Мария Шукшина сказала, что необходимо закрыть программу Андрея Малахова. И это, на самом деле, правильная, серьёзная вещь. Однако отнеслись к ней как к ещё одному информационному писку в медиагуле. Но откровенно: сохранить здравый смысл россиян, их душевное равновесие можно, действительно, только закрыв эти отвратные ток-шоу. Ибо барометр мерзости на них зашкаливает и готов взорваться, а мы всё больше превращаемся в Джека Торранса, бегающего по отелю «Оверлук» с топором.

Mikhail Popov Андрей Малахов

Mikhail Popov Андрей Малахов

Как в фильмах-катастрофах: дамбу прорвало — и льются грязевые потоки, уничтожая дома, людей. Всё обращается в грязь. Но в фильмах, как правило, есть хеппи-энд. Грязь заканчивается. Однако не в жизни, не в этой матрице. Тут грязь бесконечна: она льётся и льётся с нашего телевидения.

В своё время футбольный тренер Анатолий Бышовец изрёк: «Нет предела человеческой мерзости». Да, особенно, если перед тобой уже не люди, а биороботы хайпа. Они хотят поднимать рейтинги, они хотят ковать бабло — раскалённое, огненное, как геенна.

Умер великий актёр Николай Караченцов. Большая жизнь, нелёгкая смерть. И надо бы по-хорошему проводить его в последний путь, почтить светлую память. Если не добрые слова говорить, то хотя бы не лить грязь. А не получается.

Цитата из кф Старший сын. реж Виталий Мельников. 1975. СССР Николай Караченцов

Как только умер Караченцов, ему устроили проводы на телевидении. Странная вдова, пьющая шампанское. Сальные истории. Омерзительные подробности. Но и этого оказалось мало. Прошло чуть больше месяца — и в «Пусть говорят» решили обсудить любовниц Караченцова. Представили его кем-то вроде Харви Вайнштейна. Первый канал, прайм-тайм.

Не знаю, каким человеком был Николай Караченцов. Сколько имел любовниц, имел ли их вообще. Это не важно, на самом деле. Особенно сейчас, когда он отошёл в мир иной. Ведь есть уважение, есть память — и есть честь. Но беда в том, что продюсеры всех этих ток-шоу не знают таких слов. Они вычеркнули их, заодно растворив в кислоте совесть. Превратившиеся в жирных могильных червей, которые лезут и лезут под крышки гроба.

Дело ведь не только в Караченцове. Суть в том, что за федеральные деньги в прайм-тайм раз за разом уничижаются народное достоинство и память. Мракобесные ведущие и гости топчутся на могилах наших героев, предков и получают от этого кайф и деньги. Всякий раз нам пытаются внушить, что мы не народ, не люди, а быдло. Странное развлечение: превращать людей в свиней за их же деньги.

Сколько ещё это будет продолжаться? Нам говорят, что вокруг много угроз, что Россия — в кольце неприятелей. Но враг-то давно за воротами. Враг оккупировал Большое Око и гонит оттуда грязь, доказывая, что мы не люди, а свиньи. Помните, была такая фраза в «Дураке» Юрия Быкова: «Неужели ты не понимаешь, что мы живём как свиньи и дохнем как свиньи только потому, что мы друг другу никто?» Именно так: нас убеждают, что мы никто. Во всех смыслах.

Цитата из фильма «Дурак». Реж. Юрий Быков. Россия. 2014 год

Раньше я гадал, что это — глупость или диверсия? Или всё вместе? Полагаю, что это диверсия. Сознательная. И причина у неё одна: для тех, кто ходит по останкинским кабинетам, по чиновничьим замкам, остальной народ — никто. Они биомасса, которой надо управлять, которую надо оболванить и превратить в свиней, чтобы высосать последние мозги и деньги. Могильные черви, паразиты, питающиеся за наш счёт. Когда эта страна окончательно крякнется из-за таких вот телешоу, они первыми уползут на Запад, где уже купили себе особнячки и флэты, конвертировав грязь в деньги.

Нам намеренно показывают образ скота, снова и снова. Чтоб вдалбливать, как сваю: в России нет нормальных людей. Вы сомневаетесь? Мы вам докажем, только не переключайте канал.

И я думаю вот о чём. В больнице мне делает капельницы медсестра — чистая Ася, типаж тургеневской девушки. Она воспитывает ребёнка, живёт с мужем, но ещё она старается помочь больным не только физически, но и духовно. Лишний раз накроет одеялом, скажет доброе слово, проявит заботу. Ей за это не платят. Наоборот — остальной персонал всякий раз делает её виноватой. Но пациенты её обожают. Особенно пожилые люди, на которым всем чхать. А медсестра — её зовут Оля — говорит с ними, успокаивает, приносит еду, чай. Помогает.

Нормальная девушка. Таких девушек, таких Ась, в России — тысячи. Но вам никогда не расскажут об этом. Ни Малахов, ни Борисов, ни любой другой червь не пригласит их в эфир, забитый шлюхами и хабалками. Потому что нельзя говорить, показывать, что в России есть нормальные люди. Добрые, порядочные, отзывчивые. Нормальным людям нет места на российском телевидении.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР На приеме у врача

Для чего показывать медсестру, если выйдет очередная условная Боня, ругнётся матом, покажет грудь, скажет мерзость? Будьте как она, но не как медсестра. Потому что медсестёр не показывают в прайм-тайм. А вот шлюхам и хабалкам там — самое место.

Да, это заговор. Это телевидение Тысячи холмов, где воспитывают ненависть к другому, к другим — к нормальным людям, тем, кто ещё сохраняет признаки человечности. Их не должно быть ни на экране, ни вне его. Пусть говорят мрази, пусть копошатся черви.

И мы понимаем всё это. Говорим, кричим, возмущаемся. Но что толку? Им дали на это право. Дали патент на превращение людей в свиней. Но один вопрос: не боятся ли они, что когда-нибудь, согласно их плану, свиней станет больше, чем нормальных людей, и они превратят страну в хлев, а после и в скотобойню? Или, собственно, в этом кроется план?

От современного российского телевидения сегодня не просто тошно, нет. Оно распространяет трупный яд, умерщвляющий плоть и душу. Это шабаш кощунников, еретиков и мерзавцев, которые оскверняют нашу память, съедают наши мозги и зомбируют наши души, чтобы дать могильным червям лакомство.

В фильме их бы раздавили ногами, но там есть хеппи-энд. А в жизни? Как с ними бороться в жизни, чтобы однажды и самому не произнести «хрю-хрю»?