Утром опера, вечером застолье

Скриншот со страницы instagram.com/aleksey_kornakov/tagged/?hl=ru

Бизнесмен, основатель компании по продаже косметических средств и концентратов витаминов «Расцветай» Алексей Корнаков отметил свой личный «добрый и прекрасный вечер» в большом зале Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. На мероприятии выступал Леонид Агутин, а столы, за которыми сидели, по словам бизнесмена, только «близкие», были расставлены прямо на сцене.

Видеоролики с мероприятия Корнаков выложил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrCI9u3DgXl/

«Для особо завистливых горе-критиков и умников сообщаю… Вопрос. Почему НОВАТ разрешил мне провести столь уникальное событие? Ответы: 1. Потому что оно уникальное. 2. Когда придёт время, НОВАТ и «Расцветай» откроют информацию об очень интересном и необходимом людям совместном проекте», — написал Корнаков.

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета информацию о проведённом мероприятии подтвердили.

«В 2018 году «Расцветай» стал генеральным партнёром НОВАТа. В соответствии с двухлетним договором о сотрудничестве НОВАТ совместно с «Расцветай» осуществит ряд творческих проектов, — приводят «НГС Новости» официальный ответ Оперного театра. — 3 декабря 2018 г. в НОВАТе состоялось закрытое мероприятие для сотрудников, партнёров и участников проекта «Расцветай», приуроченное к окончанию четырёхлетнего цикла создания продукта. Основатель проекта Алексей Игоревич Корнаков и разработчик продуктов «Расцветай» доктор наук Татьяна Ивановна Новосёлова выразили благодарность участникам проекта и организаторам торжества».

Это — дно или свобода?

Это не могло остаться без внимания новосибирцев, которые на протяжении многих лет боролись за честь одной из главных достопримечательностей города.

«Имиджу «Сибирского Колизея» такая вечеринка наверняка нанесёт урон! А каково артистам выходить на сцену после того, как на ней погуляли «хозяева» новой жизни!» — написал комментарий Старостин С.

«Красота какая… Расцветай, родной театр! P.S. Как скучно мы жили до сих пор… Зато теперь…» — дополнил Дмитриев В.

«А, вот «это», конечно — дно! Для артиста это место сакральное и священное! За право выйти на сцену слишком высокая плата! Это не измерить деньгами! Вся жизнь артиста в этом чудесном пространстве! Оно намолено! Поколениями творцов! Нельзя осквернять!» — с таким комментарием написал пост на своей странице в Facebook заместитель председателя Партии дела в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович.

https://www.facebook.com/viktorovi.oleg/posts/186241468047485

Тем временем управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков не видит в ситуации ничего страшного.

«В принципе, думаю, ничего страшного в подобных мероприятиях нет. Свобода есть свобода. Конечно же, найдутся люди, которые будут категорически против банкетов в театре, который служит символом великой победы над фашизмом. Но лично я думаю — если все было спокойно, без конфликтов, то пусть себе празднуют. Бизнес есть бизнес. А кто возмущается, пусть просто заплатит больше за то, чтобы отменить то или иное мероприятие в театре. Повторю, свобода есть свобода», — отметил он ИА REGNUM.

Новосибирцы Оперный театр очень любят. Он считается одним из символов не только города Новосибирска, но и всего региона. Именно театр оперы и балета непременно советовали посетить гостям столицы Сибири. Да и сами новосибирцы с удовольствием ходили в этот «театр мечты», как некоторые его называли.

Veronika Stalker Новосибирский театр оперы и балета

Так было до того момента, пока в стенах учреждения не стали происходить события, которые настроили жителей Новосибирска против его руководства.

От оскорбления до уникальности один шаг

Изменения в Оперном театре начались несколько лет назад, в конце 2014 года — после того как из-за скандала вокруг постановки «Тангейзер» был уволен директор театра Борис Мездрич, а на его место назначен Владимир Кехман.

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Премьера постановки оперы Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина состоялась 20 декабря 2014 года. Действие классического сюжета было перенесено в современные реалии. Главный герой стал скандальным режиссёром картины «Венерин грот». Возмущение вызвала сцена с постером фильма, на котором распятие было изображено между раздвинутых женских ног.

В сторону постановки прозвучало много разных слов. Её называли кощунством и провокацией. А в письме, размещенном на официальном сайте Минкульта РФ, отмечалось, что «Мездрич уволен с должности директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета за нежелание учитывать в своей деятельности сложившиеся в обществе ценности, за неуважение к мнению граждан и невыполнение рекомендаций учредителя».

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Значительная часть новосибирцев тогда встала на защиту «свободы творчества». А позже они же не раз обращали внимание на события, которые стали происходить в театре с приходом к руководству Владимира Кехмана.

Незаконный ремонт памятника архитектуры, банкротство самого Кехмана, рост цен на билеты, изменение репертуара, жалобы труппы, недовольство горожан — это лишь малый перечень событий, которые произошли за четыре года.

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В НОВАТе можно всё?

С появлением Кехмана Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, который новосибирцы меж собой называли «наш Оперный театр», превратился просто в НОВАТ.

А теперь к ореолу скандальности присоединился еще и налёт примитивизма.

«Любая театральная сцена — это сакральное место! Святое и почитаемое всеми служителями театра, но особенно актёрами, которые за право выходить на сцену платят самую высокую цену! По сути, всей своей жизнью отдавая дань искусству! В театре служат! Это служение и альтруизм по самой высшей планке! Ещё в большей степени это касается музыкантов, вокалистов, артистов балета, которые с раннего детства осваивают сложнейшее ремесло, десятилетия оттачивая мастерство! Это сложно осознать и понять, если ты не служил в театре, но это именно так! Алтарь искусства! Недаром Михаил Семёнович Щепкин сказал: «Театр для актёра — храм. Это его святилище. Твоя жизнь, твоя честь, всё принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Относись с уважением к этому храму и заставь уважать его других. Священнодействуй или убирайся вон!» На сцену не выходят в уличной обуви и т. д. Это место намолено предшественниками, старшими. На сцене не место посторонним! Тем более с увеселительными пьянками! Этого делать нельзя! Табу! Недопустимо! Запрещено! Это аморально и сродни пляскам на могилах предков! По-хорошему, сейчас государство должно проявить принципиальность и судить Кехмана, как в своё время судило режиссёра Кулябина или бывшего директора Мездрича, которые не устраивали корпоративов на сцене, а были судимы за своё искусство и художественное произведение! Иначе несправедливо! Получается, за постановку произведения Вагнера — государство судит художника, а за этот парад тщеславия и вседозволенности — нет?!!» — высказал ИА REGNUM своё мнение Викторович.

Дна нет

Однако и это, видимо, не предел. Ранее Владимир Кехман, который год назад из-за дела о личном банкротстве покинул пост генерального директора Новосибирского оперного театра и перешёл на должность художественного руководителя театра, заявлял, что не против проведения любых торжеств в здании театра.

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«В принципе, для меня не существует практически ограничений, если это помогает театру получить какие-то серьёзные деньги и если это сделано талантливо. Юбилей — конечно. Свадьба, в теории, если она сделана талантливо и платятся очень большие деньги — почему нет», — приводят «НГС Новости» слова Кехмана.

Такого же мнения придерживаются и руководители некоторых других учреждений культуры Новосибирска. Так, в августе депутат Законодательного собрания Евгений Подгорный отпраздновал свадьбу в концертном зале имени Арнольда Каца. Однако на возмущённые реплики общественности директор филармонии Бейбит Мухамедин заявил, что проводить подобные мероприятия разрешено уставом учреждения.

Konstantin A Smirnov Новосибирский театр оперы и балета

Отметим лишь, что Новосибирский оперный театр был построен к концу 1940 года. Изначально его официальное открытие было запланировано на 1 августа 1941 года. Но планам помешала война. Открытие театра в центре Новосибирска состоялось после Дня Победы — 12 мая 1945 года.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета — негласный символ Победы. Ежегодно в преддверии 9 Мая над куполом поднимают Красное Знамя, а в последние два года — точную копию знамени, что реяло над горящим Рейхстагом в 1945 году.