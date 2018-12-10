



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 3—9 декабря 2018 года стали: папа Франциск встретился со студентами-иезуитами; Ватикан меняет структуру управления; Лавров и архиепископ Галлахер встретились в Милане; епископы УГКЦ просят понять новые ограничения; УПЦ МП преследуют как при сталинском режиме; о византийском стиле предоставления автокефалии для «Украинской церкви».

Папа Римский Франциск встретился со студентами-иезуитами, передает Vatican News (Ватикан). Общение проходило в ватиканском Зале Консистории по случаю пятидесятилетия со дня основания Международной коллегии Общества Иисусова. Юбилей, по словам понтифика, — это повод возвратиться к родным местам, «к своей семье»; это благодатный повод заново почувствовать себя в особом единении со всей Церковью и Обществом, носящим имя Иисуса. Папа отметил важность трех аспектов подготовки в римской Международной коллегии, и первым из них являются основы: еще Франциск Ксаверий просил собратьев «во всех своих делах целиком полагать основание в Боге». Таким образом, писал святой, ничто не застанет их врасплох. Римские студенты проходят подготовку в доме, где жил святой Игнатий Лойола, где он создавал конституции ордена и отправлял первых собратьев на миссию в самые дальние уголки мира: эта коллегия, подчеркнул Франциск, находится в самом сердце Церкви. Второй аспект — развитие. Студенты «призваны расти, укрепляя свои корни». Дерево растет из корней, и хотя их не видно, они поддерживают все высокое растение. Отсутствие плодов указывает не на малое количество веток, а на иссохшие корни. Не бывает победы без борьбы, трудности поощряют развитие, а для роста дерева нужна подрезка. При этом главными врагами роста, его болезнями, являются дух мира сего и собственное эго. Они поражают корни и не позволяют развиваться плодам, постоянно побуждая искать «собственного утешения». Однако лишь Господь может даровать подлинный мир в душе и сердце. Третьим аспектом подготовки в стенах Международной коллегии является духовное созревание: об этом говорят плоды, которые удобряют землю новыми семенами. Здесь вступают в игру миссия и внимание к конкретным злободневным ситуациям. Монахи Общества Иисусова, как добрые пастыри, выходят «на самые сложные окраины», «на пустыни человечества», подчеркнул папа. Франциск призвал студентов римской коллегии учиться искусству жить вместе, терпеливо нося бремена друг друга и черпая из богатого опыта собратьев, происходящих из разных континентов, культур и традиций.

Питер Пауль Рубенс. Чудеса св. Игнатия Лойолы (фрагмент). 1620-1621

7 июня 2019 года вступит в силу новый закон об управлении Государством Град Ватикан. Папа Франциск объявил об этом в послании motu proprio, обнародованном 6 декабря и датированном 25 ноября. Поясняя суть реформ, заменяющих положения, одобренные святым папой Иоанном Павлом II в 2000 году и действующим с февраля 2001 года, понтифик заявил, что с самого начала своего служения он ощущал необходимость «комплексной реорганизации Губернаторства Града Ватикан с тем, чтобы оно все больше соответствовало современным требованиям церковного служения, которое оно призвано оказывать миссии папы Римского в мире, и специфическим институциональным целям Государства Град Ватикан, по своей природе предназначенного гарантировать престолу Петра абсолютную и зримую независимость». Франциск перечислил основные принципы и критерии реформы: рационализация, экономия, упрощение, функциональность, прозрачность, законодательная последовательность и организационная гибкость. В соответствии с этими принципами новый закон предусматривает сокращение числа действующих учреждений. Из девяти ныне существующих останутся семь учреждений, не считая Ватиканской обсерватории: «Инфраструктуры и службы», «Телекоммуникации и информационные системы», «Экономика», «Служба безопасности и гражданской защиты», «Здравоохранение и гигиена», «Музеи и культурные блага», «Папские виллы». Из пяти отделов останутся только два: отдел кадров и юридический отдел. Критерий прозрачности органов управления Градом Ватикан будет обеспечен посредством специального отдела контроля и инспекции. Он будет заниматься мониторингом соблюдения законов и эффективности деятельности перечисленных выше учреждений. Новый закон предусматривает также умеренную децентрализацию. Теперь руководители отделов будут нести ответственность за каждый отдельный акт, за итоги работы, за безопасность рабочих мест и защиту личных данных.

Секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). «В ходе встречи было выражено взаимное удовлетворение высоким уровнем и поступательным развитием российско-ватиканского диалога как на межгосударственном уровне, так и по линии взаимодействия между Русской православной и Католической церквами», — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. В ходе беседы стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие многопланового взаимодействия между Святым престолом и Россией. Переговоры Галлахера и Лаврова прошли на полях саммита Совета министров иностранных дел государств — членов ОБСЕ, проходившего 6−7 декабря в Милане.

Mid.ru Пол Галлахер и Сергей Лавров

Епископат Украинской греко-католической церкви под руководством архиепископа Святослава Шевчука в послании, посвященном годовщине состоявшегося в декабре 1991 года референдума о независимости Украины, заявил, что украинцы имеют «право и священный долг» защищать себя от «российской агрессии», но при этом не должны поддаваться тревоге и панике. Об этом сообщает Crux (Денвер, США), при этом почему-то называя этих епископов и их предводителя «католическими» вместо «греко-католическими». В заявлении УГКЦ говорится, что «в преддверии рождественского времени на нашей Родине нам выпало еще одно тяжелое испытание — открытое проявление агрессии со стороны Российской Федерации, которая развернула крупные военные силы на границах нашей страны на суше и море, напав на наши корабли, ранив и захватив десятки военных моряков». И «какими бы ни были внешние проявления этих недавних агрессивных действий против нашего государства и народа, следует помнить, что такие действия имеют духовные корни в сердцах преступников и захватчиков, которыми овладели злые силы». В ответ епископы призвали «всех граждан Украины понять новые ограничения и не поддаваться состоянию тревоги, которую вызывают те, кто пробует посеять панику в наших сердцах и чувство отчаяния». Ранее, 30 ноября, в интервью польским католическим изданиям Шевчук сказал, что он и другие епископы все еще пытаются понять, что означает военное положение.

Русская православная церковь осудила попытки запугивания Украинской православной церкви Московского патриархата, которые РПЦ сравнивает с антирелигиозным давлением сталинской эпохи, пишет La Croix (Париж, Франция). Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины провели в понедельник, 3 декабря, рейды в трех православных храмах УПЦ МП, а также в домах священников в условиях политического и религиозного конфликта между Киевом и Москвой. Обыски прошли в рамках расследования «нарушения равенства граждан» в соответствии с их «религиозными убеждениями». По словам председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископа Климента (Вечери), «подобные вещи произошли почти сто лет назад во времена тирана Сталина, когда осуществлялись допросы священников и епископов». Обыски последовали после того, как сотрудники СБУ «приглашали» верных Москве на Украине священников и епископов в ноябре на «беседы». Также выяснилось, что украинские депутаты рассматривают возможность запрета священникам, верным Московскому патриархату, выполнять обязанности военных капелланов в украинской армии. Киев и Москва уже несколько лет ведут борьбу. Между двумя бывшими советскими республиками существует сильная религиозная напряженность из-за процесса создания независимой Православной церкви на Украине. Константинопольский патриархат объявил в октябре, что признает независимую Церковь на Украине, положив конец 332-летию «русской религиозной опеки». Это решение вызвало гнев РПЦ, которая разорвала связи с Фанаром. В этом контексте Киев неоднократно выражал опасения по поводу «провокаций» со стороны Москвы. Однако некоторые украинские верующие остаются верными Православной церкви, связанной с Московским патриархатом.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Синод Константинопольского патриархата, который проходил 27−29 ноября, видимо, последний в этом году, оставил без ответа многие острые вопросы последних месяцев — от украинской автокефалии до пастырского попечения русских в Европе, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Стиль, в котором решаются эти деликатные проблемы, определенно «византийский»: делается один шаг вперед и два шага назад, оставляя позади много путаницы среди верующих всех вовлеченных сторон. На заседание Синода в Стамбул отправился советник президента Украины Ростислав Павленко, которому была доверена опека над реализацией получения автокефалии для «Украинской церкви». Он пытался излучать оптимизм, заявив, что «все идет по плану», в декабре состоится учредительный Синод новой «Украинской церкви», где будет избран новый предстоятель, который немедленно отправится в Стамбул для получения томоса об автокефалии. Этот сценарий, следовательно, исключает поездки константинопольского патриарха Варфоломея в Киев для доставки томоса. По сути же лаконичные заявления Константинопольского патриархата свидетельствуют о готовности предоставить долгожданное свидетельство об автономии, но нигде прямо не говорится о томосе, не упоминают, была ли Синодом составлена «Великая хартия вольностей» или устав «Украинской церкви». Похоже, Фанар ищет новую «церковную модель», в которой автономия новой Церкви была бы сильно ограничена зависимостью от того же Константинопольского патриархата. Картина христианской жизни на Украине в любом случае будет по-прежнему очень разнообразной: даже если часть православных верующих УПЦ МП перейдет в новую «Украинскую церковь», все равно остается немалое количество русофилов, приходов и епархий. Будет создана автокефальная «Украинская церковь», а рядом с ней будут существовать «ставропигиальные» или автономные учреждения того же Константинопольского патриархата. Не говоря уже о многочисленной Украинской греко-католической церкви, практикующей такой же обряд, как и православная, расположенной преимущественно в западной части страны.

«Каменным гостем» на престольном праздник в честь апостола Андрея Первозванного (30 ноября), который ежегодно в Стамбуле отмечается Константинопольским патриархатом, на этот раз стала политико-церковная напряженность из-за автокефалии для «Украинской православной церкви», выведенной из-под юрисдикции Московского патриархата, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Последние дни ноября показали, что процесс раскола явное ускорился. Если не произойдет чуда, православные братья неизбежно пойдут разными путями навстречу следующему Рождеству. Украинский президент Петр Порошенко никогда не скрывал, что автокефалия для «Украинской православной церкви» имеет решающее значение для его национально-политического проекта. Он хочет, чтобы это произошло как можно скорее, возможно, даже до конца 2018 года. Разрыв евхаристического общения между Московским и Константинопольским патриархатами может спровоцировать потенциально непоправимые процессы. Пока он длится, Московский патриархат не будет участвовать в диалоге и сношениях, где появляются и координируют мероприятия Константинопольский патриарх или его делегаты. Московский патриархат, как представляется, намерен укреплять двусторонние отношения с главами других Церквей, начиная с Римской церкви. В феврале 2019 года делегации Русской православной церкви и Святого престола нанесут взаимные визиты по случаю третьей годовщины встречи патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване. Намерением русских, кажется, является ежегодный обмен визитами официальных делегаций между Московским патриархатом и Святым престолом в годовщины встречи на Кубе по аналогии с тем, как повторяются год от годы обмены визитами между Церковью Рима и Церковью Константинополя по случаю праздников их святых покровителей, святых Петра и Павла и святого Андрея.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.