуемых инакомыслящих на Украине намного шире, чем условное сообщество «Крым наш». Недовольство властью на Украине — удел большинства населения страны.

Оноре Домье. Нищие. 1845

Пресс-конференция Андрея Доманского прошла при участии вице-президента Прессклуба Брюсселя Колина Стивенса и его директора — Джеймса Вильсона. Оба джентльмена подчеркнули важность для европейского журналистского сообщества соблюдения права граждан Украины на свободу слова. Стивенс подчеркнул в своем выступлении, что речь идет об одном из китов, на которых зиждется демократия.

Любопытно, что Андрей Доманский вел свою пресс-конференцию на украинском языке. Среди гостей мероприятия можно было слышать разные оценки причин, почему адвокат выбрал именно украинский. При личном разговоре с Доманским выяснилось, что он просто привык к этой терминологии. Он думает в этих терминах как адвокат. Отсюда и решение выступить на «ридной мове».

Грядущие выборы на Украине будут обсуждаться не раз в течение ближайших месяцев. Очень многое будет зависеть от того, смогут ли украинские журналисты доносить до мира правду в полноте.