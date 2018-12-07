Это был тяжёлый час. Сидеть в заведении и смотреть политическое ток-шоу. Очередное, штампованное, с одними и теми же героями и темами — меняется только плашка телеканала. Давно я не видел этих ток-шоу на украинскую тему. Но вот они снова до меня добрались. Липкими политическими клешнями. Никогда не думал, что скажу это: но, знаете, Ковтун не так уж и плох. И Трюхан, и Цимбалюк, и кто там ещё (не помню). Карасёв на их фоне — вообще гуру. Но, видимо, запас даже таких горе-экспертов кончился.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

А новые лица нужны. Должен же кто-то создавать иллюзию свободной дискуссии, демонстрировать, какие на Украине идиоты. Ковтуну повезло: его сделали звездой (он, к слову, сам в это верит), дали заработать. И платят ему федеральные деньги. Те, что могли бы пойти на более полезные вещи. Над Ковтуном издевались, но он, как выяснилось, профессионал — идеальный экспертный клоун. Тем, кого собирают по украинским степям сейчас, до него как стэндаперу из Крыжополя до Ивана Урганта.

Смотрю: сидит плешивый испуганный головастик в пиджаке из секонд-хенда и полтора слова связать не может. А все над ним ухохатываются: ну смотрите, какой дурачок! Там все, что ли, на Украине, такие придурки? А дурачок мямлит, заговаривается, болтает что-нибудь на 282-ю статью — шоу.

Скоро, когда украинских экспертов для российских ток-шоу совсем не останется, гостей будут набирать из бомжей, обитающих на Майдане.

— Здравствуйте, вы можете к нам приехать?

— Э, шо?

— Мы заплатим вам 10 тысяч рублей, это примерно 5 тысяч гривен.

— О! Я готов!

Кадр из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». youtube.com Вячеслав Ковтун

Бомжа отмоют, придумают ему мифическое место работы — какой-нибудь Институт межсоюзных отношений, — напишут «политолог» и отправят вещать в консервный ряд, идущий в дневное время. Если ему повезёт, то он станет новым Ковтуном — и переместится в вечернее время. Так украинский бомж превратится в политолога в добротном пиджаке (не от Kiton, конечно, но хотя бы от Burberry).

Ясно, для чего это делается. Об Украине говорить надо, показывать, как там у небратьев всё плохо. Зритель хавает данную тему. Три года — плюс-минус — это и правда работало, пусть и с разной степенью эффективности. Но сейчас — кому это нужно и кто в это верит?

На федеральных каналах за государственные деньги собирают украинский политический сброд — клоунов, аферистов, голодранцев, популистов разных мастей, чтобы те участвовали в агитпропе, в информационной войне, но это ни черта не работает. Потому что клоуны, аферисты, голодранцы и популисты — сброд. А ещё потому, что сама эта идея устарела, покрылась слоем пыли и жира вроде того, что остаётся на вытяжке.

Союз, кстати, рухнул под такие картинки. Нам вещали, а толку не было. Потому что никто не верил, и не хватало ни таланта, ни сил делать качественный продукт. Сейчас мы наблюдаем аналогичную историю. Агитация и пропаганда российского политического телевидения работает в обратную сторону: она не только не эффективна, но и вредна. С таким же успехом можно было бы демонстрировать зрителю кадры из сыктывкарской общаги. То же чувство, тот же эффект.

И проблема даже не в том, что за наши деньги гадят на нашу страну, выедают брендированными ложками наши мозги (хотя почему они должны это делать?), а в том, что всё это напоминает агонию, рождённую гигантским самомнением и абсолютным бессилием.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Надоел

На выходе — Украина оторвана, Украина превращена во врага, а мы всё продолжаем бормотать прогорклые мантры, снова и снова. Приближает ли это нас к решению проблемы? Нет. Примиряет ли украинский и русский народы? Тоже нет. Впрочем, «нет» этих тут бесконечное множество. Но вредны и тошнотворны ли подобные проекты? Да.

Мне нравится милосердие в любых формах. И хорошо, наверное, что украинский политический сброд собирают в студиях, подкармливая его. Но согласитесь, в России есть кому помогать. А в Донбассе тем более. Раздайте эти деньги, как вариант, тем, кто живёт в Луганске по столичным ценам на 5 тысяч рублей в месяц.

К слову, как там Донбасс, телевизионщики? Изменилась повестка?

На самом деле всё это ещё одна вариация на классический сюжет «волки, волки». Только кричащих мальчиков тут много — пусть и не мальчики они уже вовсе: они ежечасно вещают об опасности, сыплют банальностями, а на них смотрят, им верят, раз, второй, третий, но… Терпение не безгранично. И даже человек с интеллектом очередного украинского «эксперта» понимает: что-то идёт не так, меня дурят. Эта политическая «Санта-Барбара» затянулась, стала скучна.

Но в том сериале про Сиси и Круза (или как их там звали?) вреда не было, а тут нечто вроде диверсии. В мыльных ток-шоу, пахнущих белизной, обречённостью и парфюмом Clive Christian, убивают и доверие народа, и его разум, и терпимость. И когда нужно будет донести действительно серьёзную, духоподъёмную мысль, внушить зрителю смыслы, дать установки, мальчикам, всласть накричавшимся «волки, волки», никто не поверит. Они, конечно, пусть говорят, но уже без нас.