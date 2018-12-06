Протесты во Франции — крупнейшие с 1968 года беспорядки. Кто за ними стоит? Почему рукотворность событий не вызывает сомнений? Чего хотят зачинщики от Парижа и как случившееся может изменить ЕС?

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«Цветные» технологии или традиции государства?

Не секрет, что ранее гипертрофированная активность «улицы» являлась для Франции типичной частью политической жизни. Как правило, за ней стояли договоренности между властью и общественными структурами страны. При этом если в других странах забастовки устраивались вследствие неудачных переговоров, во Франции они являлись неотъемлемой частью внутренних торгов.

С 1864 года, когда французские рабочие впервые получили право на забастовку, а спустя 20 лет — на объединение в профсоюз, во Франции зародилась «вечная» традиция на уличные конфликты. В рамках подобных беспорядков даже радикалы, дерущиеся с полицией, становились внутренним механизмом саморегуляции страны. Помогали достичь обоюдного компромисса и выпустить «пар». В нынешних обстоятельствах — всё совершенно иначе.

Ранее неизменной константой подобных событий всегда являлось наличие лидеров и публичных условий. Главы протестов — выдвигали конкретные требования, рядовые граждане проводили протест. В ходе переговоров требования обсуждались с властью, находился приемлемый компромисс, и руководители движения останавливали беспорядки. Сегодня — официальных лидеров у протеста нет, и это далеко не случайно. На этот раз, задачей закулисных организаторов является поддержание самого конфликта, а не выполнение требований или взаимный компромисс. Наглядно это доказывает и то, что задачи, ставшие публичным поводом для выхода на улицы — давно забыты, а встречные шаги властей тонут в отсутствии партнера для переговоров.

(сс) Randy Colas Протестующие во Франции

«Желтые жилеты», изначально выступавшие против повышения цен на дизель и бензин, теперь требуют радикальных мер вплоть до отставки президента и правительства. Удивительно четкая координация осуществляется не системными методами, а через соцсети и анонимный интернет. Места обычных протестующих всё активнее занимают характерные для «третьих сил» профессиональные радикалы, и никого уже не волнуют уступки властей.

Несмотря на шаги правительства по заморозке цен на топливо, введению льгот на оплату электроэнергии и различных дотаций, протест не ослабевает. Более того, признаки «цветных технологий» проявляются всё сильней.

Маркеры событий

Массовые акции начались по всей Франции 17 ноября. Для протестующих мгновенно был создан единый символ — аварийный жилет желтого цвета. В первый же день на улицы вышли 244 тысячи «бастующих». Две тысячи манифестаций одномоментно вспыхнули по всей стране. Началось организованное перекрытие участков трасс, вызвавшее многокилометровые очереди, блокировка доступа к бензоколонкам, уличные погромы и бои.

К началу декабря протест приобрел четкий антиправительственный характер, а к требованиям уже миллионов протестующих прибавилось сразу всё — от бессрочного запрета на увеличение налогов до тотального ужесточения контроля за нелегальной миграцией. Быстро выяснилось, что география их акций покрывает практически всю Францию, а политическая платформа движения совершенно непонятна и, по всей видимости, намеренно искажена.

Протестом явно руководили, а переговоры, если они и велись, продолжались на совершенно ином уровне. Там, где и расположился истинный источник проблемы.

(сс) Obier Желтые жилеты

Последний раз, когда под такими же расплывчатыми лозунгами в один момент собирались и организовались огромные толпы, был в 2016 году. Тогда аналогичным образом словно из ниоткуда образовалось масштабное движение «активистов», которое поддерживало молодого и никому неизвестного Эммануэля Макрона.

Разумеется, движение «Вперед!» оплачивалось закулисными спонсорами, продвигавшими через подконтрольные СМИ и структуры «своего» человека. Символично, что технологии, использованные для поддержки «будущего президента страны», теперь применяются против него же.

Международная повестка

Обычно репутация французов как нации забастовщиков преподносится страной в виде предмета гордости и символа свободы. Однако этим можно бахвалиться лишь в спокойные времена. Теперь, после первых робких попыток Парижа проявить международную самостоятельность, французская черта мгновенно стала его слабостью.

Демонстрация без лидеров и координаторов — вдруг показала безупречную организованность. Протестующие с четкостью военных логистов обеспечивались жилетами, водой и едой. Раскрутка движения в интернете, СМИ и соцсетях не просто стремительна, она явно не подчиняется алгоритмам выдачи агрегаторов, предлагающих протестные материалы чуть ли не всем французам подряд. Газета, запустившая историю, принадлежит богатейшему олигарху Франции, причем ни для кого не секрет, что он находится в жестком противоречии с элитами, стоящими за Макроном.

При этом корень проблемы лежит не внутри, а вне границ страны. Война между французскими олигархами и социальные проблемы не отменяют международной подоплеки с участием третьей стороны. Тот факт, что протест подпирается внутренними элитами и зиждется на почве существующих противоречий, лишь доказывает участие внешних игроков. Традиция использования «прокси» и внутренних сложностей — основа англосаксонской методологии по подрыву той или иной страны.

Цитата из кф «Д`Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Игрок

Кроме того, Франция — идеальное поле деятельности для англосаксонских спецслужб. Благодатная почва для любой из «цветных» технологий. Французская общественность заранее приучена к тому, что забастовка — это вынужденная мера, и в общественном мнении даже ничего не нужно менять. Так, если в Великобритании забастовщики часто сталкиваются с неодобрением со стороны широкой публики, французское народная позиция сводится к тому, что это необходимо «для общего блага».

В итоге начавшееся с петиции некоей француженки общественное движение было легко раздуто до того, что сегодня называется «крупнейшим протестом». Письмо, на которое в мае 2018 года никто не обратил внимания, с 12 октября было превращено прессой, принадлежащей самому богатому человеку Европы Бернару Арно, в яркий манифест. За четыре недели петиция, опубликованная в соцсети Фейсбук полугодом ранее, «неожиданно» ожила и получила миллионы подписей.

Подключился Youtube, и опубликованное «активистами» видео за считанные недели набрало многие миллионы просмотров. Движению создали необходимый «символ», задорно звучащий на французском языке, скоординировали и вывели «на улицы». При этом нельзя сказать, что рукотворный подход к ситуации особенно скрывали — среди кадров с желтыми жилетами у той или иной протестующей волны хорошо заметны люди в красном. Типичные для любой «цветной революции» — координаторы толпы. Лица одетых в жилеты красного цвета «протестующих» традиционно закрыты, а действия осмыслены и явно определены…

(сс) Julian Farmer Скрывается

Париж получил «чёрную метку»

Американский комплекс мер, предпринятый ими от Туниса и Ирака до Ливии и Сирии, включая рукотворные потоки мигрантов из государств Африки, во многом преследовал целью удержать над Европой необходимый контроль. Пресечь самостоятельность в самом её зародыше. Ранее для этого было достаточно наднационального инструмента в лице Брюсселя и «надсмотрщика» в роли НАТО, однако позже этого стало не хватать.

В дальнейшем проект раскола Евросоюза руками мигрантов резко забуксовал, а ослабление позиций самой Америки, ввиду внутренней борьбы элит, привел к еще большей строптивости американских «партнеров».

Быть союзником США — всегда значило быть вассалом. Макрон же, «заигравшись» в имидж Шарля де Голля и призвав к созданию общей армии «для защиты от США», судьбу де Голля и повторяет. Вашингтон действует намеренно жестко, причем подтексты даже не требуется читать. В разгар многомиллионных протестов по всей Франции, Дональд Трамп в своем Твиттере написал: «Массовые и жестокие протесты во Франции не принимают во внимание то, как плохо ЕС относился к США и не ценил нашу (большими буквами) огромную военную помощь. Решение этих вопросов ДОЛЖНО быть найдено в самое ближайшее время».

Иными словами, Вашингтон делает Парижу недвусмысленное предупреждение. Из слов Трампа прямо следует, что протесты во Франции связаны с тем, что ЕС и его лидеры (Франция и Германия) не учитывают, «как плохо» они поступают с Америкой в сфере торговли и насколько «не ценят» услуги военного зонтика США. Строить свой им запрещается.

Юлий Ганф. В тесном кругу

Учитывая это, не удивительно, что цена на бензин, формально ставшая главной причиной движения — это последнее, о чём во Франции вспоминает протест. А согласие на заморозку стоимости со стороны властей мало что изменило в ходе процесса.

Париж загоняют в стойло. И делают это максимально показательно, дабы другим осмелившимся был ясен пример. В том числе ФРГ, где уже готовят нового канцлера с необходимым набором проамериканских позиций.

Подспудно США решают и будущую проблему по ослаблению ЕС, тем более что входящие в него страны стали всё чаще размышлять о суверенитете и независимости.

Бумеранг

Для понимания текущих и будущих событий важно понимать, что «Арабская весна» как технология, использующая те же механизмы, началась не с диктаторских стран «черной» Африки, а с наиболее европейского государства арабского мира — Туниса. Женщины Туниса носили современную одежду, дома строились в западной архитектуре, молодежь была преимущественно образована и культурна. Тунис был похож на восточную тиранию не больше, чем окраины Парижа на Афганистан. И тем не менее именно он был выбран плацдармом Запада для будущего расползания хаоса и «цветных» революций. Франция активнейшим образом поддержала этот процесс.

Сегодня ни для кого не секрет, что «Арабская весна» была не просто революционными событиями, а цепочкой спланированных государственных переворотов руками третьих стран. «Стрелой», летящей в Китай, Индию, Японию и прочих экономических конкурентов Америки, не обладающих при этом запасами собственной нефти. Главной целью ставилось отрезать противников от источников энергетических носителей. Далее волна должна была перекинуться на Россию. Москва успела остановить сценарий лишь в последний момент.

Из Туниса хаос двинули бы в Египет, Ливию, Сирию, а после переместили в государства Закавказья, Центральную Азию и Россию. К тому моменту мигранты уже захлестнули бы весь ЕС. Лишь благодаря многослойной операции нашей страны в Сирийской Республике «Арабская весна» захлебнулась в самом расцвете сил, однако методы ее остались важной технологией борьбы США с врагами и бывшими союзниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Ирония ситуации заключается в том, что благодаря российским действиям и экономическим шагам КНР расширяться Западу становиться всё сложнее. Ресурсов и прибылей от традиционной экспансии на всех не хватает, и конкуренты в такой ситуации англосаксам не нужны.

В итоге Франция, ранее полагавшая, что механизмы хаотизации, не раз разыгрываемые ею с другими, никогда не случатся с ней самой, оказалась в фокусе аналогичных действий. Адресатом сигнала Вашингтона, сообщающего ей о том, что проблемы гегемона — не повод для вассала выказывать неподчинение. А обратное — наказуемо для всех европейских стран.

США слишком ослаблены для того, чтобы удерживать свою власть сразу и над всеми, но пока еще достаточно сильны, чтобы не позволять другим оформить свой суверенитет. Справиться ли Париж с «цивилизованными» технологиями — покажет время. Но во многом это будет зависеть от того, как далеко зайдет в своих намеках Вашингтон.