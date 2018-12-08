Научный сборник в честь 50-летия историка Андрея Кручинина (Москва) затрагивает различные вопросы, касающиеся Гражданской войны и русского военного зарубежья, то есть основных тем исследований юбиляра, автора монографий об адмирале Колчаке, атаманах Семенове и Калмыкове, ряда работ о генералах Деникине, Слащове и Врангеле.

Авторы книги на основе архивных изысканий восстанавливают малоизученные или неизвестные страницы второй русской смуты.

Так, Николай Родин (Санкт-Петербургский институт истории) анализирует неудачное восстание юнкеров 29 октября 1917 года Петрограде. Мятеж был обречен на провал, так как о его замысле стало известно большевикам за несколько часов до начала выступления, а части петроградского гарнизона либо поддержали красных, либо заняли нейтральную позицию. Тем не менее юнкера добились локальных успехов, захватив бронеавтомобили в Михайловском манеже и взяв под свой контроль центральную телефонную станцию. На основе нередко неполных или субъективных данных Родин стремится определить точные потери, понесенные восставшими, а также восстановить топографию их захоронений. В этот период большевики еще разрешали выдавать останки убитых в бою или расстрелянных противников.

Интересна статья Вероники Романишиной (РГГУ, Москва) о женщинах, участницах 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Их было, согласно подсчетам автора, 232 человека. Из них 186 относилось к медперсоналу, 23 служили офицерами («прапорщицы Керенского»), 22 на рядовых должностях, а одна машинисткой при штабе. Таким образом, женщины составили 6,3% всех первопоходников (около 3700 бойцов).

Анатолий Симонов (Саратовский национальный исследовательский государственный университет) восстанавливает историю первых боев в Поволжье: столкновение Народной армии и чинов чехословацкого корпуса с чапаевцами в Николаевском уезде Самарской губернии.

Сам составитель сборника Андрей Ганин (Институт славяноведения, Москва) представлен в книге двумя статьями: о генерал-майоре Викторе Оберюхтине, временно исполнявшем должность главнокомандующего колчаковским фронтом, а затем служившего в РККА в звании полковника и публикацией доклада полковника Василия Котомина о состоянии Красной армии.

В советское время считалось, что книга — лучший подарок. Думается, что настоящий сборник будет лучшим подарком не только юбиляру (к поздравлениям которому я с опозданием присоединяюсь), но и всем любителям отечественной истории.