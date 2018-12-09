В искусстве дипломатии существует правило: «если у вас есть десять минут на обсуждение вопроса, потратьте девять из них на то, чтобы объяснить оппоненту общие термины». Люди, народы или целые государства никогда не поймут друг друга, если наполняют одинаковые слова различными смыслами. Так, если Россия изначально убеждена, что «мир» и есть всеобщее благо, для Америки отсутствие вражды — сплошной кошмар. В такой ситуации диалог напоминает общение разных народов, для одной части из которых кивок — означает «да», а для другой — категорическое «несогласие». Вопрос договора о РСМД полностью подпадает под эту категорию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томагавк

Россия — выступает за ядерный паритет, а потому, выравнивая собственные стратегические возможности до уровня американских, полагала, что это общая цель. Америка же видела эту ситуацию совершенно по-другому. Для них необходимо, чтобы в Евразии процветала вражда, а чаша весов всегда перевешивала в нужную сторону. Это позволит играть на противоречиях и быть главным арбитром.

Ранее договор о ракетах меньшей и средней дальности полностью соответствовал американским интересам, однако с недавних пор это уже не так. Так что же изменилось? Какие именно риски мешали выйти из договора еще несколько лет назад? Чьи шаги заставили США изменить политику, и какую роль в этом сыграла Россия?

Дисбаланс вражды

Время, когда Соединенные Штаты еще могли удерживать гегемонию привычными военно-экономическими методами, ушло в прошлое. Альтернативные центры силы набирают обороты, внутриэлитная борьба в США провоцирует непослушание «союзников», а военный и экономический потенциал не обеспечивают тотального подчинения и нужного контроля. В итоге это привело Вашингтон к тому, что не обращать внимания на последствия поступков и партнеров, и конкурентов он уже не может.

Юрий Кершин. Политика СШАнтажа. 1984

Особенно если учесть, что Евразия как ключевая зона для любой глобальной империи оказалась поделена сразу между двумя игроками. Дуумвират Китая и России в стратегическом плане действует согласовано, а потому любые решения, принятые Америкой на одной стороне «стола», неизменно приводят к диаметральному результату на противоположной.

Ровно поэтому до недавних пор разрыв соглашения ДРСМД рассматривался Вашингтоном как неоднозначное решение. Определенно выгодное с точки зрения противодействия Китаю, но чрезвычайно опасное с позиции ответных действий Москвы. С одной стороны, НОАК, не связанная российско-американским договором, с другой, появление российских «Калибров» на суше, создающее угрозу американским интересам на ключевом — европейском театре потенциальных военных действий.

Неслучайно Дональд Трамп еще в ноябре этого года призывал к заключению международного соглашения по ракетам средней и меньшей дальности. К сделке, в которую обязательно должны были войти и Пекин, и Москва.

Утопичность этого «сценария» была понятна с самого начала. Особенно если учесть, что, по оценкам американских экспертов, от трети до 50% всего китайского арсенала баллистических ракет не смогли бы соответствовать подобному договору.

Доминирование в военной отрасли необходимо США для вполне прикладных целей. В случае с КНР — для давления на экономику страны через контроль китайских импортных и экспортных потоков. В частности, через Малаккский пролив. В стратегическом и экономическом плане Малаккский пролив, соединяющий Индийский океан с Тихим, является важнейшей «артерией» в руках США. И сохранить контроль над ней для Америки становится сложно. По данному проливу осуществляется связь между наиболее населёнными государствами мира — Индией, Индонезией и Китаем.

Малаккский пролив

Кроме того, через него проходит треть всех мировых морских перевозок сырой нефти. Именно это позволяет Вашингтону держать дамоклов меч над экономикой и развитием Китая, Южной Кореи и Японии. Стран, для которых рост потребления энергоносителей просто необходим. Ровно поэтому Пекин прилагает огромные усилия для прорыва блокады США именно в этом месте.

С апреля 2018 года на вооружение Народно-освободительной армии Китая поступают новейшие баллистические ракеты «Дунфэн-26». Ракеты, которые относятся к той самой «средней дальности», о которой и идет речь в одноименном договоре. Сеть китайских насыпных островов в стратегически важном для Америки Южно-Китайском море уже стала одним из мест их базирования. По оценкам американских военных, развертывание ракет данного типа дает Китаю возможность нанести удар по военным базам США на Тихом океане, держать на прицеле военные корабли на расстоянии до четырех тысяч километров, и как вариант — предотвращать ввод американских боевых кораблей и авианосцев в Тайваньский пролив.

И тем не менее даже попытка Пекина прорвать американскую военно-экономическую блокаду не заставила Америку выйти из договора о РСМД. Слишком велики были опасения США относительно ответных шагов на противоположной части континента — симметричных действий России.

Ненужный паритет

Окончательное решение о выходе из ДРСМД было принято Вашингтоном после 1 марта 2018 года. Безусловно, планы строились значительно раньше, еще с момента размещения систем ПВО двойного назначения в Румынии, однако точку в данном вопросе поставило обращение президента России к Федеральному собранию страны.

Именно тогда, после технологического прорыва российской ядерной триады и месяцев, понадобившихся для подтверждения возможностей «нарисованного оружия» Москвы, США и приняли оборонный бюджет с уже заложенными в него расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию американских ракет средней и меньшей дальности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Дело состояло в том, что новые стратегические возможности российской армии и флота на корню рушили концепцию классической ядерной войны. Стратегия «мгновенного глобального удара», позволяющая Западу в случае первого нападения уничтожить критическую часть ответного потенциала страны, а оставшуюся перехватить с помощью позиционных районов ПВО в Европе, с треском провалилась.

Гиперзвуковые и прочие новейшие комплексы из-за разницы «способностей» давали Москве возможность нанести ответный удар еще до того, как стартовавшие стратегические средства США и НАТО достигали территории России. Лишь после этого Америке понадобился инструмент, который был бы еще быстрее. Им являются ракеты средней дальности, размещенные в ЕС.

Кардинально это проблему США не решает, однако поскольку договор больше не приносит США профит, Вашингтон после выхода из ДРСМД как минимум решил распылить силы русских на «живой щит» из Европы.

Конечно же, такой шаг нарушает базовый принцип взаимного ядерного сдерживания, поскольку одна страна получает возможность в перспективе нанести «обезглавливающий» ядерный удар по другой. Однако для Америки не важно, что в итоге будут уничтожены её европейские «вассалы». В конце концов, это не первый в истории случай, когда Европа становилась добровольным «живым щитом» в интересах США.

В 1958—1961 годах Вашингтон уже разворачивал свои баллистические ракеты средней дальности на территории Европы. Ракеты «Тор» и «Юпитер» с ядерными боеголовками в Италии и Великобритании, и аналогичные типы РСД в турецких городах. Ввиду этого провокационного шага подлетное время до объектов на территории нашей страны сократилось с 30 до 8 минут, и в 1962 году СССР был вынужден ответить.

Виктор Говорков. Фразы и базы. 1952

Тайная операция завершилась размещением на Кубе отечественных БРСД «Р-12» с ядерными боеголовками. В результате подлетное время советских ракет до военных объектов и городов США стало ровно таким же. Формально это должно было стать финалом истории, однако реальность, как и сегодня, состояла в том, что паритет военных возможностей Америку не устраивал. Целью США с самого начала было получить преимущество для первого обезоруживающего удара.

Сегодня паритет стратегических сил, вновь установленный Москвой после 1 марта 2018 года, снова «не дает спать» Америке. США хотят иметь возможность для первого удара, а также исчерпывающие гарантии того, что их агрессия останется без критического ответа. Потому в очередной раз инициируют конфликт. Снова пытаются изменить баланс сил в свою пользу, легко ставя на кон жизни «демократичных союзников».

Ирония ситуации заключается в том, что делают они это абсолютно привычным для себя способом. Еще в 1979 году по численности средств доставки ядерного оружия НАТО превосходил СССР почти в два раза. США имели превосходство над Советским Союзом по числу боеголовок на МБР, подводных лодках и даже тяжелых бомбардировщиках. Лишь по числу ракет средней дальности СССР опережал НАТО и США.

При этом РСД не угрожали территории самой Америки, в то время как американские ракеты «Першинг-2» были прямой угрозой для СССР. Кроме того, они делали европейских «друзей» первой целью для ответного советского удара. Тем не менее это не помешало Вашингтону с 1983 года планировать в Западной Европе размещение новых ядерных ракет средней дальности, а причиной назвать «необходимость в устранении дисбаланса, вызванного агрессивными действиями Кремля». То же самое повторяется и сегодня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зонтик

Разница состоит лишь в том, что никакого отставания в технических возможностях стратегического и тактического оружия у современной России нет. Ровно напротив — именно наша страна в данной плоскости является действующим лидером и флагманом технического прогресса в области средств доставки высококачественных «грибов» на родину агрессора.

То же самое сегодня происходит и в области оборонных решений государства — «горбачевскими» инициативами во внешней политике нынешняя Россия не занимается. А значит, размещение американских ракет в ЕС, как и более ранние инициативы Америки, к ожидаемым в США результатам не приведут. Уж в чём в чём, а в военной плоскости Москве действительно есть чем ответить…