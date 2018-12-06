Ровно год назад в Сирии было разгромлено «Исламское государство"(*). Террористическую организацию, название которой когда-то боялись произносить вслух, победили профессиональные российские военные и добровольцы, которых некоторые СМИ называют «ЧВК Вагнера». Зачем они самостоятельно поехали воевать с «ИГИЛ"(*) в чужую и далекую страну? Неужели ради пресловутого адреналина, денег или абстрактной защиты геополитических интересов своей страны?

Иван Шилов ИА REGNUM Победа русских

И, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, кем являются россияне, едущие воевать в горячие точки по всему миру, кто добровольно пошел, несмотря ни на что, уничтожать самую кровожадную и самую мощную на тот момент террористическую организацию — «Исламское государство"(*).

Это ветераны войн, бывшие военнослужащие, которые помнят, как советские войска с позором выходили из Афганистана, как предатели разваливали Советский Союз, а потом пилили танки и продавали их за границу. Тогда сегодняшние добровольцы не могли сделать ничего. Но спустя полтора десятка лет, у них появился шанс взять реванш за унижения своей Родины в конце 80-х и в 90-е года, доказав всему миру, что русские больше никуда не уходят. Американцы, которые воюют за деньги и флаг своей страны, сворачивают операцию и выводят силы при потерях в 5 процентов. Французы, которые воюют за деньги и престиж франкофонии, уходят — если гибнет десять процентов личного состава. Даже «Исламское государство"(*), воюющее за, пускай и варварскую, но идею, много раз оставляло свои позиции и в Сирии, и в Ираке.

Не отступают теперь только русские, которые воюют в горячих точках из принципа: «Больше я никуда не уйду». Российские бойцы либо выполняют поставленную задачу, либо сражаются до последнего бойца. И это главная причина, почему в Сирии больше не существует территорий, подконтрольных ИГИЛ (*), кроме тех несущественных анклавов, что до сих пор остаются в зоне ответственности США.

Впрочем, было бы глупо утверждать, что победа над «Исламским государством"(*) принадлежит только российским добровольцам. Главную роль в ней сыграло Министерство обороны РФ. Военное командование планировало операции, наши советники пытались восстановить боеготовность сирийских правительственных войск, ВКС РФ наносили авиационные удары по террористам.

Но противник воевал и на земле, нарушая все мыслимые и немыслимые правила войны и получая поддержку от ряда ближневосточных и западных государств. Бой «Исламскому государству"(*) дали не отступавшие до 2015-го года сирийцы и уж тем более не войска американской коалиции. Бой «Исламскому государству» (*) дали российские добровольцы, и оно было повержено.

Однако до сих пор, и особенно в либеральной и западной прессе, остаются те, кто твердит, что россиян, едущих в горячие точки, интересуют лишь деньги. Разумеется, каждый хочет иметь высокую зарплату и ни в чем не нуждаться, но вот почему-то не все ради этого готовы отправиться в другую страну, чтобы своими руками, пройдя через все тяготы и лишения войны, уничтожить террористическую организацию, которая в 2015-м году контролировала 70 процентов территории Сирии.

«Разумеется, люди едут в горячие точки по разным причинам, — рассказал нам военный эксперт Борис Рожин. — Допускаю, что кто-то возможно и чтобы заработать. Но я знаю людей, которые поехали в Сирию именно по идеологическим причинам, которые уверены, что их страна в Сирии ведет справедливую войну в интересах, прежде всего, России. Соответственно, они считают, что воюя в составе подобных структур, они помогают своей стране и ее союзникам России. Естественно они получают хорошие зарплаты. Но те, кто туда поехал, не ехали только за деньгами».

Наш собеседник подчеркнул, что публикации, появляющиеся в СМИ, где утверждается обратное, — это способ манипуляции общественным мнением, который используют наши «западные партнеры» и их «местные подпевала».

«Взятая ими линия на очернение российских добровольцев является частью информационной кампании, корни которой тянутся еще со времен Крымской весны и Донбасса. Об этом говорят, например, недавно слитые документы британской разведки. Длится эта информационная кампания уже не первый год. Одна из ее целей — дискредитировать один из инструментов российской внешней оборонной политики. Действия российских добровольцев считаются достаточно эффективными на Западе, а потому их всячески стараются очернить и выставить в негативном свете, используя как зарубежные информационные ресурсы, так и внутрироссийские подрывные структуры», — объяснил эксперт.

По словам Бориса Рожина, российские добровольцы не являются наемниками, и приравнивать их к западными ЧВК неправильно.

«Исходя из практики применения, российские добровольцы чаще, чем западные военные компании, непосредственно участвуют в боевых действиях, хотя и выполняют задачи охраны объектов, гражданского и военного персонала в районе ведения боевых действий. Кроме этого, они, конечно, выполняют задачи штурмовой группы, как военные подразделения или подразделения специального назначения. Значительная часть западных ЧВК, наоборот, стремится уклоняться от непосредственного участия в боевых действиях», — рассказал военный эксперт.

Отвечая на вопрос, почему именно россиянам удалось разгромить «Исламское государство"(*), Борис Рожин отметил, что в отличие от США, которые всячески манипулируют ситуацией с «ИГИЛ"(*), то воюя против него, а то сотрудничая, Россия однозначно позиционировала себя как противника «Исламского государства"(*): «Тем более, что псевдохалифат «официально» объявил нам войну и претендовал на отторжение от России территорий Северного Кавказа. Соответственно для России это был вопрос уничтожения противника, который покушался на территориальную целостность и угрожал ей».

Подводя итог нашей беседы с Борисом Рожиным, можно констатировать: Россия сказала, что ИГИЛ (*) не будет — и 6 декабря ИГИЛ (*) не стало. Усилиями российских военных и добровольцев «Исламское государство"(*) было разбито и повержено на поле боя. И по большому счету все равно, чем они руководствовались, отправляясь на войну со столь могущественным противником. Главное, что они пришли в трудную минуту и все сделали как надо.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ