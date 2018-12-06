Если правительство России не выплатит правительству Белоруссии «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства, то государственный концерн «Белнефтехим» снова повысит цены на бензин и дизтопливо. Об этом посредством государственного информагентства «БелТА» предупредила белорусов зампред госконцерна Светлана Гурина.

Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Игра с огнём. Горящий бензин

«Белнефтехим» считает, что еженедельное увеличение цены на одну белорусскую копейку (примерно 30 российских копеек) — это наименее болезненное приближение розничной цены топлива к «экономически необходимому уровню в условиях очередного этапа налогового маневра». Видимо, Гурина ведёт речь об изменении налогового законодательства России — так называемом «большом налоговом манёвре в нефтяной сфере».

Важно отметить: Россия не вмешивается в налоговое законодательство Белоруссии и никогда не указывала, какие налоги белорусским властям вводить, какие и как изменять, а также никогда не требовала никаких «компенсаций» за изменение налогового законодательства Белоруссии. Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.

Гурина обратила внимание, что сейчас топливо на белорусских АЗС дороже российской розницы — примерно на 7%. Ещё недавно цены были одинаковыми, и всех устраивала та маржа, которую получают все участники цепочки — от поставщиков нефти на НПЗ до чиновников, стригущих купоны налогов и акцизов.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР На заправке

«Но при отсутствии компенсаций белорусским переработчикам придется увеличивать разницу по цене с российским рынком, где стоимость топлива будет сохраняться низкой за счет бюджетных дотаций», — считает зампред концерна «Белнефтехим».

По её словам, изменение цены топлива на белорусском рынке будет происходить в зависимости от цены импортируемой нефти, курса белорусского рубля, а также налоговой составляющей, которая занимает сегодня около трети в цене топлива.

Важно отметить ещё одну особенность: Белоруссия не покупает российскую нефть по рыночной цене — всегда поставки в «братскую республику» шли с так называемым интеграционным дисконтом. Проще говоря, решениями в Кремле стоимость российской нефти занижали, чтобы стимулировать лояльность Александра Лукашенко.

Не секрет, что в Белоруссии авторитарный режим (как и во многих других постсоветских «республиках»). Поэтому почти всегда, когда речь идёт о Белоруссии, и всегда, когда речь идёт о руководстве Белоруссии, то подразумевается единственный белорусский политик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белоруссия. Зона «свободы слова» строгого режима

«Нефтяные аппетиты Минска растут», констатировало недавно ИА REGNUM со ссылкой на Белстат. Россия поставляет в Белоруссии 24 млн тонн нефти — более чем в четыре раза больше, чем потребности собственно белорусского рынка. При этом тонна российской нефти обходится Белоруссии в среднем по $384,5, а на экспорт Белоруссия продаёт нефть по $500,1 за тонну. Из этих 24 млн тонн 6 млн тонн поставляются по схеме «перетаможки» — то есть 18 млн тонн перерабатываются в Белоруссии, а с 6 млн тонн правительство Белоруссии забирает себе в бюджет российские экспортные пошлины в качестве «компенсации» за то, что по льготным, опять же, ценам покупает российский газ.

И нефть, и газ, и нефтепродукты, и продукты переработки газа Белоруссия закупает по отнюдь не рыночным ценам, причём закупки эти наращивает — судя по данным белорусского государственного статистического комитета. На этом тоже делаются большие деньги. Например, выработанные из российской нефти нефтепродукты экспортируются в Евросоюз и на Украину, где продаются с очень неплохой прибылью. Дошло до того, что почти половина украинского рынка моторного топлива залита продукцией из Белоруссии и уже украинские олигархи умоляют Кабмин Украины хоть как-то ограничить эту экспансию.

Szeder László Нефтяная вышка в Речице, Белоруссия

Россия вообще никому ничего не должна выплачивать ни в качестве «компенсации», ни в качестве отступных, дани и тому подобного. Если есть у белорусских НПЗ интерес — они могут просить белорусский Совмин снизить налоговую нагрузку на них. Однако в процессе построения «рыночного социализма» в Белоруссии создана такая социально-экономическая модель, когда нефтепродукты и калийные удобрения остаются важнейшими статьями экспортной выручки, а следовательно — пополнения государственного бюджета. Впрочем, это уже сугубо белорусские проблемы, которые правительство РФ не должны особо волновать.

Республика Беларусь — суверенное и независимое государство? Если так, то пусть её руководство решает свои проблемы самостоятельно, без выпрашивания подачек и ультимативных требований «компенсации» за изменение налогового законодательства в другом суверенном и независимом государстве. Или Россия уже перестала быть таковым?

«Белнефтехим» с начала года почти 30 раз повышал цены на моторное топливо. Почти треть в цене топлива — налоговая составляющая, являющаяся резервом сдерживания цен на внутреннем рынке. Возможность снижения цен на белорусских АЗС есть.

Алексей Решетников АЗС «Белнефтехим»

Вместо этого правительство Белоруссии повышает цены и раскручивает инфляцию, указывая на Россию как на виновника проблемы. Попутно белорусов готовят к традиционной в подобных условиях девальвации. Александр Лукашенко никогда не стеснялся запустить в карман обывателя девальвационную пятерню, чтобы выгрести последние медяки и ими расплатиться за ошибки госуправления.

Тем временем во Франции «жёлтые жилеты» добились больших успехов, вынудив президента и правительство отказаться от повышения цен на топливо. Даже американский президент Дональд Трамп морально поддержал французское гражданское общество, возмущённое самодурством Эммануэля Макрона.

Несколько лет назад Лукашенко ввёл «налог на автовладельцев» — обошлось без массовых акций протеста. А до этого он повышал цены на моторное топливо, получив протестные акции «Стоп бензин». Он был так напуган, что пригрозил начальнику МВД сорвать погоны, если в Минске повторится нечто подобное, а чиновников пообещал пересадить (на велосипеды).

Сейчас история повторяется: Белоруссия снова в системном кризисе, снова денег на поддержание более-менее приемлемого уровня потребления нет — Россия сокращает дотации. Всем нелегко — не только «сильной процветающей», тратящей огромные деньги на «белорусизацию», преследование пророссийских публицистов и сближение с Западом.

Россия при этом, кстати, под санкциями и к ответным российским санкциям Белоруссия не присоединилась. Наоборот — Лукашенко в погоне за длинным долларом специально создал «белорусский продовольственный офшор», насыщающий российский рынок контрабандой и контрафактом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко и его долларовая «муза»

Так кто кому должен выплатить компенсацию?