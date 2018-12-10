Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй больше не контролирует обстановку. Соглашение по Брекситу, которое она сейчас пытается отстоять, подверглось критике со стороны всех политических партий, и, вероятно, это соглашение будет отклонено парламентом в ходе голосования, запланированного уже на следующей неделе, 11 декабря. Настало время подумать о плане «Б», говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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Конечно, лучший из возможных вариантов — это проведение второго референдума о членстве Великобритании в ЕС, в рамках которого у британцев появилась бы возможность сделать более разумное решение, поскольку негативные последствия Брексита теперь очевидны для всех. Но обратный путь может оказаться непростым. Во-первых, Европейский союз должен четко дать понять, что решение Великобритании о выходе из ЕС может быть отменено.

У премьер-министра Великобритании никогда не было шансов обеспечить именно тот вариант Брексита, за который британская общественность проголосовала в 2016 году. Соглашение, которое Мэй заключила с Брюсселем, абсолютно никого не устраивает, ни сторонников Брексита, ни его противников. В рамках соглашения, предложенного Мэй, Великобритания покинет ЕС, сохранив большую часть своих обязательств и не получив практически никаких привилегий. Соглашение также предусматривает «экономическую аннексию» Северной Ирландии.

Тереза Мэй

Бывший губернатор Банка Англии Мервин Кинг не преувеличивает, когда говорит о том, что условия соглашения Мэй являются ничем иным как предательством Великобритании. Лидеры ЕС поручили своим переговорщикам настаивать на суровых условиях. Маловероятно, что граждане Великобритании проглотят это соглашение. Все более вероятной становится возможность того, что британцы скажут свое слово против Брексита. Однако для отмены Брексита необходимо осуществить три шага.

Во-первых, британское правительство должно организовать второй референдум. Тем не менее маловероятно, что разобщенное правительство Мэй найдет в себе силы провести второй референдум. К счастью, в парламенте уже заявили о готовности рассмотреть альтернативные варианты, если соглашение Мэй потерпит крах на голосовании 11 декабря.

Во-вторых, ЕС должен устранить ряд процедурных препятствий. В частности, в ЕС должны заявить, что в случае, если Великобритания — для того, чтобы получить необходимое время для проведения второго референдума, — аннулирует свое уведомление о выходе из ЕС, то Брюссель не будет возражать. Ранее в Европейском суде заявили, что для отмены уведомления потребуется согласие всех членов ЕС. Европейские лидеры должны подтвердить, что они позволят Великобритании аннулировать свое уведомление о выходе.

В-третьих, лидеры ЕС должны отказаться от соблазна навязать Великобритании еще более суровое соглашение о возвращении в ЕС. В Европейском союзе должны заявить, что страны-члены не против того, чтобы после проведение второго референдума Великобритания осталась в ЕС на прежних условиях.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier Флаги Евросоюза

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В Европе есть силы, которые хотели бы, чтобы Великобритания покинула Европейский союз, поскольку Лондон постоянно выступает против грандиозных амбиций ЕС. Даже европейские сторонники Великобритании хотели бы, чтобы она лишилась всех своих привилегий в качестве платы за обратный билет. Однако это могло бы в очередной раз подтолкнуть граждан Великобритании еще раз поддержать Брексит. Для всех было бы разумнее простить и забыть. Это послужило бы уроком для остальных, мол, Великобритания попробовала выйти из ЕС, и видите, что получилось.

Если Великобритания не откажется от Брексита даже при угрозе того, что в конечном итоге она может столкнуться с самым разрушительным из возможных вариантов — выходом из состава Европейского союза без соглашения, проиграет не только Великобритания, но и ЕС. Если уведомление Великобритании о выходе все же будет аннулировано, а данный сценарий с каждым днем выглядит все более вероятным, обе стороны окажутся в выигрыше. Разумное и своевременное вмешательство европейских лидеров могло бы кардинально изменить сложившуюся ситуацию.