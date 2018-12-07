Эту статью следовало написать два дня назад, но я не мог поверить своим глазам. Поверить в то, что старейшая организация, чьим высоким искусством казуистики я восхищался в последнее время, повела себя в стиле банального рэкетира, отжимающего «вкусный» хозяйственный объект у конкурентов. Я и сейчас сомневаюсь, поскольку в orthodoxia.info и patriarchate.org ЭТОГО не опубликовано.

Украина

Но 4 декабря украинская газета «Вести» опубликовала девять пунктов Устава вновь создаваемой «Православной Церкви в Украине» (ПЦвУ). О факте создания такого устава говорилось в коммюнике «Святого и Священного Синода Вселенского Патриархата (29 ноября 2018 года)», но текст Устава тогда представлен не был.

И вот теперь его опубликовали «Вести», «из своих источников». Текст этот никто не подтвердил, но никто и не опроверг. Следовательно, есть три варианта: либо это фейк «Вестей», либо превентивный «вброс» противников автокефальной церкви в Украине, либо правда. Ответ мы должны узнать 15 декабря. Именно на эту дату анонсирован объединительный съезд ПЦвУ.

Но пока о версии Устава, предложенной газетой «Вести».

Украинская церковь «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом, а через него — со всеми остальными церквями Особый акцент на том, что автокефалию дарует именно Константинопольский престол. Главой православной церкви в Украине может быть только митрополит, а не патриарх. Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом, а тот, реагируя на обращение, сообщит Собору «необходимое». Также, по данным «Вестей», в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения. Вселенский патриархат берет на себя и вопрос утверждения статутов церковных единиц. Украинская церковь будет получать миро (т.е. особое вещество, используемое в таинствах) только у Константинополя. Церковь не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их Константинополю для утверждения. В случае проблем при избрании митрополита Киевского, которые «могут сказаться на единстве церкви», об этом будет сообщено Вселенскому патриарху, и он должен «осуществить шаги по урегулированию ситуации». Вселенский патриархат становится высшей апелляционной структурой. В уставе указано, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции, имеет право обращаться ко Вселенскому патриархату с апелляцией.

Но, господа, это не Устав, это «Акт о капитуляции» планируемой церковной организации Украины перед стамбульским Фанаром. Потому что «капитуляция» — это есть «лишение суверенитета» (временное или навсегда — сейчас не суть важно).

President.gov.ua Пётр Порошенко и Варфоломей

«Суверенитет», или в церковной терминологии «автокефалия» (с греческого «самовозглавление») — это верховенство власти государства внутри своей страны. В случае с церковью — это верховенство ее власти внутри ее канонической территории. Признаки государственного суверенитета принято выделять в двух разрезах:

Внутренние:

— верховенство власти, т. е. её распространение на всех лиц на суверенной территории, которое обеспечивается посредством законов и государственного аппарата. В соответствии с 1 и 2-м пунктами рассматриваемого Устава верующие Украины становятся прихожанами, причем «неразрывными», Константинопольского патриархата. И конкретные формы объединений прихожан (статутов церковных единиц) тоже утверждают не украинские иерархи, а чиновники Константинопольского патриархата.

— самостоятельность государственной власти, а также её независимость от иных властей на некой территории. Да уж, «независимость», в условиях, когда Фанар становится высшим центром принятия решений (п.4), имеющим возможность волевым актом определить главу украинской церкви (п.8) и имеющим не только высшую судебную, но и просто дисциплинарную власть (в самой важной области — спорах церковной элиты, п.9).

Внешние:

— самостоятельность власти, и ее независимость от иных властей за пределами территории этой страны. Опять вынужден вернуться к первому пункту: вся связь с остальными церквями проходит через Константинопольский патриархат.

Ну и уж, конечно, нельзя не заметить несколько откровенных оплеух, которые Фанар закатил будущей ПЦвУ. Еще в древности китайцы заметили, что «миром правит знак и символ». Европейцев это тоже касается. В предложенном Уставе Фанар отбирает у Украины важнейшие церковные знаки и символы.

Да, не все предстоятели восточноправославных церквей носят титул патриарха, общепризнанных только девять из пятнадцати. Но всё равно «патриарх» — это высший по почтенности церковный титул: митрополитов-то очень много. Так что пунктом третьим будущей ПЦвУ отказывают в очень значительном и значимом образе.

Shakko Печь для варки мира (Патриарший дворец, Музеи московского Кремля)

Миро — это освященное благовонное масло, изготовляемое из 64 компонентов. Считается, что «через святое Миро в таинстве Миропомазания Церковь сообщает своим новым членам благодатный дар Духа Святого». В Русском царстве/Российской империи с 1675 года Святое Миро варили только в двух местах — в Москве, в Патриаршей крестовой палате (называемой также Мироваренной палатой), и в Киеве, в лаврской трапезной церкви. Теперь право мироварения у новой украинской церкви планируется отобрать (пункт 6). А ведь миропомазание — это одно из величайших христианских таинств. Без него и Крещение невозможно…

Пунктом седьмым у украинской церкви отбирают право канонизации. Хотя право причисления к лику святых — это и есть один из основных признаков поместной автокефальной церкви. Так, например, преподобного Никодима Святогорца канонизировал в 1955 году Константинопольский патриархат, блаженную Ксению Петербуржскую — Московский (1988), святителя Григория Валашского — Румынская церковь (2005), преподобного Германа Аляскинского — Русская православная Церковь в Америке. И подобному несть числа… 7-й пункт фанарского устава ставит украинскую церковь на уровень финской, которая была вынуждена обращаться в Константинополь с нижайшей просьбой о канонизации Иоанна Валаамского.

Но, господа, Финская православная церковь — не автокефальная, а всего лишь автономная. То есть самостоятельная в вопросах внутреннего управления (и только). Хотя если всмотреться в предложенный Фанаром Устав, то и некоторых элементов церковной автономности украинская церковь тоже лишается: например, утверждения уставов церковных общин (пункт 5).

Суверенная власть, как известно, делится на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную. Но даже самый беглый взгляд на озвученные «Вестями» пункты Устава убеждает, что на каждой из этих ветвей уютно устраивается Константинопольский патриархат. На возводимом «заборе» ПЦвУ можно написать любое слово, даже «автокефалия», но это всё равно будет не более чем забор — некая церковная организация, по статусу где-то между «автономной церковью» и митрополией Фанара на украинской земле. То есть где-то внизу иерархии: за высоким статусом «автокефальной церкви» Украина помчалась по лестнице, ведущей вниз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

А это очень обидное и унизительное для Украины «падение». Ведь сейчас Украинская православная церковь (та, что «Московского патриархата») официально является «самоуправляемой с правами широкой автономии». Более того, «УПЦ МП, — это фактически было устройство автокефалии». Это не мои слова, это фрагмент интервью, которое дал ВВС архиепископ Телмисский Иов (Геча) из Константинопольского патриархата.

А ныне взамен предлагается статус с куда более низким качеством даже автономии. И украинская власть, «задрав штаны», бежит на этот уровень.

Киев