Украина в какой-то степени добилась своего, став одним из основных вопросов проходящего сейчас в итальянском городе Милан очередного заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Но в качество кого — сидящего за столом или блюда на столе?

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А так жалко!»

Провокация Киева в Керченском проливе дала возможность многим мировым игрокам обозначить свои позиции, однако украинская проблема оказалась на первом место разве что только для Варшавы и в контексте борьбы поляков против международного проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя работу саммита, отметил, что на нем не поднимался вопрос о санкциях против России, потому что это «предмет переговоров на других форумах». Чапутович заявил, что он обсудил «возможные дальнейшие действия США и ЕС против Москвы» с главой американской делегации, помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, а также затронул тему «украинского кризиса» в беседе с министром иностранных дел Канады ХристейФриланд. При этом глава польской дипломатии, подводя итог председательству Италии в ОБСЕ в этом году, подчеркнул: «Мы не видим большого успеха». Таким образом, можно сказать, что Варшава сделала еще один шаг в сторону от Европы, где она вообще-то расположена, пытаясь приблизиться к США и Канаде, от которых ее отделяют тысячи и тысячи километров Атлантического океана.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

Что касается самих американцев, то Митчелл в своем выступлении произнес ритуальные слова с осуждением России. Однако он расширил географическую повестку, заявив, что Москва пренебрегает «обязательствами ОБСЕ» также в отношении Грузии и Молдавии. «Продолжающаяся оккупация Россией грузинской территории и невыполнение обязательств по выводу войск из обоих мест привели к затягиванию этих конфликтов и углублению региональных разногласий, — сказал помощник госсекретаря и тут же. — Между тем на Южном Кавказе мы должны продолжать работу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта». Но Вашингтон не может не понимать, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно без Москвы, с которой он является сопредседателем Минской группой ОБСЕ. К тому же, как обращает внимание немецкая газета Die Welt, интересен сам факт прибытия в Милан во главе американской делегации не тяжеловеса, а «одного из тринадцати помощников государственного секретаря», то есть эксперта вместо политика, что является в целом «неплохим решением». Остается лишь понять, какую именно проблему Белый дом намерен обсудить на дипломатическом уровне как главную.

Чуть сложнее выглядит положение Германии. Старший партнер правящей коалиции, Христианско-демократический союз, занят выборами председателя партии в ситуации отказа баллотироваться на этот пост немецкого канцлера Ангелы Меркель. Поэтому высказывания политиков ХДС по международной тематике сегодня во многом носят характер публицистики в условиях внутренней избирательной кампании. На этом фоне в какой-то степени развязаны руки у министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, представляющего младших партнеров, социал-демократов. Накануне отъезда в Милан он заявил, что «у нас будет возможность поговорить об Азовском море, где нам нужно предпринять срочные конкретные меры по деэскалации. И мы поговорим о контроле над вооружениями. Особенно в связи с кризисом с договором РСМД, мы должны вновь включить эту тему в международную повестку дня». При этом одностороннее намерение США выйти из этого договора РСМД стало одним из пунктов разговора Мааса «на полях» саммита СМИД ОБСЕ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Да и сам Лавров в ходе своего выступления на пленарном заседании министерской встречи отметил:

«В стремлении добиться превосходства узкая группа стран применяет методы шантажа, давления и угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию — яркие тому подтверждения. Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на «восточном фланге», развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами — все это привело к кризису доверия в Евроатлантике. Новые витки создаются в связи с намерением США «похоронить» еще одно международное соглашение — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли сегодня (6 декабря — С. С.) в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа ОБСЕ. Россия за то, чтобы обсуждать озабоченности не через «мегафон», а профессионально. Мы поддержали инициативу Германии о «структурированном диалоге» по вызовам безопасности».

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Открывая саммит, председательствующий на нем глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези упомянул о концепции «всеобъемлющей безопасности на 360 градусов», обеспечение которой «означает иметь мужество бороться с существующими кризисными узлами». Кстати, само итальянское дипломатическое ведомство в контексте саммита в Милане упоминает о встрече Моаверо-Миланези с коллегами из Азербайджана и Армении, что способно стать возможностью сделать «шаг вперед в возобновлении диалога, направленного на содействие мирному и консенсусному урегулированию нагорно-карабахского конфликта». В целом же, как можно видеть, с подачи американцев наступает время создания тактических и ситуативных альянсов, а не стратегических союзов. Так, Россия и Германия выступают за совместные действия по договору РСМД и — не исключено — вместе будут работать по Украине в условиях попыток противодействия Польши, которая надеется, что ей помогут США (а вот это совсем не факт). Вашингтон в свою очередь сфокусирован на Закавказье ввиду проводимой американцами операции против Ирана. Пойдет ли он в этой ситуации на уступку на других площадках? Компромиссы с ними легкими не будут. Однако главным проигравшим остается Киев, за счет которого будут достигаться определенные договоренности.