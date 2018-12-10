В центре Красноборска стоит районная библиотека. До революции это был дом купцов Ворониных (ныне ул. Гагарина, 30), а с августа 1918 года здесь находился центр борьбы с интервентами на направлении их главного удара — Северной Двине. Здесь размещались штабы Котласского укрепрайона Северо-Восточного участка отрядов завесы (будущей 6-й армии РККА), Северо-Двинской бригады — с ноября 1918 года переименованной в 1-ю Отдельную бригаду, с декабря 1918 года снова переименованную в 3-ю бригаду 18-й стрелковой дивизии, с августа 1919 года развернутую в 54-ю дивизию РККА. Есть и оборотная сторона истории дома — почти всех постояльцев его комнат, командиров районов-бригад-дивизий, через 18 лет Советская власть репрессировала.

Владимир Станулевич Дом купцов Ворониных в Красноборске, где в 1918-1919 годах размещались штабы Котласского укрепрайона и Северо-Двинской бригады, а позднее 54-й стрелковой дивизии РККА. Сейчас в доме районная библиотека

Новые хозяева дома купцов Ворониных

Котласский укрепрайон был создан 10 августа 1918 года со штабом в Красноборске. Три дня им командовал А.А. Медведев, после выбытия последнего сюда назначили А.И. Геккера. Численность войск района на 29 октября 1918 года — 4375 бойцов, на 15 апреля 1919 года — 3998 бойцов, на 15 июня 1919 года — 5409 бойцов (1).

Геккер Анатолий Ильич (1888, Тбилиси — 1938). В 1918 году ему 30 лет. Член РКП (б) с 1917 года. Из семьи военврача. Окончил военное училище и академию Генштаба. Участник Первой мировой войны, штаб-ротмистр. С осени 1917 председатель солдатского комитета 33-го корпуса, затем начальник его штаба. С января 1918 года командующий 8-й армии, в марте-апреле 1918 года — командующий войсками Донецкого бассейна, в мае-июле 1918 года подавлял мятеж в Ярославле, с августа 1918 года командующий Котласским укрепрайоном Северо-Восточных отрядов завесы. С декабря 1918 по 1937 год — начальник Астраханского укрепрайона, начальник 13-й дивизии, командующий 13-й и 11-й армиями, начальник академии РККА, военный атташе в Китае и Турции, начальник отдела Разведуправления Генштаба РККА. Комкор. Арестован в 1937 году по делу «военного троцкистского центра», приговорен к расстрелу, реабилитирован в 1956 году.

Наркомвоен — Геккеру:

«…восстание в Ярославле должно быть подавлено беспощадными мерами. Пленных расстреливать, ничто не должно останавливать или замедлять суровой кары народной… Террор применительно к местной буржуазии и ее прихвостням… «(2).

Ю.С. Гузарский (комфронта, подчиненный Геккера) — газете «Известия ВЦИК»:

«…подошел с отрядами архангельский окружной военный комиссар Геккер… человек с большим энергией и очень сведущий в военном деле. Обладавший широкими военными познаниями. Он немедленно по прибытии на фронт стал зажимать вокруг мятежников кольцо с севера… В результате всех этих мер, проведенных быстро и решительно, кольцо наших войск вокруг Ярославля тесно сомкнулось» (3).

Геккер — Кедрову:

«23.07.1918… Ярославль ликвидирован, белые разоружены, штаб белых захвачен целиком… Штаб белых передан полевому трибуналу… В городе начала работать чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, прибывшая из Москвы… белых было около двух с половиной тысяч. Списки таковых в наших руках, аресты производятся… ГЕККЕР» (4).

Е.К. Миллер:

«…восстание в Ярославле… было подавлено центральной властью с беспримерной жестокость в целях устрашения, пытки и истязания, перед которыми бледнеют самые утонченные изобретения средневековой инквизиции…» (5).

Итог командования районом А.И. Геккера. К осени 1918 года сформирован фронт, в сентябре остановлено наступление интервентов на Котлас, в октябре противник отброшен на левом до Тулгаса и правом берегу Двины до Кургомени. После перевода осенью 1918 года А.И. Геккера в Астрахань командиром Котласского укрепрайона становится его начштаба Н.В. Лисовский.

Лисовский Николай Васильевич (1885, Минская губерния — 1957). В 1918 году ему 33 года. Член ВКП (б) с 1932 года. Сын священника. Окончил военное училище и 2 курса Николаевской военной академии. Участник Первой мировой войны, капитан (по другим данным, подполковник). С февраля по август 1918 года в РККА начальник штаба Беломорского военного округа. С августа по ноябрь 1918 года начальник штаба, начальник Котласского укрепрайона, с ноября 1918 года командир 1-й Отдельной стрелковой бригады, с марта 1919 года командир 3-й бригады 18-й стрелковой дивизии. С августа 1919 года начальник 54-й стрелковой дивизии, с октября 1919 года начальник штаба 6-й армии. С 1920 по 1937 год — начальник штаба 3-й армии, командующий 12-й армией, начальник оперативного отдела, заместитель начальника Генштаба РККА, начальник штаба Приволжского военного округа. Комкор. Арестован в 1938 году, приговорен к 10 годам лагерей, сидел в Усть-ВымЛАГе. В 1948 освобожден, работал завскладом, снова арестован в 1949 году, сослан на поседение в Енисейск, где работал в бане. Освобожден в 1954 году, реабилитирован в 1955 году, восстановлен в звании генерал-лейтенанта.

Когда Виноградов пытался остановить интервентов налетами вооруженных пароходов у Березника, Лисовский принял ключевое для защиты Котласа решение. Лисовский в Наркомвоен:

«По местным условиям наиболее удобнее заградить фарватер у Черевкова… и у Большой — 16 верст севернее Красноборска. Для последних пунктов баржи подготовлены, и заграждение произведу в случае отхода наших сил от Усть-Ваги до Красноборска, и в противном случае отрежу им путь отступления…». План обороны Котласа был утвержден: «Для заграждения фарватера подготовлены баржи длиной 150 сажен, намечены по лоцманским картам… пункты затопления у с. Черевкова и у д.Большой. …позиция для обороны Котласа выбрана в районе Красноборска по рекам Уфтюге и Евде…» (6).

Сидевший в Усть-ВымЛАГе писатель Л. Разгон о Лисовском:

«…Был непоколебимо уверен в неизбежности войны с Германией… предсказывал колоссальные военные неудачи нашей армии! …все предсказания Лисовского оправдывались со страшной последовательностью. Он довольно точно предсказал направление главных немецких ударов. Весной 1942 года, почти с абсолютной точностью, начертил мне направление будущего удара немецких армий на юг и юго-восток… Было что-то чудовищное в том, что высокопрофессиональный работник… сидит на зачуханном лагпункте…» (7).

Итоги командования Н.В. Лисовского укрепрайоном — наступление красных на Тулгас в ноябре 1918 года провалилось с большими потерями, британский генерал Финлейсон удержался на позициях. В феврале 1919 года следует неудачное наступление на Двине одновременно с началом Шенкурской операции красных. В апреле 1919 года в связи с восстанием в 3-м Северном полку белых красными ненадолго занят Тулгас. Летом 1919 года после боев с переменным успехом бригада Лисовского разгромлена бригадой Седдлера-Джексона. Бригада в августе 1919 года развернута в 54-ю дивизию во главе с тем же Н.В. Лисовским, и в связи с эвакуацией англичан успешно перешла в наступление на Двине.

Штаб Северо-Двинской бригады, сформированной в августе 1918 года из отрядов, собранных «с бору по сосне» — 1-го Вологодского стрелкового полка, 2-го Железного батальона, отряда Рождественского района Петрограда, конного отряда туземцев, латышского отряда, 4-го отряда моряков Балтийского флота, 1-й Вологодской коммунистической роты, Тотемского отряда, артиллерийского дивизиона, стал еще одним постояльцем дома купцов Ворониных. Вскоре из этих разношерстных отрядов сколотили два полка, влитых в бригаду — Красноборский и Северо-Двинский.

Организатором и первым командиром бригады, в качестве помощника командира Котласского укрепрайона, был утвержден П.Ф. Виноградов.

Виноградов Павлин Федорович (1890, Петербург — 8.09.1918). В 1918 году ему 28 лет. Родился в семье приказчика. В РСДРП (б) с 1905 года. Уклонист от призыва в царскую армию. Участник штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года. В феврале 1918 года направлен в Архангельск за двумя эшелонами дров и продовольствия для Петрограда, но остался в Архангельске в связи с назначением товарищем (заместителем) председателя губисполкома. Выехав в захваченную англичанами Кемь, освободил арестованных совслужащих, в июле 1918 года подавил антисоветское восстание в Шенкурске. После эвакуации Советов из Архангельска 2 августа 1918 года П.Ф. Виноградов был единственным, кто пытался организовать сопротивление продвижению интервентов на Котлас. Из трех пароходов сколотил Северо-Двинскую флотилию, а из мелких отрядов — Северо-Двинскую бригаду. Пытаясь с бригадой перейти 6−8 сентября 1918 года в наступление из района Усть-Ваги — Шидрово, погиб от снаряда канонерки противника.

Командующий войсками Северо-Восточного участка отрядов завесы М.С. Кедров в рукописи воспоминаний «За Советский Север»:

«…документы указывают и на некоторые слабые стороны товарища… на его рискованную наступательную тактику, которая соответствовала его смелой, мятежной натуре, но которая вовсе не отвечала моменту… Переоценивая фактор личной храбрости и самопожертвования, т. Виноградов шел напролом, рисковал не только своей жизнью, но и теми ничтожными силами во всём районе… Поражение Виноградова привело бы к оставлению Котласа, а возможно, к еще большей беде» (8).

В опубликованной книге «За Советский Север»:

«Без преувеличения можно сказать, что Павлин спас положение, не было бы его, и кто знает, как протекали бы события, и, возможно, бои велись бы уже за Котласом в районе Вятки» (9).

Итог командования П.Ф. Виноградовым Северо-Двинской бригадой. «С нуля» сформировал боеспособную бригаду, перешел от обороны в наступление. После его гибели потрепанная бригада отступила вверх по Двине, но и противник задержал свое наступление, дав время подтянуть новые части и подготовить перекрытие фарватера Двины у Черевково.

После гибели П.Ф. Виноградова, по ходатайству члена РВС 6-й армии Р. Самойловой (Землячки), на бригаду поставлен командир Котласской тяжелой гаубичной батареи И.П. Уборевич.

Уборевич Иероним Петрович (1896, Литва — 1937). В 1918 году ему 22 года. Член РКП (б) с 1917 года. Из крестьян. Окончил артиллерийское училище. Участник Первой мировой войны, подпоручик. С декабря 1917 командир рабоче-крестьянского полка. С августа 1918 года командир тяжелой гаубичной батареи Котласского района, с сентября 1918 командир Северо-Двинской бригады, за бои под Сельцом награжден Орденом Красного знамени. С ноября 1918 года по октябрь 1919 года начальник 18-й стрелковой дивизии. С октября 1919 года командующий 14-й, 9-й, 13-й, 5-й армиями Южного фронта. Был заместителем М.В. Фрунзе в Крыму. В качестве заместителя М.Н. Тухачевского подавлял крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Военный министр Дальневосточной республики, в 1922 году освобождал Владивосток, затем командующий Кавказского военного округа, член РВС СССР, находился в командировке в Германии, командующий Московского, Белорусского военных округов, замнаркома обороны СССР. Командарм 1-го ранга. Арестован по делу Тухачевского, приговорен к расстрелу, реабилитирован в 1957 году.

Начальник Уборевича командарм-6 А.А. Самойло был критически настроен к И.П. Уборевичу. В те дни Самойло — 49 лет, а Уборевичу — 22 года. Перед мартовским 1919 года наступлением на Железнодорожном фронте между ними разгорелась целая переписка, где Уборевич как подчиненный выглядит неприглядно. А.А. Самойло — в Наркомвоен:

«задуманное движение по лесной дороге, среди болот, занесенных снегом более метра, глубиной на протяжении 80 км, в период сильных морозов и метелей — являлось делом … неверным…» (10).

Донесение А.А. Самойло — Л.Д.Троцкому:

«…по донесению командира 18-й стрелковой дивизии, в двух наступающих батальонах выведено из строя до половины обмороженными и замерзшими… В связи с опасным положением… а также полного перемешивания частей не только дивизий, но и полков и обнаружившихся недочетов в снабжении войск… мною приказано дальнейшее наступление на всех направлениях приостановить…» (11).

И.П. Уборевич — Л.Д. Троцкому, через голову А.А. Самойло:

«… (прошу) войти в мое положение человека совершенно издерганного, уставшего и не способного к дальнейшей работе. Для исследования моего состояния благоволите срочно назначить медицинскую комиссию» (12).

И.П. Уборевич — А.А. Самойло:

«Нравственное состояние не дает мне больше минуты оставаться на своем посту, чтобы не принести вред делу…» (13).

Комиссар 6-й армии Н.Н. Кузьмин — И.П. Уборевичу:

«Наши молодые вожди, вы принадлежите к их числу, многому научились, многое усвоили, но многое еще из старого опыта нам надо заимствовать и поучиться многому у наших руководителей из военных специалистов. Коммунисту… о самолюбии надо забыть» (14).

Итог командования бригадой И.П. Уборевича. Бригада остановила наступление интервентов на Двине у Липовца-Пучуги, провела успешные бои под Сельцом и Городком на обеих берегах и отбросила противника к Тулгасу и Кургомени.

После побед на Двине Северо-Двинская бригада переименовывается в 1-ю Отдельную бригаду, на которую поставили командира Вологодского полка В.Р. Бородулина.

Бородулин Валериан Романович (1892 — ?). Ему в 1918 году было 26 лет. Член РКП (б) с 1917 года. Окончил Академию Генштаба. В РККА с августа 1918 года. Командовал Вологодским стрелковым полком. С ноября 1918 года командир 1-й Отдельной бригады 6-й армии РККА. С ноября 1919 года начальник оперативного отдела 1-й Конной армии. В 1919—1922 годах учился в Военной академии РККА. С 1922 года на руководящей работе в народном хозяйстве.

Вологодский полк плохо держался в боях — под Двинским Березником в сентябре 1918 года: «Белые обнаружили обход вологодцев, отрезающий их от устья Вага. Начался бой. Вологодцы дрогнули и побежали» (45). За бой под Сельцом в октябре 1918 года командир Рождественского отряда А. Фукс был награжден орденом Красного знамени «за то, что… проявил особую доблесть при бегстве Вологодского полка, задерживая противника с кучкой в 10 человек» (15). Только что переведенный с Вологодского полка на бригаду В.Р. Бородулин доносит, что в бою за Тулгас: «часть той же колонны, состоящая из вологодцев, …по невыясненной причине оказалась в тылу Малаховского. …часть колонны, из вологодцев, не пошла в цепь, а разбежалась по лесу» (16).

Итог командования бригадой В.Р. Бородулина. Назначенный незадолго перед наступлением на Тулгас В.Р. Бородулин в ходе боя потерял управление войсками, что привело к большим потерям в бригаде и ее неспособности наступать несколько месяцев.

В.Р. Бородулина снимают с командования бригадой, на его место назначается Н.В. Лисовский (биографию см. выше). С декабря 1918 года 1-ю Отдельную бригаду вливают в 18-ю дивизию Уборевича, в качестве ее 3-й бригады. Красноборский полк, занимающий позиции на правом берегу Двины, становится 162-м полком, а Северо-Двинский полк, занимавший позиции на левом берегу — 161-м полком.

После разгрома частей РККА на Двине английскими войсками в августе 1919 года, в целях перехода в наступление после эвакуации интервентов, на базе 3-й бригады 18-й дивизии в Красноборске формируется 54-я стрелковая дивизия.

Боевые действия в сентябре 1919 года переместились вниз по Двине до Двинского Березника и дальше, в связи с этим штаб 54-й дивизии из дома купцов Ворониных выехал, и рассказ о том, что происходило в этом доме, закончен.

Враги новых хозяев дома купцов Ворониных

Полезно привести биографии тех, кто сражался «по другую сторону» фронта. Эта сторона располагала на Двине в сентябре 1918 г. — около 700 человек, в том числе американцев — 200, шотландцев — 180, белых — до 300, на 15 января 1919 г. — 2820 человек (17). С августа 1918 года интервенты называли свои силы на Двине — Dvina Forse, но громкое название прикрывало пару-тройку американских и шотландских рот с белым добровольческим отрядом, и командовали ими офицеры уровня майора-капитана. Лишь с октября 1918 года прибывший на Север новый командующий генерал Э.У. Айронсайд определился с командующим Двинского фронта. Им стал бригадный генерал Р.Г. Финлейсон.

Финлейсон Роберт Гордон (1881, Австралия — 1956). В 1918 году ему 37 лет. Окончил артиллерийское училище. С 1900 служил в Южной Африке. Участник второй Англо-Бурской и Первой мировой войн. На Севере России с июня 1918 года. Служил начальником штаба английских войск, затем командующим Двинского фронтом. В декабре 1918 года отбыл по болезни в Англию. С 1919 года преподавал в военном училище, служил в Генеральном штабе, командовал королевской артиллерией, служил в Индии и Египте. В 1939 году возглавил английскую «Хоум гард», в 1940—1941 годах адъютант короля Георга VI. В 1939—1940 — член Имперского военного совета.

Э.У. Айронсайд:

«Мы с генералом Финлейсоном были старинными друзьями, так как служили в одной артиллерийской батарее после Бурской войны. Я нашел его очень веселым и полным сил, и столь же проницательным и дальновидным… он проделал прекрасную работу, командуя отнюдь не первоклассными войсками (18)…я видел, что груз командирских обязанностей стал очень тяжел для него, особенно после того, как ему пришлось расстаться со своим штабным офицером, майором Грехэмом… в составе его штаба остались лишь два молодых офицера, Ллойд и Пуль, ни один из которых не имели опыта штабной работы с войсками. Это вынуждало Финлейсона самому контролировать ведение дел тщательнейшим образом. …(врач) серьезно предупредил меня, что если Финлейсон будет продолжать в том же духе, то это погубит его. Ничего другого не оставалось, как послать его в отпуск домой» (19).

Итог командования генералом Р.Г. Финлейсоном силами Двинского фронта. Взять Котлас не удалось, войска были остановлены далеко от цели — в 200 километрах. Сосредоточить силы интервентов и белогвардейцев не удалось — всего на обеих берегах Двины находилось 700 штыков. С середины октября 1918 года Р.Г. Финлейсон покидает штаб в Исакогорке под Архангельском и выезжает непосредственно руководить Двинским фронтом. Сначала интервенты были отброшены от Пучуги к Сельцу и Городку, где попытались закрепиться и создать запасы на зиму, а потом — в Тулгас и Кургомень. Отступление было неорганизованным, пришлось бросить зимние запасы. В Тулгасе командование интервентов недооценило непроходимости окрестного леса, что привело к выходу в тыл обороны колонны красных войск. Ситуация висела на волоске, но гарнизон Тулгаса чудом отбился. Две неудачи, и третья «почти неудача», подорвали силы Финлейсона, и он отбыл в Англию.

Временное исполнение обязанностей командующего Двинским фронтом Айронсайд возложил на командира 16-й бригады Канадской королевской артиллерией подполковника К.Х.Л. Шармана.

Подполковник К.Х.Л. Шарман (1881−1970). В 1918 году ему 37 лет. Окончил военное артиллерийское училище. Участник Первой мировой войны в составе канадского экспедиционного корпуса, подполковник. В конце 1918 года был старшим воинским начальником на тыловой базе Важского и Двинского фронтов — в Двинском Березнике. С декабря 1918 года временно командовал Речным (Двинским) фронтом. Вернулся в Канаду в июне 1919 года, где продолжил службу в артиллерийских частях. В 1927—1946 годах — один из руководителей канадской службы по контролю за оборотом наркотиков. В 1948—1953 годах работал в структурах ООН.

Э.У. Айросайд:

«Полковник Шарман из канадской артиллерии должен был принять командование на время, пока Грехэм не вернется из Шенкурска. Шарман был опытным артиллерийским командиром, но руководить боевыми действиями других родов войск ему не приходилось (20)…»

За несколько дней до Шенкурского наступления большевиков «Шарман сказал мне, что не считает большевиков способными организовать что-нибудь против Шенкурска, и Грехэм, скорее всего, согласен с ним» (21). «…Ответственность за командование была непосильна для полковника Шармана, и он заболел. Командование всеми войсками в районе Двины было передано Грехэму…» (22)

Итог командования Речным (Двинским) фронтом подполковником К.Х.Л. Шарманом. Его подчиненным удалось остановить наступление на Двине бригады Н.В. Лисовского, начатое в феврале 1919 года одновременно с Шенкурской операцией красных.

Грехэм Катберт Обри Лайонелл (1882 — ?). В 1918 году ему 36 лет. Британский генерал-артиллерист. В армии с 1900 года. Участник Первой мировой войны. Награжден французским Военным крестом, орденом Почетного легиона. На Севере России с августа 1918 года, был офицером в штабе британских экспедиционных сил, командующим Важским фронтом в Шенкурске, с февраля 1919 года командующим Двинским фронтом. На Севере России «вырос» с майора до бригадного генерала. Награжден российским орденом Святого Владимира. В отставке с 1931 года.

Э.У. Айронсайд: «Я был поражен его уверенностью в себе и тем, какой контроль ему удалось установить над своим пестрым войском…» (23). За пару дней до Шенкурского наступления красных «Грехэм не считал, что наступление неизбежно». Зато отступление из Шенкурска прошло организованно:

«Руководство Грехэмом этой операцией достойно высочайших похвал. В течении недели непрерывных боев, в ужасных условиях холода и темноты, он ни на минуту не терял контроля над войсками. Он понимал, что на нём одном лежит огромная ответственность, и сумел преодолеть физическое и нравственное напряжение» (24).

Итог командования генерала К. Грехэма Двинским фронтом. Укрепил артиллерией Кургомень, благодаря которой восстание в 3-м Северном полку белых в Тулгасе в апреле 1919 года было локализовано. Но увод перед самым восстанием английских частей из Тулгаса отрицательно сказался на устойчивости белых и ускорил восстание. Отбил Тулгас в мае 1919 года, но продолжить наступление не имел сил до прибытия на Двину британской добровольческой бригады генерала Седдлера-Джексона, который и руководил действиями на Двинском фронте с июля 1919 года.

Сэддлер-Джексон Лайонелл Уоррен де Вер(1876 — ?). В 1918 году ему 42 года. Британский бригадный генерал, командующий добровольческой бригадой на Двинском фронте. Участник англо-бурской и Первой мировой войны. В Северной области с июня 1919 года, в августе 1919 командовал частями на Двинском фронте. Награжден Георгиевским крестом. Вышел в отставку в 1926 году.

Э.У. Айронсайд: «Одним из тех, на кого мятеж (в Дайеровском полку на Двине в июне 1919 года — прим. автора) особенно сказался, был Седлер-Джексон. Он почувствовал полное недоверие и отвращение к русским… Его неистовый нрав жаждал немедленно покончить с ними и передоверить всё своим солдатам… я сказал, что его взгляды вполне оправданы, но они могут одним махом уничтожить всё, над чем мы работали…» (25). Но задачу разгромить красных генерал выполнил блестяще. Э.У. Айронсайд: «Планы были настолько хороши, а командующий настолько компетентен, что ему следовало предоставить максимальную свободу действий… Все передовые позиции противника были окружены и уничтожены» (26).

Итог командования частями Двинского фронта генерала Л.У. Седдлер-Джексона. В июне 1919 г. допустил мятеж в Дайеровском батальоне. В июле-августе 1919 года разгромил части большевиков на обеих берегах Двины, дорога на Котлас была открыта, но в планах англичан была эвакуация, и наступление продолжения не получило. Во время эвакуации не дождался занятия линии фронта белыми частями, что привело к ослаблению обороны и ее прорыву 54-й дивизией Н.В. Лисовского в сентябре 1919 года.

С начала боев на Двине части интервентов действовали совместно с добровольческими отрядами белых, сформированными позднее в 1-й стрелковый батальон Северной области, развернутый затем в 3-й Северный (Шенкурский) стрелковый полк, а позднее во 2-ю стрелковую бригаду (3-й и 4-й Северные полки). С января 1919 до августа 1919 года командовал этим полком и бригадой полковник А.А. Мурузи.

Мурузи Александр Александрович (1872, Бессарабия — ?). В 1918 году ему 46 лет. Князь. Окончил Пажеский корпус и Академию Генштаба. В армии с 1898 года. Участник русско-японской и Первой мировой войны. Служил в Дагестанском конном полку, Забайкальском казачьем войске, Генеральном штабе, начальником Офицерской школы авиации Отдела Воздушного Флота, начштаба 3-й пехотной бригады во Франции, командиром Крымского конного полка. С лета 1918 года в РККА. Участник антисоветской организации в Архангельске. С 11.1918 служил в разведывательном отделе английского штаба, с января 1919 командир 3-го Северного стрелкового полка, с марта.1919 года командующий русскими войсками Двинского района; с августа 1919 года начальник штаба, Командующий войсками Железнодорожного района; в ноябре 1919 освобожден от должности, уехал в эмиграцию во Францию. Умер в Париже. Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Айронсайд:

«Энтузиазм этого человека был столь велик, что казался воистину опьяняющим. Нарисованные Мурузи картины омоложения армии, призыва новобранцев, превращения Северной области в плацдарм для нового наступления, которое уничтожит власть большевиков, выглядели весьма заманчиво. Я упрекнул его за то, что он не выступил с его планами раньше… Объявись он до начала прошлой зимы, мы творили бы чудеса…» (27).

Итог командования русскими частями Двинского фронта полковником А.А. Мурузи. Совместно с частыми интервентов остановил наступление бригады Н.В. Лисовского с феврале 1919 года. Прошляпил восстание в марте 1919 года в Тулгасе 3-го Северного полка — который создал и командиром которого являлся, в марте 1919 года в Тулгасе. Совместно с английскими частями отбил Тулгас в мае 1919 года. На начальном этапе наступления на Двине английских и белых войск в июне-июле 1919 года успешно руководил белыми частями, которые впервые сравнялись по боевым качествам с войсками интервентов.

Итоги противоборства красных командиров и командиров интервентов и белых (август 1918 — август 1919 гг):

Командующий Котласским укрепрайоном А.И. Геккер и командир Северо-Двинской бригады П.Ф. Виноградов (неудача контрнаступления красных от Шидрово на Березник, август-сентябрь 1918 г.) против генерала Р.Г. Финлейсона — преимущество у генерала Р.Г. Финлейсона.

Командующий Котласским районом А.И. Геккер и командир Северо-Двинской бригады И.П. Уборевич (интервенты на Двине остановлены у Липовца и Пучуги, удачное наступление красных на Сельцо, Борецкую волость, сентябрь-ноябрь 1918 г.) против генерала Р.Г. Финлейсона — преимущество у А.И. Геккера и И.П. Уборевича.

Командующий Котласским укрепрайоном И.В. Лисовский и командир Отдельной бригады В.Р. Бородулин (неудачное наступление на Тулгас, Кургомень, ноябрь 1918 г.) против генерала Р.Г.Финлейсона — преимущество у генерала Р.Г. Финлейсона.

Командующий Котласским укрепрайоном и командир Отдельной стрелковой бригады, затем 3-й стрелковой бригады 18-й дивизии Н.В. Лисовский (неудачное наступление на Тулгас, Кургомень, декабрь-март 1919 г.) против подполковника К.Х.Л. Шармана — преимущество у подполковника К.Х.Л. Шармана.

Командующий Котласским укрепрайоном и командир Отдельной стрелковой бригады, затем 3-й стрелковой бригады 18-й дивизии Н.В. Лисовский (захват и оставление Тулгаса, неудачное наступление на Кургомень, апрель — май 1918 г.) против генерала К.О. Грехэма и полковника А.А. Мурузи — преимущество у генерала К.О. Грехэма и полковника А.А. Мурузи.

Командующий Котласским укрепрайоном и командир 3-й стрелковой бригады Н.В. Лисовский (удачное наступление англичан и белых до Пучуги и Борецкой волости летом 1919 г.) против генерала Л.У. Седдлер-Джексона и полковника А.А. Мурузи — преимущество у генерала Л.У. Седдлер-Джексона и полковника А.А. Мурузи.

В большинстве периодов свои тактические планы осуществляли интервенты и белые, а планы красных не осуществлялись. Это скорее говорит о том, что наступательные с осени 1918 г. операции красных разбивались об оборону интервентов и белых. В стратегическом плане красные побеждали — Котлас защитили. В дальнейшем красные перешли к успехам и завершили их взятием в феврале 1920 Архангельска.

Сравнивая биографии командующих противоборствующих сторон (к биографии А.А. Мурузи прибавим для статистики биографию командующего Двинским фронтом белых в сентябре 1918 — феврале 1920 годов генерала И.А. Данилова):

Возраст:

Самыми пожилыми были белые командиры — им 46−47 лет.

Англичанам — по 36−40 лет.

Красным командирам по 22−33 года.

Происхождение:

Англичане чаще из семей военных, военные традиции передаются.

Белые и красные чаще из семей разночинцев, семейных военных традиций нет.

Образование:

Красные — все (за исключением П.Ф. Виноградова) выпускники военных училищ, некоторые окончили Академию Генштаба.

Белые — все выпускники военных училищ, почти все выпускники Академии Генштаба.

Англичане — все выпускники Королевской военной академии.

Боевой опыт:

Белые — все участники Первой мировой войны, некоторые имеют опыт русско-японской войны.

Англичане — все участники Первой мировой войны, почти все имеют опыт колониальных войн.

Красные — все (за исключением П.Ф. Виноградова) участники Первой мировой войны.

Место рождения:

Все были «иногородними», уроженцев Севера среди них не было. Театра боевых действий не знали, но, с другой стороны, и не имели местных зависимостей, что сказывалось на характере военных действий в отношении поселений и мирного населения.

Сменяемость:

У красных сменяемость такая же высокая, как у англичан, и более чем вдвое выше, чем у белых.

До осени 1918 года интервенты доверяли командование силами на Двине офицерам уровня майора-капитана в связи с действием частей уровня роты, батальона.

Карьерное продвижение:

У красных за один год И.П. Уборевич прошел путь от командира батареи до командующего армией, Н.В. Лисовский от командира полка до начальника штаба армии. РККА была возможностью без границ.

У англичан Грехэм приехал на Север майором, а уехал бригадным генералом, подполковник Э.У. Айронсайд с временным генеральским патентом стал полноценным бригадным генералом. Но большинство офицеров уехало в тех же званиях, что и приехало.

У белых создатель белых партизанских отрядов на Пинеге капитан П.Т. Акутин — вырос до полковника, полковник А.А. Мурузи — до генерал-майора, капитан А.П. Орлов, присоединивший к Северной области в ноябре 1919 года территорию нынешней республики Коми — до подполковника. Но был потолок — звания росли максимум на две ступени.

Ключевым для быстрого продвижения по службе являлось наличие покровителя на верхних этажах военной власти. Уборевича продвигала член РВС фронта Розалия Самойлова (Землячка), Э.У. Айронсайда — фельдмаршал Г.С. Роулинсон, А.А. Мурузи — генерал В.В. Марушевский.

Для большинства английских генералов Северная область стала окончанием военной карьеры, но имперская военная машина не забыла отличившихся — Финлейсон — адъютант короля, Айронсайд — начальник имперского генштаба, и даже Грехэм — вождь бойскаутов графства.

Для белых генералов Север стал окончанием карьеры, а для некоторых и жизни, хотя эмигрантский РОВС продолжал присвоение званий.

Стиль управления:

Английские командиры вели кампанию на свое усмотрение — командующий Э.У. Айронсайд почти не вмешивался в планы командования фронтов.

Красные находились под ежечасным контролем штаба 6-й армии, но общая обстановка революционной свободы давала большие возможности для творчества.

Белым командирам было тяжелее всех — почти все вопросы они должны были согласовывать в двух инстанциях — у английских и своих начальников.

Награждения и поощрения:

У красных за победы награждали с осени 1918 года, и немедленно переводили с повышением.

У белых — награждали всё чаще и щедрее — по мере приближения поражения. Победителей быстро переводили на другой участок, где планировалось наступление.

У англичан награды почти не упоминаются, их награждало белое командование.

Наказания:

У красных поражение часто приводило к… повышению — провал расценивался как опыт. Так, И.П. Уборевич после катастрофы на Железнодорожном фронте осенью 1919 года ушел с повышением — командовать армией, а П.А. Солодухин после катастрофы под Озерками — на командование дивизией.

У белых всё зависело от характера неудачи на фронте. Если на операцию возлагали большие надежды, а результат был очевидно неблагоприятным, то отставку следовало ждать быстро — полковник П.А. Дилакторский был немедленно отставлен после неудачного штурма Усть-Почи. Если же надежды на успех были спорными, а в ходе осуществления появлялись новые неблагоприятные обстоятельства, то командование не замечало неуспех — чему масса примеров.

Англичане деликатно маскировали отставку разными причинами, но полковник Бортон сразу отправился в Англию после неудачного похода на Карпогоры, в «надорвавшийся» Финлейсон через несколько недель.

Отношение к репрессиям: Карательные операции производили все стороны — англичане в прифронтовой полосе сжигали деревни, заподозренные в помощи красным — как Верхний Тулгас.

У красных тыл был построен на принуждении, что вызывало необходимость карательных мероприятий. Красные не платили за мобилизацию подвод и другого имущества, да и идеология «передела» исключала плату, и они перераспределяли главный крестьянский ресурс — хлеб и зерно из волостей, сочувствующих белым, — в волости, сочувствующие красным. Широко применялась мобилизация буржуазии на оборонные работы, где смертность была крайне высокой. Системой стало взятие заложников и их расстрелы по первому поводу. В 1919 году был основан первый на красной стороне фронта концентрационный лагерь — Шенкурский. Пленных офицеров делили по участию в расстрелах — если причасности к ним нет, то предлагалась служба в РККА. В то же время красные партизаны на Пинеге и Печоре вели войну с белыми и сочувствующими им на уничтожение. Но если заложники, переселение жителей и уничтожение домов на Северном фронте были элементом боевых операций, как бы их локальной частью, то подавление мятежей в Ярославле Геккером, в Шенкурске Виноградовым, в Тамбовской губернии — Уборевичем — изначально карательные операции. Так совпало, что все их командиры — Виноградов, Геккер, Уборевич ушли из жизни рано и насильственным образом.

Англичане внешне избегали репрессий — платили за подводы, продовольствие и оборонные работы, что было неплохим доходом для голодающих крестьян, лишившихся урожая и отходных промыслов. Расстрелы по приговору военно-полевого суда применялись редко, в случае мятежа военнослужащих. В то же время из-за кризиса судебной системы, действовавшей в тылу Северной области, английскими и французскими интервентами был создан первый на Севере концентрационный лагерь смерти на Мудьюге и Иокаганьке, где смерть сотен не осужденных северян наступала якобы «по естественным причинам».

Белые в тылу и прифронтовой полосе применяли систему гужевых, дорожных и других волостных повинностей, существовавших до революции — поэтому принуждение не требовало такого насилия, как у красных. Значительная часть белых войск была к 1920 году сформирована из пленных красноармейцев. Отдельные командиры (например полковник П. Дилакторский) в плен красноармейцев не брали. Взятия заложников не практиковалось. В то же время белые шенкурские, пинежские, печорские партизаны вели войну с красными и сочувствующими им на уничтожение. Деревни, заподозренные в помощи большевикам, сжигались.

Все стороны легко открывали огонь по жилым домам — англичане по Тулгасу по время восстания в апреле 1919 года, красные по селам Борецкой волости в сентябре 1918 года, белые и англичане выпустили по Усть-Поче около 5000 снарядов за 4 дня в июне 1919 года.

Применение химического оружия:

Белые были самыми большими сторонниками применения химоружия, но оно находилось в руках англичан, и не всегда их желания совпадали с возможностями — так, англичане отказали белым в применении химоружия против партизан в Кожеозерском монастыре.

Впервые химические снаряды были использованы интервентами в августовских 1918 г. боях на Северной Двине. В краткой истории интервенции и Гражданской войны на Севере России, в частности, говорится: «…Отряд т. Павлина Виноградова в это время получил подкрепление … и перешел в наступление. Были легко отбиты с. Петропавловское, Пучуга, Сельцо и Борецкая. Во флотилии противника появилась канонерка с 6-дюймовым орудием и химическими снарядами, а в пехоте новые подкрепления …» (28). Об этом же эпизоде упоминается в сводках 6-й армии: «…Был случай (27 августа) употребления противником снарядов с удушливыми газами…»(29). Англичане в мае 1919 года завезли в Северную область 50 000 снарядов и бомб, начиненных адамситом, которые широко применялись на Пинеге и Железнодорожном фронте, и даже против поселений — как в Усть-Поче.

Сообщения о применении химоружия красными разовые и сомнительные. Но Уборевич в письме Раудмецу советует: «Дорогой товарищ Раудметс, только из глубокого уважения к Вам осмеливаюсь высказать свои соображения…»…Вместо методического или беспокоящего огня артиллерии надлежало применять «ураганный», не останавливаясь перед использованием «даже химических снарядов» (30).

Можно долго сравнивать оттенки, но главное — интервенты и белые командиры не достигли ни своих оперативных целей — не взяли Котлас, ни стратегических — не уничтожили власть большевиков и не взяли Москву, а красные командиры свою задачу решили.

Славный дом в Красноборске, вокруг которого происходили такие события!

Примечания: