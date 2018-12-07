Место действия фильма — стык Коми и Архангельской области. Медвежий угол, как говорят горожане, где «браконьерство» — это один из немногих способов заработка. Переплетение труднопроходимых рек, служащих транспортными путями, и изредка стоящие вдоль них деревушки коми или русских. Добротные избы в северном стиле и пустынные напоминания о близости Тиманского кряжа, притягивающие своими скалами отшельников. Фильм Владимира Иванова — «По реке Мезень и Мезенской Пижме» о путешествии по этим далям.

Мезень. Кадр из фильма «По реке Мезень и Мезенской Пижме»

До Усогорска и парочки окрестных поселений, стоящих на Мезени, ведет узкая и ухабистая грунтовая дорога, проложенная от Сыктывкара сквозь густые смешанные леса. Туристы из владимирского городка Александрова выдвинулись к берегам Мезени, чтобы побывать в глухих местах страны; они прихватили с собой крытый катамаран и много бензина. Александровцев — представителей Среднерусской равнины с ее серыми деревушками, сразу же поражают избы северян: «В таких огромных домах в Центральной полосе только богачи жили и живут. Есть над чем задуматься».

В своем среднем течении река Мезень далеко не такая широкая, как в низовьях. Сплав по ней — спорное удовольствие: отмели принуждают вручную проталкивать «судно». На Мезенской Пижме, что уже в Архангельской области, дела еще «интересней» — если Мезень имеет песчаное русло, то неглубокая Пижма — каменное; и винт катамарана разлетается на части. Впрочем, компенсацией служат экзотические для владимирцев виды северной тайги, известняковые обрывы и многочисленные скалы по берегам, с которых открываются красивые виды. Неудивительно, что художник Виталий из Ужгорода, став пенсионером, решился строить избу на берегу Пижмы — эта местность пробудила в нем отшельника.

На Мезенской Пижме пожилые женщины донашивают ватники, а в деревнях как Шегмас уже давно закрыты школы, что приводит к исходу населения. Ловля семги — один из немногих способов заработка в этой окраине области. Если добраться до Тиманского кряжа — невысокого нагорья, то за ним на берегах и притоках великой Печоры откроется изолированный от Большой земли русский очаг в Коми. Но у путешественников другие планы, и они возвращаются туда, откуда начали путь, пока осень окрашивает тайгу в разноцветье.