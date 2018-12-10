Главной интригой уже оставшихся позади внеочередных парламентских выборов в Армении был не вопрос, победит ли в них блок «Мой шаг» и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, ибо в этом уже давно никто не сомневался, а пройдут ли в парламент бывшая правящая партия РПА и радикальная «Сасна црер».

Иван Шилов ИА REGNUM

Даже вопрос явки избирателей не был столь актуален, поскольку в поддержке большей частью народа революционного лидера уверенность тоже была, хотя последний предвыборный марш и. о. премьера по Еревану показал — эйфория масс со дня его восшествия на вершину власти несколько ослабла. Однако результат оказался настолько неожиданным, что в первые часы после окончания выборов политологи только это и комментировали. Явка 48,63% против 60,86% на предыдущих парламентских выборах в Армении — таким в процентном соотношении оказался интерес избирателя к политическому действу, который был призван завершить краткий революционный цикл с легитимизацией «бархатного» режима, как его называют оппоненты новой власти. То есть, более половины избирателей проигнорировали выборы, что составляет около трети электората. И теперь можно с уверенностью констатировать: революционный премьер растерял по дороге к власти многих своих сторонников и теперь не может при любом случае апеллировать к «народу» и возлагать на него ответственность за свои непопулярные решения.

Primeminister.am Выборы в Армении

Первая оценка выборов пришла вчера от одного из главных критиков пока что и. о., но уже гарантированно премьера Пашиняна, вице-председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна — «Бенефис не удался!» Участие менее половины избирателей в выборах, по его мнению, подтвердило, что проведение парламентских выборов в декабре во внеочередном порядке было не «общенародным требованием», а результатом личных политических расчетов и интересов лидера «Мой шаг». Не помогли ни административный ресурс, который власть все же не побрезговала использовать, бессильным оказался Facebook, даже «подворовая» предвыборная кампания лично самого лидера революции. Сам инициатор внеочередных выборов назвал причиной низкой явки отказ от практикуемого бывшей властью механизма развоза избирателей по участкам на «Газелях», дождливую погоду и воскресный день, когда люди предпочитают «пить кофе». Тут стоит заметить, что перенес с весны на декабрь выборы сам Пашинян, опасаясь до того времени растерять электорат, и воскресный день тоже определил он же, кроме того, все предыдущие выборы в Армении тоже обычно проходили в воскресные дни. Такие аргументы хромают!

По мнению главы бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, выборы показали разочарованность армянского избирателя в политических процессах в своей стране. «Это однозначное фиаско и свидетельство тому, что обратного пути нет, и возможность возвращения «карабахского клана» к управлению страной не является уже даже иллюзорной. За бортом парламента по итогам выборов остались бывшая правящая партия экс-президента и экс-премьера Сержа Саргсяна, которая претендовала на роль единственной серьезной оппозиции новой власти, и радикалы «Сасна црер», которые оказались невостребованными армянским народом. Это может свидетельствовать о том, что люди устали от призывов к войне, к реваншу. Люди не хотят жить с мыслью о том, что в ближайшем будущем им вновь придется задумываться о том, посылать или не посылать своих детей на войну, смысл которой с каждым годом становится все более призрачным. Правда, перед новыми властями в сложившихся условиях стоит задача урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как будет решать эту задачу Пашинян и будет ли он ее решать, а не откладывать в долгий ящик, как это делали его предшественники, — покажет время», — заявил в беседе с Axar.az бакинский эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Теперь после выборов, когда Пашинян получил большинство в законодательном органе страны и легимитизировал исполнительную власть, наступают рабочие будни. Ему и его команде придется совершать еще одну, но уже «экономическую революцию», а также наконец определиться с внешнеполитическими приоритетами, определить вектор дальнейших отношений с Россией и серьезно заняться переговорным процессом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Велизаде полагает, что с победой Пашиняна и его партии на парламентских выборах российско-армянские отношения в ближайшем будущем ожидают непростые времена. «Все последнее время пребывания Пашиняна у власти было ясно, что российско-армянский диалог движется по не очень простой траектории, несмотря на определенную последовательность встреч между двумя лидерами, никаких серьезных результатов по их итогам достигнуто не было. Более того, Москву все чаще раздражают звучащие из Еревана заявления о том, что в Армении пытаются пересмотреть отношения с ведущими российскими монополистами, в частности, в энергетическом секторе», — отметил политолог.

По его мнению, ситуация распространится и на другие сектора армянской экономики, где сильно присутствие российского капитала: «В частности, речь идет о проверках деятельности «Газпром-Армения», они могут коснуться и «РЖД». Велизаде обратил внимание, что в парламенте Армении все чаще звучат призывы пересмотреть отношения с Россией в военно-политической сфере: «В частности, речь идет о статусе российских военнослужащих, пребывающих на территории Армении, российских пограничниках, звучат призывы по ограничению их деятельности, что не может быть воспринято Россией благожелательно». Другой азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя будущее переговорного процесса в условиях сложных отношений армянского премьера со ставленником уже отстраненного от власти карабахского клана Бако Саакяном, предположил, что Пашинян будет стремиться найти новую опору в Карабахе. Но «сможет ли он это сделать или нет, как будут вести себя его противники, покажет время».

В любом случае, одним из важных шагов Пашиняна может стать появление других лиц в политике на карабахском направлении. Посмотрим.