Приводимая в книге статистика впечатляет масштабами трагедии. Согласно немецким данным, только в плен в ходе Киевской оборонительной операции попало 665 тыс. красноармейцев. Современная отечественная историография дает более точные данные: 437 700 убитых и захваченных в плен…

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Нуждин. Битва за Киев

Книга историка Олега Нуждина (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) посвящена гибели Юго-Западного фронта в августе — сентябре 1941 года. В отличие от работ того же автора по обороне Севастополя, здесь нет каждодневной хроники, Нуждин восстанавливает лишь заключительный этап обороны города, точнее вынужденный отход и последующее окружение Красной армии. Он акцентирует внимание читателей на наиболее драматических эпизодах: захват вермахтом в ходе отвода за Днепр 5-й армии Окуниновского плацдарма, тяжелых боях 26-й и 37-й армии, гибели командования Юго-Западного фронта (генерал-полковник Михаил Кирпонос, начальник штаба генерал-майор Василий Тупиков). Вероятно, столь «выборочное» повествование связано с относительно небольшой источниковой базой, о чем с сожалением пишет в предисловии историк и которую он, впрочем, существенно расширяет за счет своих изысканий в ряде российских и зарубежных архивов.

Нуждин подчеркивает, что во время описанных им напряженных боев весы фортуны колебались практически до последнего момента. Так, 14 сентября 1941 года, несмотря на то, что немецким танкам удалось замкнуть кольцо вокруг Киева, красноармейцы еще имели все шансы на выход из «котла». Тогда в районе города Лохвица части 3-й танковой дивизии, которой командовал будущий генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, сами оказались в полуокружении. Бои с переменным успехом продолжались полтора дня. К сожалению, командованию Красной армии не удалось переломить ход операции.

Несмотря на значительные потери, оборона Киева (как и тяжелые бои на Северо-Западе) имели важнейшее значение для всего последующего хода войны. Они позволили выиграть время. Наступление на Москву началось с существенным опозданием (еще в директиве №35 от 21 августа Гитлер приказал перебросить части сил группы армий «Центр» против Киева и Ленинграда). Как следствие, для защиты столицы удалось сконцентрировать дополнительные резервы, а погодные условия (дожди), ограничив возможности маневра, сделали предсказуемыми направления ударов вермахта, что также предопределило поражение гитлеровцев зимой 1941 года.