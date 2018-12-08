Манаслу — это серьезное испытание, выдержать которое дано не каждому. Даже если альпинист тратит годы подготовки и всю свою волю на эту непальскую красавицу — восьмую по высоте вершину мира. Гималайская гора способна убить человека за километры до своего пика. И русские альпинисты регулярно собирают экспедиции на нее: кто-то гибнет или, не выдержав, спускается вниз — к теплу и кислороду. Другие добиваются цели, как и герои экспедиции «Кубань — Манаслу». Уникальные кадры, снятые краснодарскими альпинистами Андреем Глушковым, Иваном Аристовым и Андреем Дергачевым, превратились в фильм, смонтированный Мариной Евдокимовой — «Манаслу 2017».

На Манаслу. Кадр из фильма «Манаслу 2017»

Говорят, что высотный альпинизм — это охота за эмоциями в мире, где начинается трудная, но параллельная жизнь, начав которую, нельзя от нее отказаться. Большие горы, как Манаслу и сложные маршруты через ледники, скрывающие пропасти и лавиноопасные склоны, притягивают к себе особых людей. Ради вершин альпинисты жертвуют спокойствием семьи; впрочем, память о детях, ждущих дома, греет их сердца и заставляет быть осторожнее. «Это другой мир. Как другая реальность, по сравнению с тем миром, который внизу. Другие отношения между людьми», — говорит Александр Елисеев, участник экспедиции «Кубань — Манаслу», взошедший на один из самых опасных восьмитысячников мира — Чогори.

На завораживающей воображение высоте в 8163 метра, означающей, что главный пик Манаслу достигнут, краснодарцы стояли 26 сентября 2017 года. Вокруг простиралась на удивление безупречная картина морозного, но ясного дня, что было идеально для Гималаев. За спиной остались: бессонная ночь, неустойчивые мостики через трещины в ледниках, очереди на солнцепеке к перилам и многодневный набор высоты для акклиматизации — от одного лагеря к другому. «Приходилось спать вчетвером. Как будто все на тебе спят. С притеснениями», — поясняет Андрей Глушков, инструктор по альпинизму. Двое русских шли за счастьем без кислорода — на пределе человеческих возможностей.

Не все кубанцы оказались на вершине Манаслу: некоторых пришлось отправить вниз — болезни. И как-то перед глазами экспедиции предстала такая картина: на ослепительно белом снегу в лучах солнца лежит мертвец, обмотанный палаткой: «Для этого человека все закончилось. Говорят, он умер прямо на перилах. Это лишнее доказательство, что с высотой шутки плохи — недостаточная акклиматизация». Коммерческий и любительский альпинизм регулярно губит людей в Гималаях. «То, что видим здесь — большая часть людей не готова самостоятельно что-либо делать в горах. Наша команда — это одно из исключений», — считает восходитель на Эверест Олег Афанасьев.