С утра 2 декабря, с учетом разницы во времени, все мировые СМИ оповестили население планеты о соглашении прекратить или по крайней мере приостановить на три месяца торговую войну таможенных пошлин, развязанную летом американской администрацией Дональда Трампа против Китая. Фондовые индексы в разных частях света взлетели как по команде под рефрен дружно бравурных комментариев самых различных экспертов. Примеров множество.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

«Возобновление переговоров между Си Цзиньпином и Трампом было переломным и позитивным шагом, продемонстрировавшим прогресс», — этот восторг источает Билл Джонс, шеф вашингтонского бюро Executive Intelligence Review (EIR) самого «гуру» антиглобалистов Линдона Ларуша, добавляющий, что после этой встречи, возможно, удастся увидеть «свет в конце туннеля».

От Джонса не отстает специалист вполне себе глобалистского Института Брукингса Даррелл Вэст, радостно сообщающий, что «стороны не выигрывают от конфронтации, и встреча лидеров важна потому, что крепкие личные отношения помогают избежать недопонимания».

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Германии. 2017

Эксперт по Китаю Свободного университета Берлина Бертольд Кун указывает на «грандиозные усилия» Трампа и Си, которые сделали «первый шаг, чтобы избежать торговой войны».

«Встреча Си Цзиньпина и Трампа заслуживает самых высоких похвал», — присоединяется к западным коллегам индийский сотрудник вашингтонского Института китайско-американских исследований Сурбах Гупта. От него не отстают и его китайские коллеги по экспертному цеху. «Важный консенсус Трампа и Си Цзиньпина задает тон для дальнейших двусторонних отношений в области торговли и других сферах», — это Ши Шивэй, приглашенный сотрудник того же берлинского Свободного университета.

Список панегириков можно продолжать до бесконечности, если бы не одно но. Прошло несколько дней, и многие из рассыпавшихся комплиментами в адрес китайского и американского лидеров уже пожалели, что сильно поторопились. «Слово — серебро, а молчание — золото!» И зная, с кем имеешь дело в образе «цивилизованных» верхов Запада, действующих по принципу «если правила не устраивают джентльменов, джентльмены меняют правила», можно было бы эту народную мудрость учесть заранее. К тому же, памятуя и еще об одной такой мудрости, что «поспешишь — людей насмешишь».

Потому что в тот же самый день, когда Трамп и Си Цзиньпин договаривались о заморозке санкций, в Канаде по американскому запросу задержали и готовят теперь к экстрадиции в США Мэн Ваньчжоу, одну из топ-менеджеров Huawei, второй после Samsung телекоммуникационной компании мира. И к тому же будущую наследницу основателя холдинга Жэнь Чжэнфэя.

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Паузу выдерживали, сколько было можно. Больше, чем до сегодня, оказалось, нельзя. И снова, как и после встречи в Буэнос-Айресе, — шквал комментариев в СМИ и динамики фондовых рынков, только на этот раз строго обратной, негативной, нисходящей. Наблюдатели предрекают «аргентинскому перемирию» очень сложную судьбу и делают это не менее дружно и с не меньшим задором, чем считанные дни назад пели осанну «безоблачному», как им казалось, будущему мировой экономики.

Конспирологи со стажем, преодолев шок, скажут, что это-де «провокация против Трампа», что-то вроде расследования спецпрокурора Мюллера. Что Трамп-де «не хотел», а его подставили коварные внутриполитические оппоненты, которые спят и видят, чтобы не дать ему осуществить свою программу, а самого президента-миллиардера подвести под импичмент или по крайней мере связать по рукам и ногам, лишив инициативы и пространства маневра.

На наш же взгляд, ничего подобного! Провокация — да. Но только против не Трампа, а Си Цзиньпина, о которой Трамп не мог не знать еще тогда, когда тряс в Буэнос-Айресе перед камерами руку своему китайскому визави, другой сложив в кармане излюбленную англосаксами комбинацию из трех пальцев. Эксперты на новый лад перестраиваются туго. Единственное, что им пока удалось из себя выдавить, — это то, что в основе американского поступка лежит попытка зачистки рынка от конкурентов.

Опять ничего подобного! То есть отчасти конкуренция, именуемая «недобросовестной», конечно же, место имеет, но это место — десятое из десяти возможных позиций. Экономика здесь ни при чем или почти ни при чем. Политика, кстати, вопреки вполне логичному на первый взгляд ходу мыслей, — тоже.

Тут мы сталкиваемся не с чем иным, как с психопатологическим эксцессом собственной исключительности, которая проявляет себя в стремлении «нагнуть» и унизить партнера по переговорам, сделав невозможным выполнение достигнутых договоренностей. Несмотря на то, что, по единодушным оценкам наблюдателей, Трамп эти переговоры в целом выиграл, побудив Си Цзиньпина согласиться с определенными уступками.

Доминирование

Но американцам нужен был выигрыш не «по очкам», а сугубо нокаутом, чтобы оппонент, посмевший разговаривать на равных, оказался в тупике и цугцванге. Понятно ведь, что объяснить итоги встречи в Буэнос-Айресе широкому общественному мнению в КНР было непросто и без ареста Мэн Ваньчжоу. Но теперь это сделать будет практически невозможно, по крайней мере, без серьезного ущерба для имиджа китайских властей.

И поскольку обстановка внутри страны пусть и стабильная, но непростая, в частности, продолжается жесткая борьба с коррупцией, получается, что и переговоры с китайской стороной, и договоренности Трампу были нужны постольку, поскольку задача ставилась не договориться, а заманить Си Цзиньпина в ловушку. А, следовательно, на выходе — поколебать стабильность пекинской власти, породив в народе ропот, а в элите — кулуарное обсуждение ситуации и ее фигурантов.

Поскольку допустить этого Си Цзиньпин не может, да и как любой уважающий свою страну и себя лидер не имеет на это права, почти наверняка процесс моратория на тарифные войны будет гласно или негласно приостановлен. В той или иной форме, по тем или иным видимым причинам. Получается, что именно этого Трамп и добивается?

Отметим, что такое происходит не в первый раз. Ну-ка вспомним, что случилось 7 апреля прошлого 2017 года на личной усадьбе Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида? Именно там в тот день проходила встреча американского и китайского лидеров, первая после смены хозяина Овального кабинета в Белом доме. И именно на фоне той встречи издевательски под поданный к столу торт Трамп сообщил Си Цзиньпину, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийскому аэродрому Эш-Шайрат, якобы «в отместку» за химическую атаку в Хан-Шейхуне, явно постановочную, но списанную на правительственные силы. Китайского лидера тогда просто подставили, вероломно, с подлостью, присущей только англосаксам, поставив в неприемлемое положение, когда в его присутствии бьют по силам союзников.

Отдельного комментария заслуживает и обнародованное американцами «объяснение» нашумевшего ареста китайской бизнес-леди в Ванкувере. За сотрудничество с Ираном — так оно звучит. Прямо, не стесняясь демонстративного экстерриториального распространения своих, к тому же незаконных мер и вмешательства с этими подходами в юрисдикцию третьих стран.

Несмотря на то, что Пекин проявил осторожность и терпимость к спорадическим конвульсиям слона в «посудной лавке» и некоторое время назад, не отступаясь от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), прекратил закупки иранской нефти. Но любая добрая воля воспринимается англосаксами только лишь через призму собственного «величия», а любой шаг им навстречу единственное, чего достигает, — убеждает их в слабости партнера и собственной непогрешимости. «Видите? Надавили — и все в порядке. И нечего с ними миндальничать!» — таково непреходящее кредо этой раковой опухоли на теле человечества и планеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия США

Это и есть ложно понимаемая «исключительность». А попросту — спесь, которая сама никогда не проходит. И которую, чтобы она прошла, нужно сбивать, окуная спесивого, извините, наглой мордой в унитаз. У Китая такой опыт, причем прекрасный, кстати, имеется. Помните характерный эпизод с якобы «ошибочным» ударом американских ВВС по китайскому посольству в Белграде во время варварской агрессии НАТО против Югославии?

Так вот тогда в ответ истребители-перехватчики Поднебесной провели блестящую операцию по перехвату напичканного секретной аппаратурой американского самолета-шпиона, принудительно посадив его на аэродром на территории КНР. И, невзирая на размахивания кулаками и прочие слюни и злобное змеиное шипение американской стороны, разобрали его до винтика и выпотрошили американские секреты. Самолет тогда так и не отдали, вернули через некоторое время только экипаж.

Скажут: тогда КНР еще не приблизилась настолько к глобализационному лидерству, как сейчас, и терять особо ей было нечего. Так, да и не так. Сам эпизод с хамски демонстративным, немотивированным арестом ведущего топ-менеджера ведущей высокотехнологичной компании показывает, что к такому лидерству, каким бы близким оно ни казалось, американцы Китай не подпустят. Всегда в последний момент что-нибудь придумают, чтобы остаться «хозяевами своего слова» — сами дали, сами и назад взяли. Не сдюжат в конкуренции — устроят банальную провокацию. Или какую-нибудь еще подлость.

Нужно четко понимать, что это просто такая элита. Попробуйте договориться с аллигатором — ни у кого, кроме бегемота, способного, не испытывая никаких проблем, перекусить его пополам этого никогда не получалось. И до тех пор, пока в Китае ли, в России или в других странах, становящихся объектами «фирменного» американского высокомерия, остаются иллюзии, что аллигатор, если его умаслить, подобреет и «поделится», такой беспримерный международный рэкет на государственном уровне будет продолжаться и процветать.