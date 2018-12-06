Добр наш народ, отзывчив и незлопамятен. Что бы там о нём ни говорили, как бы ни ломали его об колено. Всё равно наши люди сочувствуют тем, кто попал в трудное положение. Даже если угодившие в яму сами в том виноваты. Вот и история с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым это лишний раз подтвердила.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

Напомню, что футболистам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса РФ: «Побои» и «Хулиганство». Мамаев и Кокорин в кафе напали на высокопоставленных чиновников Минпромторга Пака и Гайсина, а до этого избили водителя Соловчука на парковке. Теперь несколько месяцев они находятся в СИЗО.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест. Дед Мороз придёт к футболистам в СИЗО. Ну, или кто-то другой. Заодно супруга Мамаева обвинила его в изменах. В общем, полный набор.

Забавно, но Кокорин своей вины не признаёт, зато жалуется на суровость наказания: «Видно, что Соловчука я не трогал, это видно на видеозаписи. На видео есть, что Соловчук также нас оскорблял. С Паком мы примирились. Почему это не учитывает следствие, непонятно. Надеюсь на профессиональную оценку суда. Вину свою признаю частично».

Soccer0010.com Александр Кокорин на тренировке

Однако ещё более забавно то, что Кокорину и Мамаеву не отказывают в поддержке, — наоборот. Вот, например, их коллеги — братья Миранчуки из московского «Локомотива» — записали видеообращение, в которых призывают хулиганов держаться. Были и другие сочувствующие. Что это — цеховая солидарность? В том числе.

Когда бухнул скандал, Мамаева и Кокорина осудили многие спортсмены и спортивные функционеры. Но постепенно на берег выползли — осторожно, как матёрые крабы, — многочисленные сочувствующие. И объясняется это просто: цех, в котором зарабатывают ирреальное бабло Кокорин, Мамаев и прочие, напоминает нечто среднее между авгиевыми конюшнями и вальпургиевыми шабашами. Там давно не просто всё прогнило, а разложилось и стало прибежищем жирных червей.

Российский футбол отравлен неадекватными деньгами. Коррупция, договорные матчи, сумасшедшие зарплаты, аферисты-агенты, бездарная игра, наплевательское отношение к делу и болельщикам — милый набор. Кто-то ведь решил, что футбол для России важен, и вбухал в него гигантские деньги. А ещё установил лимит: пять россиян должны выходить на поле. В результате эти самые россияне (точнее — носители паспорта РФ) выползают на поле из кабаков, чтобы отбыть номер, а после отправиться к банкомату. Ни в одном клубе мира они никому не нужны.

Цитата из видео «Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве. Правда или ложь» пользователя ФАНЬКА.youtube.com Александр Кокорин и Павел Мамаев

Такая система порождает и безнаказанность, и расхлябанность. Мутные агенты, ставшие кем-то вроде мафиози, подпитывают своих подопечных игроков баснями о их величии и вымогают у клубов гигантские зарплаты, и на сотую часть не соответствующие уровню игры. В результате 18-летний балбес, не добившийся в футболе ни-че-го, получает за месяц столько, сколько педиатр не заработает и за жизнь. Меж тем футбол умирает, бабло скапливается в центре, а провинциальные клубы, наоборот, исчезают.

Кокорин и Мамаев — не отрыжка этой порочной системы, не исключение, а наоборот — её знаменосцы и символы. Они такие же, как десятки других. Просто им повезло чуть меньше, а зарвались они чуть больше. И сейчас за них вписываются такие же балбесы, понимающие, что завтра они сами могут угодить в неприятную историю. Кокорин и Мамаев отвратительны ведь не столько своим поступком, сколько тем, что за ним стоит, когда недофутболисты превратились в зарвавшихся мажоров в стране, из населения которой выжимают последние соки.

Но уж совсем удивительно то, что изменился сам тон комментариев простых людей. Они больше не требуют сурового наказания для Кокорина и Мамаева, их них ушла кровожадность. Теперь общественность скромненько так говорит: «Да отстаньте вы от парней!» Чем это объяснить? Ну, не личной же заинтересованностью? Нет, лично заинтересованы журналисты, которые занимаются апологией горе-футболистов за бабло. Объясняется всё добротой и незлопамятностью. Это подлинно христианское милосердие — спасительное для нашего народа, отличающее его от других.

Usfootball.info Павел Мамаев

Вот только не надо, чтобы доброта эта исходила от глупости. Не стоит забывать, что Кокорин и Мамаев не превратились вдруг в плохих мальчиков, — они были ими всегда; с большим пафосом клали Александр и Павел и на общественное мнение, и на людей в принципе. Тех самых людей, которые им сейчас сочувствуют. Тех самых людей, которых бы за аналогичные прегрешения отправили бы за решётку без промедления. Так, может, пора, наконец, вспомнить банальность: закон, он для всех? А справедливость — ещё выше.

Не стоит забывать ещё и вот о чём: возможно, Кокорина и Мамаева держат в СИЗО, чтобы сделать из них жертв, а после отпустить, не отправив в реальную колонию. Мол, они и так уже достаточно настрадались. Вариант более чем реальный.

Адекватное же наказание для Александра Кокорина и Павла Мамаева — это напоминание, что у нас в России есть хоть какое-то правосудие, что справедливость где-то рядом, а ещё это удар по системе, превращающей недофутболистов в господ, плюющих на всех с красивых холмов и гор денег.

Милосердие же — это, конечно, прекрасно, но оно бесполезно по отношению к тому, кто не раскаялся. Для него оно будет чем-то вроде доказательства слабости жертвы. Так улыбается маньяк, которого водитель решает подвезти в ненастный день. Ведь играть в лицемерие у некоторых господ-футболистов получается куда лучше, чем в футбол. Так что пора уже, наконец, предъявить им красную карточку.