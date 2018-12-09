Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «не намерена принимать участия в вопросе разрешения конфликта вокруг украинских моряков, арестованных в России». Эрдоган «провел переговоры после инцидента с обеими сторонами, передал просьбу об освобождении моряков (президенту России Владимиру Путину — С.Т.) и, насколько я знаю, сейчас идет расследование случившегося, после этого будет принято решение». При этом турецкий лидер добавил: «Мы в подобных вещах можем лишь просить, но пойти дальше мы не можем».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Это, конечно, далеко не то, на что рассчитывали в Киеве, планируя провокацию в Керченском проливе. Напомним, что командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко обратился к властям Турции с просьбой закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей, а Пётр Порошенко стал призывать страны Европейского союза и США запретить российским судам заходить в европейские и американские порты, направить корабли НАТО в Чёрное море, чтобы так продемонстрировать «солидарность Запада с Украиной». И поначалу, когда в американских изданиях появились сообщения, что Вашингтон в связи с инцидентом запросил у Турции разрешение на проход своего военного корабля через Проливы, стало казаться, что у Киева из задуманного что-то получается.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница на поможет!

Но, как сообщило потом турецкое издание En Son Haber, переговоры США с Анкарой по этому поводу оказались для американцев неудачными. Вслед за этим председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке The Washington Post заявил, что «сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на инцидент в Азовском море». Данфорд также указал, что проводит регулярные контакты с главой Генерального штаба России генералом Валерием Герасимовым с целью «снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис», что «такие контакты помогают снизить риск военного столкновения между Россией и США, а также координировать действия в Сирии». В результате Вашингтон отказался «выкручивать руки» туркам (а хотел ли?), хотя, как пишет турецкая газета Karar, изначально казалось, что «Анкара может столкнуться с еще большим давлением, чем в ходе грузинского кризиса августа 2008 года».

Турция, как никогда, грамотно провела политическую диагностику ситуации, что, по мнению издания, «достойно похвалы»: ведь речь идет не столько о России, сколько о защите ее собственных национальных интересов. «Для США Чёрное море обладает колоссальным геостратегическим значением, — пишет уже турецкая газета Cumhuriyet. — Чёрное море для США — это прежде всего окружение России с юга, удержание Проливов, сохранение контроля над Восточной Европой, получение контроля над Кавказом, а оттуда выход к Каспийскому бассейну и, конечно, контроль над Турцией…». В этой связи в Анкаре пришли к ряду выводов. Подобно тому, как США инициировали в 2004 году принятие в ряды НАТО Болгарии и Румынии, что подрывало влияние Турции в Чёрном море, учитывая стремление Грузии во весь опор мчаться в альянс, события в Керченском проливе могли быть использованы Вашингтоном как предлог для размещения своей базы на Украине.

Изменение баланса сил в бассейне Чёрного моря угрожает безопасности энергетических маршрутов, в частности «Турецкого потока», в реализации которого кровно заинтересована Турция. Наконец, Анкара оценила и другой смысл «интриги» Порошенко: снизить внутриполитическое давление и отложить выборы на Украине. В результате Эрдоган отказался подыгрывать Порошенко и стал, как считает американское издание Politico, «выбиваться из фарватера американской политики», переосмысливать многие аспекты стратегического партнерства с США в регионе, в том числе и «по части проверки российской власти в Чёрном море». Неслучайно именно сейчас глава турецкого парламента Бинали Йылдырым заявил, что «близкие отношения между Россией и Турцией — это гарантия региональной безопасности и стабильности» и «мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе».

President.gov.ua Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

По большому счету, для Анкары это принципиально новая оценка цепочки ответных действий на инциденты, которые способны привести к разжиганию еще одного конфликта в регионе, теперь уже в бассейне Чёрного моря, что подрывает безопасность и самой Турции. В этой связи американское издание The National Interest заявляет, что «Украину нельзя принимать в НАТО». И эту позицию — пока негромко — разделяют в Турции, где считают, что «альянс может не только кого-то сдерживать, но также и расставлять капканы», опасные прежде всего и в первую очередь для Анкары, которую могут втянуть в ненужную войну, выбраться из которой будет намного сложнее, чем вступить в нее. Сирия тому пример. Что же касается Порошенко, то он потерпел в Керченском проливе два серьезных поражения: в отношениях с Западом и в отношениях с Эрдоганом. Киев столкнулся с крупным геополитическим фиаско.

Успеет ли Украина извлечь из этого нужный урок? Ведь в регионе стали действовать неожиданные для нее правила. Тем не менее не стоит упускать из вида вероятность того, что проблема безопасности в Чёрном море может обостриться и вновь поставить Турцию в ситуацию сложного выбора.