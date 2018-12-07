Президент США Дональд Трамп во вторник в очередной раз угрожал увеличить тариф на товары и услуги из КНР до 25 процентов с 10 процентов в конце 90-дневного периода эмбарго на некоторые положения новых тарифных правил США, если Китай не предоставит достаточных уступок. Китай на это никак не ответил, — но ни у кого нет сомнений, что тарифная война между Америкой и Поднебесной только набирает обороты.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Пекин и Вашингтон обмениваются тарифными залпами с весны.

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести пошлины в качестве ответа на якобы нарушение КНР интеллектуальных прав на американскую продукцию. По стабильной, — хотя и довольно свежей — американской традиции, никаких доказательств нарушений обнародовано не было. В свою очередь, Госсовет Китая тогда же принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

В мае стороны вроде бы пришли к согласию, что тарифная война пойдет на пользу только Европе, пробуждающейся Индии и молодым драконам Азии. Однако прийти к согласию в торговых вопросах все-таки не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели 25%-ю пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку на сумму 50 миллиардов долларов. Китай отреагировал зеркально и ввел 25%-ю ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров также на сумму 50 миллиардов долларов. В июле произошел новый обмен ограничениями — начала действовать установленная Пекином таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 млрд долларов, что также было ответом на аналогичные шаги США. В августе Соединенные Штаты объявили о пошлинах в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, Пекин ответил зеркально.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Чуть позже под давлением уже американских производителей и китайских лоббистов был введен 90-дневный мораторий, который оканчивается в первый день нового года.

То, что китайская экономика своим взлетом обязана не в малой степени специфическому отношению Пекина к чьей-то чужой интеллектуальной собственности, для всех давно стало аксиомой. Скопированные до совпадения размера шильдиков и этикеток туфли, истребители, сотовые телефоны, процессоры и танкеры китайского производства резко экономили ресурсы на НИОКР, что в сочетании с крайне дешевой рабочей силой сформировало взлет экономики Китая в 90-е.

Разумеется, за три десятилетия ситуация изменилась — и сегодня Китай все меньше нуждается в «заимствованиях» чужих патентов, — однако милая привычка не платить за то, за что можно не платить, никуда не делась.

Довольно долго Америка вяло сопротивлялась китайской товарной экспансии — прежде всего, под давлением лобби крупных корпораций, которые быстро почувствовали привлекательность Китая как огромного отверточного цеха. Вместо того, чтобы давить на китайских «копипастеров», корпорации перенесли в Поднебесную легальные производства, резко снизив издержки. В итоге дешевые подделки и легальные оригиналы стали не так уж отличаться по цене, и китайским промышленникам стало выгодней с американскими разработчиками, чем везти в Америку контрафакт.

Сделано в Китае

Все изменилось с приходом в Белый дом нового президента. Если социальная политика Обамы строилась на модели государственного патернализма — лучшими примерами этого стала социалистическая система медстрахования Обамакаре и социалистический же подход к выплате государственных пенсий — о которой ИА REGNUM в деталях рассказывало, то подход Дональда Трампа был совсем иным.

45-й президент США делал ставку на возвращение Америки к ценностям индивидуальной инициативы и желания зарабатывать много, а не сидеть поколениями на достаточном, но именно что достаточном пособии. А для реализации такой политики Трампу нужны рабочие места — много рабочих мест. В самой Америке.

Собственно говоря, это и есть главная причина, почему Белый дом обратил внимание на китайских «копипастеров» спустя четверть века после начала их активности и тогда, когда эта активность уже почти сошла с экономического горизонта.

Как можно заметить, тема тарифных барьеров против товаров из Поднебесной находится в политическом поле уже не один день. Да и логика введения этих барьеров, о которой здесь говорилось, тоже была понятна китайцам с самого начала правления Трампа — даже с его выступлений в ходе избирательной кампании. И китайские производители загодя начали принимать энергичные меры.

Первым отреагировал наиболее мобильный малый и средний бизнес.

Многие производители-экспортеры, особенно из промышленно развитого района Гуаньчжоу, прилегающего к Гонконгу и Макао, и других мест дельты Жемчужной реки, начали активно изыскивать возможности реализовать планы перемещения производства — в соседний Вьетнам, до которого всего пять часов хода современному грузовику.

В результате, по оценкам аналитиков промышленной недвижимости Юго-Восточной Азии, стоимость строительства нового сборочного или производственного предприятия во Вьетнаме за последние несколько месяцев достигла 10 миллионов юаней (1,4 миллиона долларов США). Это включает собственно подготовку промышленных предприятий, перемонтаж производственных линий, вывозимых туда из дельты Жемчужной, а также выплату пособий для квалифицированных китайских рабочих, которым предстоит стать ядром будущих производственных команд — набранных на месте, из вьетнамцев.

Наиболее привлекательными для таких переносов производств стали Хошимин, а также провинции Биньдинь, Лонган и Донгнай, которые имеют хорошую транспортную инфраструктуру, соединяющую заводы, глубоководные порты и аэропорты.

(сс) Quangpraha Хошимин

Согласно данным аналитиков промышленной недвижимости региона, в этом году около 5000 фабрик, базирующихся в материковом Китае, принадлежащих инвесторам из Гонконга или Тайваня, или частным инвесторам из материковой части страны, отправили своих менеджеров, чтобы они изучили перемещение производства во Вьетнам, чтобы предотвратить рост тарифов на производимые ими изделия как на экспорт из Китая.

Под влиянием его массового перемещения производств цены на землю, рабочую силу и строительные материалы во Вьетнаме подскочили. Аналитики приводят пример промышленного парка Янг Дьен в провинции Донгнай, примерно в 70 километрах от Хошимина, где цена аренды промышленных земель в долгосрочной аренде достигла 90 долларов США за квадратный метр, — по сравнению с 55 долларами США в прошлом году.

«Вы должны быть быстрыми [в своем решении] … наша земля скоро закончится. Десятки боссов китайских предприятий посещают наш индустриальный парк каждую неделю», — сказал в интервью Цао Хо, исполнительный директор индустриального парка.

По данным Винси Нгуен, главы китайского офиса Би Дабл Ю Индастриал, которая строит и управляет промышленными парками, ежемесячная арендная плата за уже существующие заводские здания в популярных индустриальных парках недалеко от Хошимина также выросла — до 4 долларов США за квадратный метр с 3 долларов США в прошлом году. Хотя китайцы, как видно из приведенных цифр, предпочитают строить свои заводы в полном цикле — свободных площадок уже так мало, что в ход пошли и программы перекупки и переоснащения существующих.

Это касается не только цен, но и фьючерсов рынка. «Около половины фабричных зданий наших двух проектов в провинции Биньдинь, которые строятся, уже проведены по контрактам», — сказала Винси Нгуен.

Гао Цзян, соучредитель компании Ви Эн Оушен Бизнес Консалтинг Сервис, которая работает по более чем 50 промышленным паркам во Вьетнаме, приводя туда китайских производителей, оценил затраты на развертывание типового предприятия.

«Если мы говорим о создании небольшого завода электроники с числом занятых на производстве около 300 рабочих в популярных индустриальных парках недалеко от города Хошимина, это будет стоить около 1 миллиона долларов США… Для завода площадью 5000 квадратных метров вам необходимо платить 20 000 долларов США в месяц аренды. Вам еще нужно заплатить 140 000 долларов США за полугодовой арендный депозит и арендную плату за первый месяц вперед… Вам также понадобится еще 90 000 долларов США каждый месяц, чтобы выплачивать зарплату 300 рабочим. Другие расходы включают налоги и транспорт для сырья и готовой продукции, но они не так значительны», — сказал Гао Цзян.

Ху Ю Линь, председатель Совета Тайваньских торговых палат во Вьетнаме, подтвердил в интервью вьетнамским журналистам на пресс-конференции, темой которой стала миграция производств из Китая, что всплеск перемещений с материка был вызван опасениями по поводу торговой войны между Америкой и Китаем.

«За несколько месяцев этого года более 100 тайваньских [по месту регистрации акционеров] промышленных предприятий, переезжают из материкового Китая во Вьетнам. Количество заводов [которые переехали во Вьетнам], принадлежащих Китаю и Гонконгу [собственникам из материкового Китая и Гонконга]… быть втрое больше», — сказал Ху Ю Линь.

«Миграция была наиболее активной среди производителей таких отраслей, как мебель, обувь и электроника», — сказал он, добавив, что в последние годы во Вьетнаме быстро развивается вертикально-интегрированная промышленная цепочка производства обуви, одежды и аксессуаров на местном сырье и материалах. Недавно тот же процесс начался в области производства мебели, изделий из пластических масс и даже металлообработки.

Еще одна тенденция, подмеченная Ху Ю Линем, помимо быстрой локализации производственных процессов, — создание вертикально-интегрированных схем, в которых китайские и «новые вьетнамские» предприятия работают в одном производственном цикле. «С этого года наблюдается заметная новая тенденция на предприятиях электроники с многоэтапными технологическими циклами, — в которые теперь встроены предприятия на территории Вьетнама как оконечной точки для последних технологических действий, сертификации, контроля и документирования», — так Ху Ю Линь обозначил детали этой тенденции.

Ставшее политической реальностью сближение Ханоя и Вашингтона превращает Вьетнам не только в тихую заводь, защищенную от политических рисков непредсказуемых отношений США и КНР, но и в порто-франко масштаба макрорегиона, чему способствует весьма мягкая таможенная и налоговая политика властей страны Синего дракона.