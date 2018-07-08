Эти люди — русские, но не русские. В России их как минимум 4 миллиона, но о них редко говорят. Они разговаривают на разных языках, но их объединяет простая житейская мудрость и родство с землёй — будто люди являются её продолжением — как камни и деревья.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Штияк Восё – день окончания посевной у закамских удмуртов. Обложка книги «Подземная река»

Они язычники — или, приняв христианство или ислам, ещё язычествуют, не вполне осознавая того. Их мир иной, полный архаики и детской жестокой прямоты.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Утиное перо – символ сотворения мира у финно-угров. В «Калевале» и других легендах земля родилась из осколков утиного яйца

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Этот шалаш будет сожжён во время удмуртского посвящения юношей в мужчины

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Восясь – удмуртский жрец. Служители ритуалов у финно-угров – скорее, не священники, а мудрые и уважаемые люди, которым народ доверил общаться с богами

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ижевский пруд, культовое и загадочное место на границе техногенного и «колдовского» миров

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Маска смерти. Из ханты-мансийской традиции, но в Удмуртии (это тоже финно-угорские народы). В современной народной традиции финно-угров много кросскультурных заимствований, а также нет явной границы между жизнью и сценой

Ещё великий русский поэт Блок писал: «Чудь начудила и меря намерила». Здесь жили пантеисты и колдуны, главной религией которых всегда была природа. Это финно-угорская земля. Народы той цивилизации были и остаются первыми её обитателями, от них пошли многие наши обычаи и сказки, да и наши корни — как выяснилось, мои в том числе.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские женщины и чувашские травы. Чуваши – тюркский народ, но за многие века своего проживания на Волге они настолько перемешались с автохтонными финно-уграми, что можно говорить об общем культурном коде

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Мельница в Удмуртии. Ещё один символ, отсылающий к «Калевале» и легендарному Сампо – источнику счастья и изобилия

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Парень из Ижевска

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Девушка из Ижевска

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Разлив Ладоги – священного для финно-угров места. Они считают водную стихию основой мира, поэтому проект и называется «Подземная река»

Если отъехать всего километров 200−300 на восток от Москвы или Петербурга, сквозь привычную реальность депрессивного провинциального быта на нас глядит финно-угорская матрица, которая тянется до Урала и дальше. Следы традиции живы во многих приволжских деревнях. А дальше, за Камой, где влияние православия никогда не было сильным, живут десятки тысяч подлинных язычников. Такое явление в наше время удивительно, как будто путешествуешь не в пространстве, а во времени.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Удмуртские восяси

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM В июле вдоль дорог северной Удмуртии много таких «живых фонариков». Тоже мистика. Природная

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Крещение Господне в Чувашии. Минус тридцать. Выглядит не как купание Христа в Иордане, а как древний северный ритуал. Зима у славянских и чувашских язычников считалась временем разгула нечистой силы, которую следовало ублажить или запугать. Омовение в ледяной воде было частью обрядового комплекса

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Татарское кладбище. Татарская культура, как и русская, оказала очень сильное влияние на финно-угров Поволжья и Урала: это касается и этнического состава, и, например, кухни, и порой даже религиозных традиций

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ижевск. Один из самых «мистических» городов России. «Столица российской электронной музыки», мощная арт-волна, обилие оружейных заводов… Основная часть жителей города – удмурты или люди с удмуртскими корнями, что объясняет мистику

Не любой гость сразу поймет глубину. Обрядовость здесь неяркая: в отличие, скажем, от народов Сибири, у удмуртов или мари нет ослепительно красивых нарядов, эффектного горлового пения. Здешнее язычество вообще не об эффектности, оно очень спокойное.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Солнечный знак

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Удмуртский обряд посвящения юношей в мужчины

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Карельский переешеек – родина легенд «Калевалы»

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Люди севера Удмуртии. Почти «Сердце Пармы» – рядом Предуралье с его древней и туманной историей

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Брошенный дом. Финно-угорская традиция тоже постепенно уходит, уступая место культуре глобализма и массового рынка

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские женские украшения – как боевая кольчуга

А ещё молчат об этом, потому что есть тёмная сторона. Например, история из удмуртской деревни: председатель колхоза сплавил по реке на дрова молельную избу-куалу, а через несколько дней ему одержимый отсёк голову. И таких историй много. Возможно, что-то из них — вымысел, но в каждой шутке только доля шутки.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Формы воды

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Формы воды

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Формы воды

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM «Калевальский» образ в Петербурге, при впадении Охты в Неву. В Северной столице вплоть до сталинских времен жило много ингерманландских финнов, ижоры, вепсов. И названия означенных рек тоже финно-угорские

Вот и живут эти люди в «параллельной реальности». Сколько ещё она просуществует в наш век стремительного глобализма? Пока ещё можно слышать их мудрость, смотреть на природу, мир и самого себя их глазами. Это останется со мной.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Ижевск. Финно-угорская вселенная состоит из субмиров, которые имеют свои четкие границы и законы. Город – один из таких миров

***

Проект этот я начал снимать в 2014 году, и это была первая моя большая фотоистория. Живя в Москве и Петербурге, многого о России не знаешь. Поэтому, когда кто-то ставит тебе диск с удмуртскими крезями, записанными в наше время, или включает актуальную этноэлектронную музыку из Ижевска, или японский фотограф выкладывает серию из Марий Эл с явно непостановочными молениями в роще, поначалу удивляешься. Потом интересуешься. Потом начинаешь исследовать, по крайней мере, для меня как для журналиста и фотографа нет иного пути для изучения явления, кроме как сделать материал или фотосерию. Дальше — больше, погружение в «параллельную» историю России, её народов, семей, людей, в преемственность поколений, в трагедию войн и депортаций — и радость любви, традиции, самой жизни. Финно-угорская матрица существует, и нам, русским, никуда от неё не деться, потому что мы её часть.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Дух Карельского перешейка

Сначала я начал снимать эту матрицу в классическом репортажном-документальном стиле. Но это не всегда работало. Когда имеешь дело с реальной, практической метафизикой, то сухой повествовательный язык часто бесполезен. Кроме того, репортажи из этих мест уже существуют — и сняты российскими и зарубежными авторами очень хорошо. Поэтому я встал на путь арт-документальной фотографии, и тогда матрица раскрылась. Только объединив несколько визуальных языков, я смогу её постичь. Да и то, уверен, далеко не полностью, я ведь всё равно приезжий в тех местах, где снимаю, несмотря на то, что меня там ждёт много друзей и близких людей. Я где-то финно-угорских кровей, но я русский человек. И, возможно, поэтому могу смотреть со стороны и видеть какие-то вещи и явления иначе, чем сами местные жители.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Девушка из Удмуртии

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Вода и перо – священные символы финно-угров

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Чувашские женщины

В результате четырех с лишним лет съёмок получилась книга River Under Earth (и русскоязычная версия — «Подземная река»), которая уже практически готова к изданию. Будет и «вторая часть» — «Подводная река», с близким, но несколько иным сюжетом. Работа над ней уже началась — туда войдут как новые снимки, так и фото, не попавшие в первую книгу. Что приятно, герои съёмок видели макет и остались очень довольны, несмотря на то, что мой визуальный язык порой сложный и непрямой. Их похвала для меня в данном случае — высшая награда.